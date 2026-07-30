Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.2 комментария
ВС США перенаправили 24 судна с момента возобновления блокады Ормуза
Центральное командование ВС США сообщило количество перенаправленных после возобновления блокады Ормузского пролива Ираном по состоянию на 30 июля.
«По состоянию на 30 июля силы CENTCOM перенаправили 24 коммерческих судна, вывели из строя два и поднялись на борт еще двух, чтобы обеспечить полное соблюдение требований», – сказано в сообщении в соцсети Х.
Кроме того, американские военные сообщили, что провели патрулирование на Ближнем Востоке, в ходе которого самолёт ВМС США P-8 Poseidon дозаправился с помощью самолёту-заправщика ВВС США KC-135 Stratotanker.
P-8 – это специализированный разведывательный самолёт, который отслеживает воды региона в ходе блокады Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции остановил шесть кораблей в Ормузском проливе. США 29 июля развернули 20 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана. FT 23 июля узнала о захвате танкера греческого магната Прокопиу.