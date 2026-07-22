Лавров опроверг сообщения о поставках российского оружия Ирану

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне в частности, какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран теми вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов. Ну, вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что авторы подобных обвинений сами активно вовлечены в конфликт на Украине.

Американская сторона не только поставляет вооружения за счет Евросоюза, но и предоставляет разведданные, а также системы Starlink для наведения ударов по российским гражданским целям.

В марте Лавров отвергал обвинения в передаче разведданных Тегерану. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл информационными вбросами публикации о российской поддержке Ирана.

В начале июля США нанесли удар по транспортному коридору между Ираном, Россией и Китаем.