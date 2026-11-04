По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Встреча делегаций США, ЕС и Украины в Брюсселе завершилась безрезультатно
Встреча США, стран Европы и Украины в Брюсселе не принесла результатов
Встреча делегаций Еврокомиссии, ряда западных стран, Украины и Всемирного банка в Брюсселе завершилась безрезультатно с точки зрения возможного урегулирования конфликта.
Технические делегации Еврокомиссии, Германии, Франции, Великобритании, США, Украины и Всемирного банка не смогли достичь прогресса в вопросе урегулирования конфликта по итогам переговоров в Брюсселе, передает ТАСС.
«Практических результатов с точки зрения возможного урегулирования конфликта на встрече не достигнуто», – сообщил дипломатический источник.
В свою очередь в Еврокомиссии заявили об обсуждении участниками встречи послевоенной реконструкции и развития Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах в Абу-Даби.
Песков сообщил о регулярных отчетах участников российской делегации перед президентом Владимиром Путиным.