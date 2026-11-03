Группировка «Юг» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пункт управления БПЛА обнаружили расчеты дронов 82-го отдельного полка беспилотных систем в районе Дружковки. Он находился в жилом доме частного сектора, его выявили по генератору и антеннам управления, передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Перед ударом была уничтожена площадка, на которой находился подготовленный тяжелый беспилотник ВСУ. В результате атаки загорелся дом, где размещался расчет дрона.

Кроме того, в этот же день российские ударные дроны уничтожили два украинских наземных робототехнических комплекса, которые перевозили груз материальных средств для передовых подразделений.

Минобороны подчеркнуло, что подразделения группировки «Юг» ведут постоянную работу в ближнем тылу противника, блокируют пути снабжения, поражают склады, позиции артиллерии и пункты управления беспилотниками, лишая ВСУ возможности эффективно обороняться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник расчеты установок «Гиацинт-С» поразили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области.

В понедельник российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и блиндаж противника в районе Дружковки.

Ранее ударные дроны группировки «Север» уничтожили семь украинских пунктов управления беспилотниками.