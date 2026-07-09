Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.0 комментариев
Песков назвал агрессией провозглашение России угрозой для НАТО
Песков: Провозглашение России угрозой для НАТО является агрессивным действием
Объявление России угрозой представляет собой агрессивный шаг со стороны Североатлантического альянса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Подобные решения вынуждают Москву сохранять уверенные позиции и продолжать намеченный государственный курс, подчеркнул он.
«Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику», – сказал Песков «Вестям».
Представитель Кремля пояснил, что в первую очередь речь идет о технологическом и экономическом развитии страны. Москва также продолжит надежно обеспечивать защиту своих национальных интересов. Он добавил, что само по себе признание кого-либо противником уже является фактической агрессией.
Ранее Песков выразил намерение внимательно следить за новостями с саммита альянса в Анкаре.
В конце июня генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для стран военного блока.
Весной представитель Кремля охарактеризовал Североатлантический альянс враждебной по отношению к Москве организацией.