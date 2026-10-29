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Ударные БПЛА «Севера» уничтожили два робототехнических комплекса ВСУ
Расчеты FPV-дронов группировки «Север» уничтожили два НТРК и средства связи ВСУ
Ударные беспилотники войск 56-го десантно-штурмового полка группировки «Север» за сутки уничтожили два наземных робототехнических комплекса (НТРК) и квадроцикл ВСУ в Сумской области.
Операторы беспилотников 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Север» за прошедшие сутки ликвидировали два наземных робототехнических комплекса (НТРК), квадроцикл, а также станции радиоэлектронной борьбы и связи украинских войск в Сумской области. Об этом передает РИА «Новости».
«Расчет ударных FPV-дронов за сутки уничтожил два НТРК и квадроцикл ВСУ, задействованные для подвоза провианта, материальных средств, горюче-смазочных материалов и боекомплекта на позиции противника», – сообщил командир роты с позывным Фагот.
Военнослужащий также уточнил, что дроны успешно поразили средства связи и системы РЭБ неприятеля. Он подчеркнул, что расчеты ударных аппаратов непрерывно атакуют украинские пункты управления БПЛА, укрепления, личный состав и различную технику в приграничной зоне проведения спецоперации на Украине.
Отмечается, что благодаря активным действиям подразделения российской группировки войск продолжают планомерно расширять зону безопасности на территории Сумской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись на стратегических направлениях и укрепили позиции в Сумской области.
Во вторник расчеты противовоздушной обороны группировки за ночь уничтожили в Харьковской и Сумской областях более 200 летевших в сторону России беспилотников ВСУ.
Ранее подразделения беспилотной авиации за сутки уничтожили девять автомобилей Вооруженных сил Украины в Сумской области.