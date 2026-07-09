Песков: Провозглашение России угрозой для НАТО является агрессивным действием

Tекст: Валерия Городецкая

Подобные решения вынуждают Москву сохранять уверенные позиции и продолжать намеченный государственный курс, подчеркнул он.

«Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику», – сказал Песков «Вестям».

Представитель Кремля пояснил, что в первую очередь речь идет о технологическом и экономическом развитии страны. Москва также продолжит надежно обеспечивать защиту своих национальных интересов. Он добавил, что само по себе признание кого-либо противником уже является фактической агрессией.

Ранее Песков выразил намерение внимательно следить за новостями с саммита альянса в Анкаре.

В конце июня генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для стран военного блока.

Весной представитель Кремля охарактеризовал Североатлантический альянс враждебной по отношению к Москве организацией.