110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Суд в Лондоне разрешил строительство нового мега-посольства Китая
Высокий суд Лондона отклонил иск против строительства мега-посольства Китая
Несмотря на активные протесты местных жителей, на территории бывшего Королевского монетного двора окончательно разрешено возвести крупнейшее в Европе дипломатическое представительство КНР.
Высокий суд Лондона отклонил иск ассоциации местных жителей против строительства нового китайского «мега-посольства», сообщает телеканал Sky News.
Возведение объекта, которое откладывалось много лет из-за позиции британской стороны, теперь получило окончательное одобрение. В январе текущего года власти Британии уже согласовали строительство нового здания на месте бывшего Королевского монетного двора в районе Тауэр-Хамлетс, отмечает РИА «Новости».
«Высокий суд отклонил иск против выдачи разрешения на строительство», – сообщили журналисты телеканала. Китайское правительство приобрело историческое здание в Лондоне шесть лет назад. Несмотря на это, Пекин годами не мог получить разрешение на открытие на территории монетного двора нового посольства.
Ожидается, что новое китайское посольство станет самым крупным в Европе. Ранее власти Китая настоятельно призывали Лондон одобрить заявку на строительство. Пекин предупреждал, что дальнейшие задержки могут привести к подрыву взаимного доверия и сотрудничества между двумя государствами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сотрудники службы безопасности обнаружили скрытую камеру в правительственном здании для обсуждения строительства этого объекта.
В январе британские СМИ заявили о планах возведения сотен секретных помещений под новым дипломатическим комплексом.
В прошлом году власти США выступили против открытия китайского посольства рядом с лондонскими дата-центрами.