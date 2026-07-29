На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом

«Страна.ua»: Прогнозы о важности встречи Зеленского с Трампом не исполнились

Tекст: Антон Антонов

«Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии», – пишет «Страна.ua».

Указано, что обсуждается возможность визита в Киев в ближайшие две недели спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Авторы статьи отмечают, что поездку этих представителей Вашингтона планировали еще с весны, однако визит так и не был осуществлен, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп с Зеленским в Белом доме обсудили возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев.

Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

