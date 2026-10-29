Расчеты FPV-дронов группировки «Север» уничтожили два НТРК и средства связи ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Операторы беспилотников 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Север» за прошедшие сутки ликвидировали два наземных робототехнических комплекса (НТРК), квадроцикл, а также станции радиоэлектронной борьбы и связи украинских войск в Сумской области. Об этом передает РИА «Новости».

«Расчет ударных FPV-дронов за сутки уничтожил два НТРК и квадроцикл ВСУ, задействованные для подвоза провианта, материальных средств, горюче-смазочных материалов и боекомплекта на позиции противника», – сообщил командир роты с позывным Фагот.

Военнослужащий также уточнил, что дроны успешно поразили средства связи и системы РЭБ неприятеля. Он подчеркнул, что расчеты ударных аппаратов непрерывно атакуют украинские пункты управления БПЛА, укрепления, личный состав и различную технику в приграничной зоне проведения спецоперации на Украине.

Отмечается, что благодаря активным действиям подразделения российской группировки войск продолжают планомерно расширять зону безопасности на территории Сумской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись на стратегических направлениях и укрепили позиции в Сумской области.

Во вторник расчеты противовоздушной обороны группировки за ночь уничтожили в Харьковской и Сумской областях более 200 летевших в сторону России беспилотников ВСУ.

Ранее подразделения беспилотной авиации за сутки уничтожили девять автомобилей Вооруженных сил Украины в Сумской области.