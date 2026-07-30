Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.2 комментария
Зеленский после удара ВС России потребовал от Запада передать новые системы ПВО
Зеленский потребовал от западных стран новые средства ПВО
Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Запада экстренные поставки зенитных комплексов после массированной атаки российских войск по военным аэродромам и предприятиям на Украине.
Глава киевского режима обратился к зарубежным союзникам с призывом ускорить передачу вооружений, передает РИА «Новости».
«Все партнеры знают как и чем они могут помочь», – написал Зеленский в социальных сетях.
Накануне Министерство обороны сообщило о массированном ударе по военным объектам на Украине. Целями стали аэродромы и оборонные предприятия в Киеве, Львове, а также в ряде других областей.
ВС России в четверг нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в Киеве и на Западной Украине.
Вооруженные силы России поразили завод по производству ракет «Фламинго». Министерство обороны заявило об атаке на киевские предприятия «Завод Маяк» и «Электротехнический завод». Последний объект выпускает ударные беспилотники средней дальности. Российские военные ударили по львовскому авиационному заводу «ЛДАРЗ». Армия также уничтожила химический завод в Ровенской области.
Ранее Зеленский признал бессилие собственной ПВО перед российскими баллистическими ракетами.