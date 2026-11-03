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Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой
Группировка «Юг» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ
Российская «Южная» группировка войск уничтожила пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два наземных робототехнических комплекса ВСУ на Краматорском направлении, сообщило Министерство обороны.
Пункт управления БПЛА обнаружили расчеты дронов 82-го отдельного полка беспилотных систем в районе Дружковки. Он находился в жилом доме частного сектора, его выявили по генератору и антеннам управления, передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
Перед ударом была уничтожена площадка, на которой находился подготовленный тяжелый беспилотник ВСУ. В результате атаки загорелся дом, где размещался расчет дрона.
Кроме того, в этот же день российские ударные дроны уничтожили два украинских наземных робототехнических комплекса, которые перевозили груз материальных средств для передовых подразделений.
Минобороны подчеркнуло, что подразделения группировки «Юг» ведут постоянную работу в ближнем тылу противника, блокируют пути снабжения, поражают склады, позиции артиллерии и пункты управления беспилотниками, лишая ВСУ возможности эффективно обороняться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник расчеты установок «Гиацинт-С» поразили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области.
В понедельник российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и блиндаж противника в районе Дружковки.
Ранее ударные дроны группировки «Север» уничтожили семь украинских пунктов управления беспилотниками.