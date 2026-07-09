Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.0 комментариев
Fars сообщило об ударе США по мосту транспортного коридора Ирана в Китай
США прошлой ночью нанесли удар по мосту на северо-востоке Ирана, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем, сообщило агентство Fars.
США ночью нанесли удар по железнодорожному мосту в районе Аккала на северо-востоке Ирана, сообщило агентство Fars, передает ТАСС. Этот мост является частью важного транспортного коридора, который связывает Иран с Россией и Китаем.
Мост располагается в провинции Голестан, недалеко от границы с Туркменистаном. По данным агентства, именно по этому маршруту в Иран доставлялись грузы из России, а также значительно выросли поставки товаров из Китая.
После объявления США морской блокады, Китай увеличил объем отправляемых по этому пути грузов в Иран в три раза. Официальных комментариев от Вашингтона или Тегерана на момент публикации не поступало.
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