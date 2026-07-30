ВС США перенаправили 24 судна с момента возобновления блокады Ормуза

Tекст: Катерина Туманова

«По состоянию на 30 июля силы CENTCOM перенаправили 24 коммерческих судна, вывели из строя два и поднялись на борт еще двух, чтобы обеспечить полное соблюдение требований», – сказано в сообщении в соцсети Х.

Кроме того, американские военные сообщили, что провели патрулирование на Ближнем Востоке, в ходе которого самолёт ВМС США P-8 Poseidon дозаправился с помощью самолёту-заправщика ВВС США KC-135 Stratotanker.

P-8 – это специализированный разведывательный самолёт, который отслеживает воды региона в ходе блокады Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции остановил шесть кораблей в Ормузском проливе. США 29 июля развернули 20 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана. FT 23 июля узнала о захвате танкера греческого магната Прокопиу.



