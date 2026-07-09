Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.0 комментариев
Германия собралась ввести газовый сбор для потребителей
Власти Германии собрались ввести газовый сбор для потребителей на случай кризиса
Власти Германии планируют ввести дополнительный сбор в счета за электроэнергию для финансирования стратегического запаса природного газа на случай кризиса.
Правительство Германии предложило добавить наценку к счетам потребителей за электроэнергию, чтобы профинансировать создание стратегического резерва природного газа, передает Bloomberg.
Дополнительная финансовая нагрузка составит от 0,29 до 0,36 евро за мегаватт-час. Для обычного частного дома это будет означать увеличение расходов на сумму от 3,77 до 7,20 евро в год. Крупные промышленные предприятия могут столкнуться с расходами в миллионы евро.
Обсуждение создания экстренного газового запаса активизировалось на фоне войны в Иране, которая продемонстрировала уязвимость Европы к внезапным перебоям в поставках. План правительства предусматривает создание буфера объемом около 24 тераватт-часов, что составляет 10% от общей емкости хранилищ страны. Этого хватит для обеспечения домохозяйств и бизнеса на две недели обычной зимы в случае полного прекращения импорта.
Затраты на создание резерва оцениваются в 1,5 млрд евро. Новый сбор может столкнуться с недовольством, так как в этом году Германия уже отменила аналогичную наценку, которая была в десять раз выше. Аукционы для экстренных площадок будут организованы компанией Trading Hub Europe. Проект закона планируется представить летом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне закачка топлива в европейские подземные хранилища снизилась до минимальных за пять лет показателей.
Из-за кризиса вокруг Ормузского пролива Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения резервуаров до 80%.
Еще весной швейцарские журналисты предупреждали о риске пустых газохранилищ в Германии к началу отопительного сезона.