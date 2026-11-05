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Кушнер дистанционно присоединился к переговорам по Украине в Брюсселе
Кушнер дистанционно принял участие в консультациях по Украине
Зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер дистанционно принял участие в организованных Еврокомиссией консультациях по Украине, сообщили СМИ.
Как пишет газета Politico, спецпосланник американского лидера подключился к сессии переговоров онлайн, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Кушнер еще не посещал Брюссель. Это второй раз, когда он участвует в переговорах подобным образом: в июле он дистанционно присутствовал на встрече Группы доноров для Палестины.
При этом общего заседания делегаций не состоялось, а обсуждение гарантий безопасности Киеву перенесли на отдельную встречу в штаб-квартире НАТО перед переговорами с Россией в Абу-Даби, сообщило издание Rapporteur.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг зять президента США Джаред Кушнер заявил о разработке пути к прочному мирному соглашению по украинскому конфликту.
В среду встреча делегаций Еврокомиссии, ряда западных стран, Украины и Всемирного банка в Брюсселе завершилась безрезультатно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа перед очередным раундом переговоров.