Зеленский после удара ВС России потребовал от Запада передать новые системы ПВО

Зеленский потребовал от западных стран новые средства ПВО

Tекст: Вера Басилая

Глава киевского режима обратился к зарубежным союзникам с призывом ускорить передачу вооружений, передает РИА «Новости».

«Все партнеры знают как и чем они могут помочь», – написал Зеленский в социальных сетях.

Накануне Министерство обороны сообщило о массированном ударе по военным объектам на Украине. Целями стали аэродромы и оборонные предприятия в Киеве, Львове, а также в ряде других областей.

ВС России в четверг нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в Киеве и на Западной Украине.

Вооруженные силы России поразили завод по производству ракет «Фламинго». Министерство обороны заявило об атаке на киевские предприятия «Завод Маяк» и «Электротехнический завод». Последний объект выпускает ударные беспилотники средней дальности. Российские военные ударили по львовскому авиационному заводу «ЛДАРЗ». Армия также уничтожила химический завод в Ровенской области.

Ранее Зеленский признал бессилие собственной ПВО перед российскими баллистическими ракетами.