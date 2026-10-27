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Группировка «Север» за ночь поразила более 200 дронов ВСУ под Харьковом и Сумами
Группировка «Север» за ночь сбила более 200 дронов ВСУ под Харьковом и Сумами
Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» за ночь уничтожили в Харьковской и Сумской областях более 200 беспилотников ВСУ, летевших в сторону России.
«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск «Север» за ночь был обнаружен пролет 204 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение группировки.
Координаты целей были переданы расчетам ПВО, расположенным в районах пролетов аппаратов. «В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ», – рассказали военные.
Ранее военнослужащие группировки войск «Север» задействовали оптоволоконные беспилотники для ликвидации складов боеприпасов украинской армии в Харьковской области.
В пятницу расчеты противовоздушной обороны группировки перехватили и уничтожили 225 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону российской границы.
В четверг средства ПВО группировки уничтожили в Харьковской и Сумской областях 154 украинских беспилотника.