  • Новость часаМИД заявил о готовности российской делегации к серьезной работе в Стамбуле
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    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    20 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    15 мая 2025, 10:28 • Новости дня

    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты

    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны Британии и Германии Джон Хили и Борисом Писториус договорились о начале проекта создания нового высокоточного оружия с дальностью свыше 2 тыс. км, сообщает Reuters.

    Британия и Германия договорились о совместной разработке нового оружия дальнего действия, передает Reuters.

    Планируется создать ракету с дальностью поражения более 2 тыс. км, что стало продолжением прошлогоднего двустороннего оборонного соглашения между странами.

    Сообщается, что проект будет анонсирован в Берлине министрами обороны Британии Джоном Хили и Германии Борисом Писториусом. Они также намерены обсудить совместные закупки торпед и объявить о поставках британских военных мостов для нужд Германии.

    Министр обороны Британии Хили заявил, что партнерство способствует росту экономики, созданию рабочих мест и укреплению инвестиций в обеих странах.

    Дополнительные детали о сроках реализации и бюджете проекта пока не раскрывались.

    Ранее власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать оружие дальнего действия для повышения обороноспособности Европы.

    Европейские страны обсудили необходимость усиления сотрудничества с Британией в сфере обороны для укрепления военно-промышленного комплекса и устранения технологических пробелов.

    Смена власти в Германии, по мнению экспертов, не сулит ничего хорошего для стабильности в Европе.

    13 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Захарова придумала Каллас новое прозвище

    Захарова назвала Каллас «пакетчицей» после заявления о новых санкциях

    Захарова придумала Каллас новое прозвище
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее пакетчицей.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам в Копенгагене о работе над 17-м пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ей емкое нарицательное имя.

    «Пакетчица», – подписала Захарова в своем Telegrаm-канале реплику Каллас о новом пакете антироссийских санкций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Евросоюзу становится все сложнее согласовать новые серьезные санкции против России без поддержки США, главным препятствием для единства стран блока остается позиция Венгрии.


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    12 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Правительство Германии совместно с европейскими партнерами начнет подготовку новых санкций против России в случае, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца понедельника, передает ТАСС. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус отметил, что «часы тикают» и если до конца дня не будет перемирия, европейская сторона приступит к санкционной подготовке.

    «Часы тикают, до конца дня осталось 12 часов. И если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона [начнет] подготовку к санкциям», – сказал Корнелиус. На уточняющий вопрос представитель правительства Германии подтвердил, что именно по окончании дня начнется подготовка санкционных мер на уровне политических советников.

    Корнелиус добавил, что в Брюсселе параллельно осуществляется подготовка уже 17-го пакета ограничительных мер. Эти меры согласовываются одновременно с продолжающимися переговорами в Стамбуле, подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

    Ранее Евросоюз заявил о поддержке безусловного перемирия для начала переговоров, подчеркнув важность четкого ответа России на инициативу о 30-дневном прекращении огня.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    Коментарии (39)
    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    14 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан

    Политолог Рар: «Пфайзергейт» вынудит Урсулу фон дер Ляйен радикализоваться в украинском вопросе

    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС. Поэтому за решением европейского суда по скандалу с Pfizer могут последовать призывы к ее отставке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее суд ЕС признал главу ЕК ответственной за сокрытие данных о переговорах по закупке вакцин против коронавируса.

    «Решение суда ЕС, обязывающее Еврокомиссию предоставить все документы о закупках медпрепаратов за миллиарды европейских налогоплательщиков – сильный удар по главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Она годами скрывала документацию, пытаясь в этом вопросе уйти в тень. Теперь, вероятно, всплывут данные о каких-то правонарушениях на переговорах с Pfizer», – спрогнозировал немецкий политолог Александр Рар.

    «Не думаю, что она лично замешана в коррупции, но, судя по всему, превышение полномочий все-таки было допущено. Ряд высокопоставленных еврочиновников точит на нее зуб из-за ее ярко выраженного вождизма и нежелания ни с кем советоваться в принятии решений. Поэтому наверняка скоро последуют призывы к ее отставке», – продолжил он.

    «Скандал навсегда испортил репутацию фон дер Ляйен и омрачил ее второе председательство в ЕК. Но она будет бороться и пытаться свалить вину на других. Это у нее получается очень хорошо. Кроме того, глава ЕК попытаться компенсировать этот провал активностью по другим направлениям своей деятельности и займет еще более радикальную позицию в украинском вопросе», – заключил Рар.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения, пишет РИА «Новости».

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название «Пфайзергейт» (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022-го отказалась предать ее гласности.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава ЕК получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС.

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    14 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России

    Барро сообщил о новых санкциях ЕС против 194 танкеров, 31 компании и банков

    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка в отношении России, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц.

    О новых санкциях Евросоюза против России сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Барро заявил: «В связи с отказом Путина от прекращения огня мы вводим санкции против 194 нефтяных танкеров, 31 компании, поставляющей оружие, банков и 26 лиц, ответственных за маневры по дестабилизации».

    По его словам, ограничительные меры затронут значительное количество объектов, среди которых транспортные средства для поставок нефти, организации в сфере вооружений, а также банки.

    Барро отметил, что лица, включенные в новый санкционный список, по мнению ЕС, причастны к действиям, направленным на дестабилизацию обстановки на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит расширение санкционного списка, чтобы включить в него компании, которых подозревают в обходе ограничений через третьи страны.

    Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций меры против танкеров, которые перевозят нефть под иностранными флагами.

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    14 мая 2025, 12:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли ограничения для танкеров, перевозящих нефть под иностранными флагами.

    Евросоюз включил в 17-й пакет санкций против России рестрикции в отношении 189 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», – подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, под ограничения попали суда, которые идут под флагами разных государств, сообщает ТАСС.

    Теперь этим танкерам запрещен вход в порты Евросоюза. Европейским компаниям также запрещено проводить любые финансовые операции с этими судами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер, который должен быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 20 мая.

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    14 мая 2025, 10:54 • Новости дня
    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о вакцинации

    Европейский суд признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о вакцинах

    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о вакцинации
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    Европейский суд юстиции признал доводы истца обоснованными в деле о сокрытии главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен переписки, связанной с закупкой вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах, передает ТАСС.

    Речь идет о решении суда по иску, связанному с непредоставлением информации о контрактных переговорах между Еврокомиссией и фармацевтической компанией Pfizer. В постановлении отмечается, что фон дер Ляйен отказалась публиковать переписку, в том числе СМС-сообщения, содержащие согласование условий многомиллиардных контрактов.

    Обвинения выдвинула газета The New York Times, которая в 2023 году сообщила о необоснованном отказе главы Еврокомиссии раскрывать детали переговоров. По данным издания, через эти контакты обсуждались контракты на сумму более 30 млрд евро на поставку вакцин для стран Евросоюза.

    СМИ писали, что попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен ранее не раскрыла переписку с главой Pfizer, что вызвало критику со стороны омбудсмена ЕС.

    Суд Льежа прекратил расследование иска о коррупции в отношении главы Еврокомиссии, связанного с закупкой этих вакцин.

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    12 мая 2025, 11:14 • Новости дня
    Politico: Суд ЕС вынесет решение о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer

    Politico: Суд ЕС вынесет решение по делу о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer

    Politico: Суд ЕС вынесет решение о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Суд ЕС готовится вынести решение по делу о секретной переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer, связанной с переговорами по контрактам на вакцины во время пандемии COVID-19, сообщает Politico.

    Суд ЕС вынесет на этой неделе решение по делу так называемых «Pfizergate» – СМС между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Pfizer Альбертом Бурлой, пишет Politico.

    Как пишет издание, на кону – соблюдение принципов прозрачности в Евросоюзе и политическая репутация фон дер Ляйен, начавшей второй пятилетний срок. Рассматривается вопрос: должны ли такие переписки считаться официальными документами и публиковаться.

    Поводом для судебного разбирательства стал отказ Еврокомиссии раскрыть тексты СМС, в которых обсуждался крупнейший контракт на закупку до 1,8 млрд доз вакцины Pfizer-BioNTech на сумму в миллиарды евро во время пандемии. Переписка впервые была упомянута в интервью The New York Times в апреле 2021 года, где Бурла назвал обмен СМС ключевым для достижения договоренности. Иск против Еврокомиссии подали The New York Times и бывший глава брюссельского бюро издания после отказа в доступе к сообщениям в 2022 году.

    Европейский омбудсмен ранее признал бездействие Еврокомиссии по поиску сообщений проявлением «плохого управления». Омбудсмен Эмили О’Рейли охарактеризовала ситуацию как «звоночек» для институций ЕС и обвинила фон дер Ляйен в создании «культуры сокрытия». В ходе слушаний адвокаты Еврокомиссии признали существование переписки, но заявляли, что СМС не имеют отношения к переговорам по контракту и не подлежат публикации.

    Судьи подвергли критику позицию Еврокомиссии за отсутствие четких аргументов и недостаточную прозрачность.

    Юристы The New York Times заявили, что до сих пор неизвестно, где именно велись поиски сообщений и проверялись ли устройства фон дер Ляйен. На фоне процесса Европейская прокуратура также расследует обстоятельства заключения сделки по закупке вакцин, уже допрашивая чиновников Еврокомиссии.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен не раскрыла переписку с главой Pfizer во время переговоров по закупкам вакцин от COVID-19, что вызвало критику со стороны омбудсмена ЕС.

    Суд Льежа прекратил расследование иска о коррупции в отношении главы Еврокомиссии, связанного с закупкой этих вакцин.

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    13 мая 2025, 10:27 • Новости дня
    Полиция Лондона задержала подозреваемого в попытке поджечь дом Стармера
    Полиция Лондона задержала подозреваемого в попытке поджечь дом Стармера
    @ PA Images/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники Скотленд-Ярда арестовали 21-летнего мужчину после попытки поджога жилья, связанного с британским премьер-министром, в северной части Лондона.

    Задержание подозреваемого по делу о попытке поджога дома, принадлежащего премьер-министру Британии Киру Стармеру, произошло в ночь на 13 мая, передает ТАСС.

    Мужчину, которому 21 год, подозревают в умышленном поджоге с угрозой жизни граждан, а также в причастности к двум другим аналогичным поджогам в том же районе Лондона. Речь идет о попытке поджога автомобиля и еще одного жилого здания.

    Полиция уточнила, что целью поджога стал личный дом Стармера на севере Лондона, сдаваемый в аренду и оцениваемый примерно в 2 млн фунтов. В результате происшествия огонь повредил входную дверь, пострадавших нет.

    Очевидцы сообщили, что непосредственно перед возгоранием услышали громкий хлопок, который разбудил жителей близлежащих домов. Следствие по делу ведет контртеррористическое управление Скотленд-Ярда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Лондона произошел пожар в двух квартирах, связанных с премьер-министром Британии Киру Стармером. Полиция подозревает поджог.

    Отметим, что накануне Кир Стармер заявил о планах повысить требования к квалификациям и знанию английского языка для мигрантов в рамках новой миграционной политики.

    Коментарии (10)
    13 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от стран ЕС полного отказа от российских энергоресурсов
    Еврокомиссия потребовала от стран ЕС полного отказа от российских энергоресурсов
    @ Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует возобновлять закупки российского газа даже после завершения конфликта и будет требовать от стран ЕС отказа от российских энергоресурсов, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    По словам Йоргенсена, Еврокомиссия уже представила соответствующий план и послала четкий сигнал, что не собирается «закупать ни единой молекулы российских ресурсов», передает ТАСС.

    Йоргенсен добавил, что отказ касается всех видов российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ и ядерное топливо. При этом подчеркивается, что вопрос закупок российского газа не будет рассматриваться даже в случае возможного перемирия на Украине.

    На прошлой неделе Еврокомиссия представила детальный план по полному отказу от российских энергоресурсов к концу 2027 года. Окончательное решение по этому плану должны принять страны Евросоюза.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о недопустимости возвращения к закупкам российского газа, назвав это исторической ошибкой.

    Юристы отметили невозможность для ЕС законно отказаться от обязательств по российскому газу и объяснили, почему подобные планы не соответствуют международному праву.

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    14 мая 2025, 18:48 • Новости дня
    В Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в диверсии
    В Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в диверсии
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Трое граждан Украины были арестованы в Германии и Швейцарии по обвинению в подготовке диверсий с использованием взрывчатых веществ, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на прокуроров, задержание трех граждан Украины по подозрению в деятельности иностранных агентов и подготовке диверсий с использованием взрывчатки произошло в Германии. Два подозреваемых были арестованы на территории Германии, третий – в Швейцарии, передает RT.

    Прокуратура заявила, что у следствия имеются серьезные основания считать задержанных иностранными агентами, которые действовали с целью совершения диверсий на территории Германии. В материале отмечается: «Три украинца были арестованы по подозрению в причастности к отправке посылок со взрывчаткой». Остальные подробности в сообщениях прокуратуры не раскрываются.

    Ранее пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС.

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    14 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Times сообщила о планах Франции ограничить оборонные кредиты Лондону

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж выступил за максимально жесткие ограничения для британских компаний в будущей европейской оборонной кредитной программе.

    Франция настаивает на том, чтобы Лондон получил ограниченный доступ к новой программе кредитов на развитие оборонной промышленности Евросоюза, передает РИА «Новости». По данным газеты Times, Париж предлагает ограничить участие Британии 15% от объема фонда SAFE, который составляет 150 млрд евро.

    Издание отмечает, что Италия, Германия и Польша выступают против такой позиции, предлагая порог в 35%. В рамках будущего договора о безопасности, который готовится к подписанию на саммите Британии и ЕС 19 мая, обсуждается не только оборонное сотрудничество, но и вопросы о рыболовных квотах.

    «Франция настаивает на том, чтобы ограничить доступ Великобритании к 85% средств фонда перевооружения», – цитирует газета дипломатический источник. При этом Париж подчеркивает, что приоритетным должно оставаться финансирование европейских компаний в интересах так называемой стратегической автономии, на которой настаивает президент Макрон.

    Коментарии (3)
    12 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    ЕС решил выделить Украине 900 млн евро доходов от активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз решил до конца года предоставить Киеву финансирование на оружие и снаряды, используя средства, полученные от замороженных российских активов.

    Евросоюз до конца года выделит на закупку вооружения и боеприпасов для Киева 900 млн евро, полученных от доходов по замороженным активам России, сообщил еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс на европейской конференции по военному сотрудничеству с Украиной.

    В ходе выступления Кубилюс заявил: «ЕС до конца года выделит еще 900 млн евро на закупки снарядов и оружия для Киева», передает ТАСС.

    Он также напомнил о недавних заявлениях главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас. 9 мая во Львове Каллас пообещала инвестировать 1 млрд евро в развитие украинской военной промышленности с акцентом на производство различных беспилотников.

    8 мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что Украина получила 1 млрд евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов.

    В апреле институт мировой экономики (IfW) сообщил, что с приходом к власти американского президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Украине, в то время как ЕС продолжает ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро.

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    15 мая 2025, 01:31 • Новости дня
    Стармера высмеяли за резкость в ответ на замечание об отсутствии принципов

    Стармер резко ответил в парламенте Британии на намек о своей беспринципности

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский премьер-министр Кир Стармер оказался под огнем критики за резкий ответ на вопрос депутата парламента о его часто меняющихся принципах, пишет Huffington Post.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попал под шквал критики за хамский ответ на вопрос депутата парламента о его часто меняющихся принципах, пишет Huffington Post.

    Во время вопросов Стармеру в парламенте лидер «Партии Уэльса» Лиз Сэвилл Робертс указала на то, что премьер-министр часто меняет убеждения в вопросах миграционной политики, что наводит на подозрения, есть ли у Стармера собственные убеждения или они, подобно флюгеру, следуют за направлением общественного мнения.

    «Этот премьер-министр когда-то говорил о сострадании и достоинстве мигрантов и защите свободного передвижения. Теперь он говорит об «островах чужаков» и возвращении контроля», – сказала Сэвилл Робертс, указывая на кампанию Стармер в 2020 году.

    Это произошло после того, как лидер лейбористов Стармер объявил в понедельник об ужесточении миграционной политики, иначе Британия рискует превратиться в «остров чужаков».

    Критики премьера за эту метафору даже сравнили его с консерватором Энохом Пауэллом, британским министром здравоохранения, который в 1968 году произнес речь о проблемах иммиграции, прозванную в народе «Реки крови».

    Сэвилл Робертс заявила, что кто-то должен сказать в парламенте о том, что, похоже, единственный принцип, который последовательно отстаивает Стармер, – это тот, что он последний раз услышал в фокус-группе.

    «Поэтому я спрашиваю: есть ли у вас какое-либо убеждение, которое продержится неделю на Даунинг-стрит?» - спросила она.

    «Да, убеждение, что она несет чушь», – сердито ответил Стармер на слова Робертс.

    В социальных сетях ответ премьера Стармера пользователей не впечатлил. Критики в соцсети X (ранее Twitter) назвали его ответ «грубым и невежливым» и «совершенно не соответствующим занимаемой должности».

    Некоторые отметили давление на политика, из-за которого он не стал отвечать остроумно, а просто огрызнулся, другие назвали это реакцией на правду, с которой сложно справиться, и зеркалом, в котором видно, кто он есть на самом деле. А кто-то просто пожалел.

    «Это скорее ребячество, чем жестокость», – отметил пользователь с ником Moon.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кир Стармер заявил о планах повысить критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов в рамках новой миграционной политики страны.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины

    Экономист Лизан: Отмена льгот ЕС на сельхозпродукцию ослабит позиции Украины

    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Отмена ЕС льгот для украинской сельхозпродукции поставит Киев в еще большую зависимость от морских коридоров транспортировки зерна. Тем самым решение Брюсселя ослабит позиции офиса Зеленского на потенциальных мирных переговорах с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт.

    «Украинская аграрная сфера представляет собой упрощенную сельхозмодель СССР. Огромные колхозы закрылись, осталось лишь производство яиц и птицы, а крупный бизнес сконцентрировал в своих руках земельный банк. В отсутствии передовых технологий и мер господдержки предпринимателям выгоднее всего выращивать зерновые и масличные культуры, которые они затем продают в ЕС», – отметил экономист Иван Лизан.

    «В объединении другая модель с множеством мелких фермеров, разделением производителей по специализациям, иными регуляторными мерами, земельными ресурсами и логистикой. Они не смогли конкурировать с украинской продукцией, которая хлынула на местный рынок в 2022 году и стала мешать производителям из Восточной Европы. Импульсом к этому потоку товаров послужило снятие ограничений на ввоз целого перечня продукций республики после начала СВО», – продолжил он.

    «Конечно, эта ситуация быстро перестала устраивать многих членов ЕС. Отмене льгот способствовал и доступ Украины к водным перевозкам и выходу в Мировой океан. Киеву стали не нужны дунайские порты – из Большой Одессы идет экспорт зерна и другой продукции. Теперь местные производители еще больше будут зависеть от коридоров, по которым нужно перенаправить объемы, ранее поставлявшиеся в Европу», – спрогнозировал он.

    «Это ослабляет позиции Киева на потенциальных мирных переговорах, поскольку Россия может пригрозить парализовать украинское судоходство и еще больше обрушить экономику, проведя масштабные атаки по портам и судам», – заметил аналитик.

    «Что касается ЕС, то отмена льгот защитит их фермеров, поскольку для Европы важнее рабочие места и собственное производство, чем закупка дешевой продукции. На Украине же образуются излишки зерна, что теоретически должно снизить цены на него», – добавил эксперт.

    «Но Киев вряд ли будет критиковать Брюссель, поскольку других партнеров у него, по сути, не осталось. К тому же Европа может предложить Украине альтернативный льготный механизм, возможно, снятие квот по несущественным товарным позициям – грецким орехам, меду или малине», – резюмировал Лизан.

    Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт, которые в Киеве называют «спасательным кругом» для фермеров и бюджета Украины. Решение было принято после того, как Польша возглавила европейскую инициативу по защите фермеров, пишет Financial Times.

    У ЕС есть соглашение о свободной торговле с Украиной, а действие ряда других пошлин Брюссель временно приостановил в 2022 году. Однако их сроки истекают 6 июня, и Европа планирует ввести «переходные меры», пока обе стороны разрабатывают новый договор.

    Беспошлинный режим распространялся на кукурузу, сахар и птицу, часть которых через ЕС доставлялась в Африку и Азию. Это вызывало недовольство фермеров и политиков в Польше, Франции и других странах, обвинявших украинский экспорт в снижении внутриевропейских цен.

    В ЕС подтверждают, что прежние договоренности Киева и Брюсселя не будут возобновлены. «Это плохой сигнал для Украины. Решение будет принято не ранее октября», – сказал Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента.

    Власти Украины подсчитали, что отмена льгот срежет доходы страны примерно на 3,5 млрд евро в год. Квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тысяч в годовом исчислении, на птицу – с 57 тыс. тонн до 40 тысяч, а на сахар – со 109 тыс. тонн до 40 тысяч. Под ударом также окажутся поставки меда.

    На днях польские дальнобойщики возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на пункте пропуска у Дорогуска из-за несогласия с льготами для перевозчиков с Украины. Киев потребовал от Варшавы немедленно разблокировать границу.

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    12 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Евросоюз заявил о первых контрактах по инвестициям в ВПК Украины
    Евросоюз заявил о первых контрактах по инвестициям в ВПК Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро, заявил заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис.

    По его словам, ЕС инвестирует 1 млрд евро в украинскую военную промышленность, и первые контракты уже были подписаны. Фрис также выразил мнение, что украинский ВПК может поделиться опытом с европейскими компаниями, передает ТАСС.

    Он добавил, что между Евросоюзом и Украиной будет создана новая совместная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Глава евродипломатии Кая Каллас не присутствовала на мероприятии, однако передала участникам свои пожелания.

    По данным Еврокомиссии, общая сумма поддержки Украины со стороны ЕС достигла 150 млрд евро, из которых 50 млрд евро были направлены на военную помощь, что составляет 0,1% ВВП ЕС.

    Евросоюз готовит масштабный проект наращивания инвестиций в военную промышленность для поддержки Украины и сдерживания России в условиях снижения роли США в европейской безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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