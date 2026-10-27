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    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    27 октября 2026, 06:15 • Новости дня

    Группировка «Север» за ночь поразила более 200 дронов ВСУ под Харьковом и Сумами

    Группировка «Север» за ночь сбила более 200 дронов ВСУ под Харьковом и Сумами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» за ночь уничтожили в Харьковской и Сумской областях более 200 беспилотников ВСУ, летевших в сторону России.

    «В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск «Север» за ночь был обнаружен пролет 204 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение группировки.

    Координаты целей были переданы расчетам ПВО, расположенным в районах пролетов аппаратов. «В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ», – рассказали военные.

    Ранее военнослужащие группировки войск «Север» задействовали оптоволоконные беспилотники для ликвидации складов боеприпасов украинской армии в Харьковской области.

    В пятницу расчеты противовоздушной обороны группировки перехватили и уничтожили 225 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону российской границы.

    В четверг средства ПВО группировки уничтожили в Харьковской и Сумской областях 154 украинских беспилотника.

    26 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы

    ФСБ: В Подмосковье задержали двух агентов СБУ за подготовку атаки дронов на ПРО

    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили атаки дронов на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы и объект электроэнергетики.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья, 1991 г.р., и 1998 г.р., являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта», – цитирует Центр общественных связей ФСБ РИА «Новости».

    По данным спецслужбы, один из фигурантов был завербован сотрудником СБУ и за обещанное денежное вознаграждение прибыл в Россию. Для подготовки теракта он привлек своего знакомого. Действуя под руководством куратора из СБУ, злоумышленники изъяли FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств из тайников в Смоленской и Калужской областях.

    Агенты отработали задание по настройке ударных беспилотников, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом. Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины.

    Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе». Фигуранты задержаны на этапе приготовления к теракту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФСБ сообщила об активизации попыток украинских спецслужб организовать диверсионно-террористические акты в Москве и Московской области с использованием небольших беспилотников.

    В июле ведомство заявило об оснащении СБУ предназначенных для удара по оборонному заводу в Подмосковье FPV-дронов канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

    В марте спецслужба предотвратила серию планируемых киевским режимом терактов с использованием беспилотников в Московском регионе.

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    26 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Иран сообщил о размещении украинских БПЛА в сопредельных странах

    МИД Ирана: Киев разместил беспилотники в соседних с республикой странах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана отслеживают ситуацию у своих границ на фоне данных о размещении украинских беспилотников в сопредельных странах, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Тегеран контролирует обстановку на государственных границах после появления информации о переброске украинских дронов в сопредельные государства, передает РИА «Новости».

    «Те, кто должен внимательно следить за ситуацией, могу заверить, следят и продолжат следить за ней и примут необходимые меры для защиты страны и отражения любых угроз», – заявил Багаи.

    Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник в органах безопасности проинформировало, что Украина разместила тысячи боевых беспилотников в странах, соседствующих с Исламской республикой. В качестве одной из зон дислокации аппаратов назывался Иракский Курдистан.

    По данным издания, украинские военные занимались в этом регионе обучением членов антииранских группировок управлению дронами и организации диверсий. В Тегеране расценивают подобные действия Киева как элемент враждебной политики со стороны стран Европы и НАТО.

    Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    Напомним, в марте Киев обсудил с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    @ Marianna Kotyk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о строительстве полосы инженерных заграждений для организации круговой обороны городов.

    Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о мерах по развитию полосы инженерных заграждений, передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

    Текст самого решения СНБО доступен исключительно для служебного пользования, подробности инициативы не разглашаются.

    Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Игоря Клименко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной украинские СМИ сообщили об организации оборонительных рубежей в Волынской области.

    Администрации Киевской области получили указание приступить к круговой обороне населенных пунктов.

    В прошлом году Владимир Зеленский решил открыть центры военной подготовки гражданских лиц в каждом регионе Украины.

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    26 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ обнародовала видеозапись с дронами, которые выходцы из Закавказья планировали использовать для ударов по объектам противоракетной обороны и энергетики Москвы по заданию Службы безопасности Украины.

    На опубликованных кадрах запечатлено, как фигуранты дела под руководством куратора собирают аппараты и готовят их к запуску, пишет ТАСС.

    По словам оперативного сотрудника спецслужбы, ведомство заранее обладало информацией о принадлежности задержанных к украинской разведке и знало личность их куратора. Контрразведка провела комплекс мероприятий, в результате которых злоумышленники были задержаны на этапе подготовки к террористическому акту.

    Своевременное вмешательство позволило избежать жертв среди населения и ущерба городской инфраструктуре. В ведомстве добавили, что российские спецслужбы продолжают вести оперативную игру с кураторами задержанных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В июле ФСБ информировала, что дроны, которыми СБУ собиралась ударить по оборонному заводу в Подмосковье, оборудовали канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

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    26 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Украинская компания Fire Point начала использовать сало при сборке дронов

    Украинская Fire Point применила сало для защиты дронов от морозов

    Украинская компания Fire Point начала использовать сало при сборке дронов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское предприятие Fire Point решило использовать сало при производстве беспилотных летательных аппаратов для защиты комплектующих от воздействия сильных холодов.

    Производитель беспилотников начал наносить на чувствительные компоненты слой жира, чтобы уберечь аппараты от воздействия низких температур, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Fire Point в соцсетях.

    «Неожиданный нюанс в ракетостроении? Лучшее решение – не всегда самое сложное. Иногда это сало. При температуре около минус 20 холод может заморозить камеры и кабели дрона и ускорить разрядку аккумуляторов», – говорится в сообщении.

    В компании пояснили, что нанесение слоя сала является простым решением, которое позволяет надежно защитить уязвимые детали дрона от переохлаждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пророссийское подполье сообщило об уничтожении объектов компании Fire Point благодаря переданным украинскими гражданами координатам.

    Летом Министерство обороны отчиталось о поражении киевского завода этого предприятия.

    В июне руководитель Fire Point Денис Штилерман заявил о способности украинской промышленности быстро создать ядерное оружие.

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    26 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области

    Минобороны: При освобождении Общего зачищено до 200 зданий и уничтожена рота ВСУ

    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» зачистили до 200 строений и уничтожили до роты личного состава ВСУ при освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    «В ходе боев штурмовые группы зачистили до 200 строений. Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и более 56 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    На подступах к населенному пункту ВСУ подготовили систему инженерных заграждений, замаскированные блиндажи и огневые точки, а также заминировали подходы к своим позициям. Противник пытался сдерживать штурмовые группы FPV-дронами и тяжелыми гексакоптерами. Особую сложность представляли скрытые укрытия в разрушенных зданиях, замаскированные ходы и датчики движения.

    Во время наступления российские войска продвинулись более чем на 5 км, форсировали реку Соленая и взяли под контроль район обороны площадью свыше 12 кв. км. Освобождение Общего расширило зону контроля группировки «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Общего подразделениями группировки «Восток».

    В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о высоких темпах наступления российских военных в Запорожской области.

    В четверг операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и склады противника в регионе.

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    26 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    На Украине предложили отправить депутатов Рады на фронт на год

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская предложила отправить более 400 депутатов Верховной рады минимум на год в зону боевых действий.

    С инициативой об отправке парламентариев в ряды Вооруженных сил Украины волонтер выступила в понедельник, передает ТАСС со ссылкой на издание «Новости Украины». «Более 400 депутатов Верховной рады могут пойти на фронт, хотя бы на год. Война может затянуться», – заявила Берлинская.

    Волонтер пояснила, что военная служба должна быть справедливой и поочередной для всех граждан. По ее убеждению, нельзя постоянно возлагать бремя участия в конфликте на одних и тех же людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий.

    В тот же день глава правительства сообщил об отмене стопроцентного бронирования от призыва для работников энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

    В прошлом месяце директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о прогнозах европейских спецслужб об исчерпании мобилизационного ресурса украинских войск.

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    26 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне воздушной тревоги в Киеве прозвучали взрывы, после чего военный аналитик и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что в столице Украины поражена различная инфраструктура.

    «В Киеве более десяти ракетных прилетов по различной инфраструктуре. Сейчас идет атака реактивных дронов. Среди прочего поражена ТЭЦ-6», – написал он в Max.

    До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах на фоне воздушной тревоги. «В Киеве были слышны взрывы», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала. О сигнале воздушной тревоги в Киеве говорят и данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 октября взрыв привел к отключению электроэнергии в одном из районов Винницкой области. Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины в воскресенье.

    Эксперт Рожин заявил, что беспилотники «Герань» поразили подстанцию в Черновицкой области.

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    26 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    МИД: Украинские удары по городам России создают негативный фон для переговоров
    МИД: Украинские удары по городам России создают негативный фон для переговоров
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Террористические атаки украинских войск по городам России создают негативный фон для переговоров на гуманитарном и политическом треках, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Террористические вылазки и массированные атаки по крупным российским городам с таким количеством пострадавших создают негативный фон для подготовки переговоров, последующего проведения переговоров как на гуманитарном треке, так и на политическом треке, которые обсуждаются и планируются», – заявил Мирошник РИА «Новости».

    Так посол прокомментировал атаку украинских беспилотников по Воронежу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Воронежской области в результате массированной атаки беспилотников возникли возгорания на промышленных предприятиях и в зданиях Воронежа.

    Губернатор региона Александр Гусев сообщил о гибели двух человек и 17 раненых при атаке на регион.

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    26 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Общее в Запорожской области
    Российские войска освободили Общее в Запорожской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Общее в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Общее в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты около Гавриловки, Всесвятского, Покровскогое Днепропетровской области, Вольнянки и Василевского Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, бронемашину и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Подсреднего, Приколотного, Дорошенково и Федоровки Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Хотенью, Бариловкой и Никольским.

    Противник при этом потерял более 300 военнослужащих и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Лесной Стенки, Донецкого Харьковской области, Райгородка, Черкасского и Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили свыше 220 военнослужащих и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Краматорска, Славянска, Дружковки и Кондратовки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 185 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и четыре станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Степановки, Криниц, Белозерского, Шиловки, Староварваровки и Малотарановки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих, три бронемашины, американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.

    В частности, они освободили запорожскую Мировку.

    Днем ранее они взяли под контроль запорожские Червоный Яр и Юльевку.

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    26 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в стремлении создать зону заражения на ЗАЭС

    Захарова: Зеленский ударами по ЗАЭС хочет создать зону радиационного заражения

    Tекст: Денис Тельманов

    Цель Владимира Зеленского при ударах по Запорожской АЭС состоит в увеличении числа жертв и создании зоны радиационного заражения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Подобные преступные действия наглядно демонстрируют, что единственная истинная задача Зеленского и его хунты – приумножить количество жертв и создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил о попытках украинских войск устроить экономическую блокаду станции.

    В среду пресс-служба ЗАЭС сообщила о гибели водителя автобуса в результате атаки дрона.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала этот удар угрозой ядерной безопасности.

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    27 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках

    Минобороны: ВС России прекратили огонь для гумоперации в Алешках

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины ради гуманитарной операции в Алешках, сообщило Министерство обороны.

    «В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с четырех часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», – сообщает Минобороны в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонное ведомство 26 октября сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам.

    В воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с властями Херсонской области гуманитарную миссию в населенном пункте.

    Тогда же она заявила о договоренности России и Украины установить режим тишины в Алешках одновременно.

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    26 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    МИД заявил о серьезных усилиях США по поиску формулы мира на Украине

    Замглавы МИД Грушко: США ищут формулу долгого мира на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты прилагают значительные усилия для выработки формулы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    «(Администрация США) прилагает серьезные усилия, чтобы была найдена формула урегулирования, причем такая, которая обеспечивала бы надежный мир на долгие годы вперед», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

    Таким образом дипломат прокомментировал различие подходов к украинскому урегулированию между Соединенными Штатами и Европейским союзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил о планах США провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил о фактическом исключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

    В субботу Грушко назвал непринципиальной личность европейского переговорщика по урегулированию конфликта на Украине.

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    26 октября 2026, 22:14 • Новости дня
    Россия отвергла выводы независимой комиссии ООН по Украине

    Постпредство России при ООН не признало доклад комиссии по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянное представительство России при ООН заявило об отказе признать мандат и выводы Независимой международной комиссии организации по расследованию событий на Украине из-за использования фальсифицированных данных.

    Поводом для реакции послужил представленный Генеральной Ассамблее ООН доклад комиссии, в котором содержатся обвинения в адрес Москвы, передает ТАСС.

    «Россия не признает мандат этой комиссии, созданной голосованной резолюцией политизированного органа – Совета ООН по правам человека. Свои выводы комиссия базирует на фальсифицированных данных, предоставляемых украинскими властями через присутствие Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Киеве», – отметили в российском постпредстве.

    Российские дипломаты подчеркнули потерю нейтральности представительством УВКПЧ. По их словам, структура превратилась в инстанцию для легитимизации инсинуаций в адрес России, притом что преступления Вооруженных сил Украины полностью игнорируются.

    В постпредстве отметили, что существование и деятельность подобной комиссии свидетельствуют о кризисных явлениях в работе всемирной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о финансировании западными спонсорами Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине. В начале октября посол Мирошник указал на отказ сотрудников УВКПЧ посещать места ударов Вооруженных сил Украины.

    При этом в 2025 году десятки стран в Совете ООН по правам человека отказались поддержать продление мандата комиссии по расследованию украинских событий.

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    26 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Российские бойцы эвакуировали более 80 мирных жителей из Купянска-Узлового

    Мирошник: ВС России спасли более 80 мирных жителей в Купянске-Узловом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие вывели из подвалов Купянска-Узлового Харьковской области более 80 украинских мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Военнослужащими 153 танкового полка 47 танковой дивизии под командованием «Тридцатого» (командир полка) и «Румына» (командир штурмового отряда) была проведена масштабная гуманитарная операция по эвакуации мирного населения из освобождённого города Купянск-Узловой», – сообщил Родион Мирошник в Max.

    В южной части города, которая недавно была под контролем ВСУ, в подвале многоэтажного дома нашли местных жителей. Силами группы бойцов был организован коридор длиной более 20 км.

    Они обеспечили прикрытие и проход по заминированному ВСУ маршруту с использованием средств РЭБ и БПЛА.

    Несмотря на это, украинские военные нанесли серию ударов из минометов и дронов по мирным гражданам, выходившим на российскую сторону, есть раненые, уточнил посол.

    Всего за три дня гуманитарной операции зону боевых действий покинули 87 жителей Купянска-Узлового. В дальнейшем планируется опубликовать рассказы эвакуированных, переживших издевательства со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине октября ВСУ обстреляли колонну эвакуируемых мирных жителей под Купянском в Харьковской области.

    Мирошник рассказал, как ВСУ выкуривали фосфором мирных жителей из укрытий под удары дронов.

    Генсек ООН 19 октября выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России.

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