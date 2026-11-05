Финляндия захотела сократить бюджет ЕС при отдельном финансировании Украины

Tекст: Вера Басилая

По данным Rapporteur, Финляндия настаивает на урезании долгосрочного финансового плана Евросоюза, допуская при этом возможность поддержки Киева вне общего бюджета, передает ТАСС.

«Бюджет все еще слишком велик даже с учетом предложения Ирландии сократить расходы на 140 млрд евро», – заявил Странд.

По словам министра, приоритетными направлениями для Европы должны стать конкурентоспособность, оборона и инновации, а не политика сплочения.

Финансирование Украины представляет собой отдельный вопрос, для решения которого необходимо рассмотреть различные варианты, отметил он.

Внеочередной саммит лидеров ЕС для согласования финансового плана на 2028–2034 годы пройдет 26 и 27 ноября. Дипломаты опасаются, что помощь Украине станет разменной монетой в бюджетных спорах и процесс затянется до президентских выборов во Франции в апреле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская комиссия назвала Евросоюз главным спонсором Украины.

В понедельник украинский Нацбанк сообщил о формировании почти трети доходов бюджета страны за счет средств иностранных доноров.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Канадой 500 млн евро на финансирование Киева.