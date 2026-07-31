110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
При атаке украинского дрона на автобус в ДНР пострадали восемь человек
В ДНР пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Краснодар – Донецк, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, в результате чего несколько пассажиров получили ранения, сообщили первый замглавы администрации Амвросиевского муниципального округа Борис Будко и региональный Минздрав.
Будко подтвердил факт удара по транспортному средству, передает РИА «Новости».
«В 4.45 в Кутейниково в автобус Краснодар – Донецк прилетел беспилотник», – сообщил представитель местной администрации.
По данным регионального министерства здравоохранения, в результате происшествия травмы различной степени тяжести получили восемь граждан.
Медицинская помощь в условиях стационара потребовалась четырем пострадавшим. Представители ведомства уточнили, что один пациент находится в тяжелом состоянии, трое получили ранения средней степени тяжести, а еще четверо проходят лечение амбулаторно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 29 июля в результате атаки украинских беспилотников на рейсовый автобус под Луганском пострадали десять человек.
26 июля в Горловке под удар дрона попал другой рейсовый автобус.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в сознательной охоте на пассажирский транспорт.