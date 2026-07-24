Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
Иранские дроны ударили по американским базам
Иранская армия атаковала базы США в Бахрейне и Иордании
Вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по местам дислокации американских военнослужащих на Ближнем Востоке.
Целями атаки иранских одноразовых дронов стали военные объекты в Бахрейне и Иордании, передает РИА «Новости». Удары пришлись по местам проживания американских солдат.
«Армия Ирана объявила, что... этим утром целью ее одноразовых ударных беспилотников стали резервуары для хранения топлива, склады с оборудованием и крупные ангары, а также места проживания сил США на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне», – сообщил анал Press TV.
Кроме того, атаке подверглась авиабаза Аль-Азрак в Иордании. Там целями беспилотников стали ангары для технического обслуживания авиации и жилые помещения американских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская армия нанесла удары беспилотниками по военной базе США в Бахрейне.
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