Tекст: Ольга Иванова

Выступая перед заседанием кабинета министров, Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев, передает ТАСС. «Мы должны объявить войну насилию по отношению к украинцам», – заявил политик в ходе трансляции в социальных сетях.

Премьер-министр обратился к президенту республики Каролю Навроцкому с просьбой не игнорировать проблему. Он отметил, что глава государства ранее одобрял действия фанатов, и призвал обратить внимание на поведение представителей радикальных объединений. Полиция получит максимальную поддержку властей для искоренения бандитизма.

В последнее время количество избиений украинцев местными жителями заметно возросло. За первые шесть месяцев 2026 года правоохранители зарегистрировали 180 подобных заявлений, что на 30% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Всего за 2025 год поступило 275 жалоб на акты агрессии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее премьер-министр Польши Дональд Туск констатировал усиление антиукраинских настроений в обществе.

В начале июля политик возложил ответственность за кризис в двусторонних отношениях на Владимира Зеленского.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов объяснил рост агрессии поляков политикой Киева.