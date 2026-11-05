Кушнер дистанционно присоединился к переговорам по Украине в Брюсселе

Кушнер дистанционно принял участие в консультациях по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет газета Politico, спецпосланник американского лидера подключился к сессии переговоров онлайн, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Кушнер еще не посещал Брюссель. Это второй раз, когда он участвует в переговорах подобным образом: в июле он дистанционно присутствовал на встрече Группы доноров для Палестины.

При этом общего заседания делегаций не состоялось, а обсуждение гарантий безопасности Киеву перенесли на отдельную встречу в штаб-квартире НАТО перед переговорами с Россией в Абу-Даби, сообщило издание Rapporteur.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг зять президента США Джаред Кушнер заявил о разработке пути к прочному мирному соглашению по украинскому конфликту.

В среду встреча делегаций Еврокомиссии, ряда западных стран, Украины и Всемирного банка в Брюсселе завершилась безрезультатно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа перед очередным раундом переговоров.