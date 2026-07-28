Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.0 комментариев
Системы ПВО уничтожили три украинских дрона над Севастополем
Во время объявленной воздушной тревоги в Севастополе защитники города успешно перехватили три вражеских аппарата в Балаклавском районе.
Губернатор города Михаил Развожаев сообщил подробности отражения удара Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Ранее на территории населенного пункта была объявлена воздушная тревога.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Сбито три БПЛА в Балаклавском районе», – проинформировал глава региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ввели временные ограничения электроснабжения в городе.
При атаке украинских боевиков 25 июля пострадали три человека.
В июне силы противовоздушной обороны сбили над Севастополем более 20 украинских беспилотников.