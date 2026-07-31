Суд в Лондоне разрешил строительство нового мега-посольства Китая

Высокий суд Лондона отклонил иск против строительства мега-посольства Китая

Tекст: Мария Иванова

Высокий суд Лондона отклонил иск ассоциации местных жителей против строительства нового китайского «мега-посольства», сообщает телеканал Sky News.

Возведение объекта, которое откладывалось много лет из-за позиции британской стороны, теперь получило окончательное одобрение. В январе текущего года власти Британии уже согласовали строительство нового здания на месте бывшего Королевского монетного двора в районе Тауэр-Хамлетс, отмечает РИА «Новости».

«Высокий суд отклонил иск против выдачи разрешения на строительство», – сообщили журналисты телеканала. Китайское правительство приобрело историческое здание в Лондоне шесть лет назад. Несмотря на это, Пекин годами не мог получить разрешение на открытие на территории монетного двора нового посольства.

Ожидается, что новое китайское посольство станет самым крупным в Европе. Ранее власти Китая настоятельно призывали Лондон одобрить заявку на строительство. Пекин предупреждал, что дальнейшие задержки могут привести к подрыву взаимного доверия и сотрудничества между двумя государствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сотрудники службы безопасности обнаружили скрытую камеру в правительственном здании для обсуждения строительства этого объекта.

В январе британские СМИ заявили о планах возведения сотен секретных помещений под новым дипломатическим комплексом.

В прошлом году власти США выступили против открытия китайского посольства рядом с лондонскими дата-центрами.