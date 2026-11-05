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Финляндия захотела сократить бюджет ЕС при отдельном финансировании Украины
Министр по европейским делам Финляндии Иоаким Странд заявил о необходимости урезать долгосрочный бюджет Евросоюза, сохранив при этом отдельные варианты финансирования Украины, сообщает Rapporteur.
По данным Rapporteur, Финляндия настаивает на урезании долгосрочного финансового плана Евросоюза, допуская при этом возможность поддержки Киева вне общего бюджета, передает ТАСС.
«Бюджет все еще слишком велик даже с учетом предложения Ирландии сократить расходы на 140 млрд евро», – заявил Странд.
По словам министра, приоритетными направлениями для Европы должны стать конкурентоспособность, оборона и инновации, а не политика сплочения.
Финансирование Украины представляет собой отдельный вопрос, для решения которого необходимо рассмотреть различные варианты, отметил он.
Внеочередной саммит лидеров ЕС для согласования финансового плана на 2028–2034 годы пройдет 26 и 27 ноября. Дипломаты опасаются, что помощь Украине станет разменной монетой в бюджетных спорах и процесс затянется до президентских выборов во Франции в апреле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская комиссия назвала Евросоюз главным спонсором Украины.
В понедельник украинский Нацбанк сообщил о формировании почти трети доходов бюджета страны за счет средств иностранных доноров.
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Канадой 500 млн евро на финансирование Киева.