Путин назвал численность российской группировки войск в зоне СВО

Путин: Группировка ВС России в зоне СВО превышает 700 тыс. человек

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации озвучил данные о количестве военнослужащих на передовой, передает ТАСС. «У нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», – сказал глава государства.

Обсуждая вопросы трудоустройства ветеранов, российский лидер упомянул кадровую платформу «Время героев». При этом он признал, что не все 700 тыс. бойцов смогут пройти обучение по этой программе, так как для этого требуются желание и определенная подготовка.

Глава государства подчеркнул, что желающим повысить уровень своего образования обязательно предоставят такую возможность. Правительство уже прорабатывает вопросы обучения, а также медицинской реабилитации и дальнейшего трудоустройства участников спецоперации.

Ранее Путин заявил, что российские войска ежедневно возвращают под контроль исторические территории страны в зоне проведения специальной военной операции.

Также глава государства призвал участников спецоперации поделиться мыслями о текущей ситуации на фронте.

В мае текущего года Владимир Путин назвал участников программы «Время героев» костяком будущих управленцев.