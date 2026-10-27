Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.17 комментариев
Арабская коалиция уничтожила запущенные хуситами ракеты и беспилотники
Арабская коалиция перехватила три ракеты и четыре дрона хуситов
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила об уничтожении трех баллистических ракет и четырех беспилотников, направленных йеменскими хуситами на два региона королевства.
Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистические ракеты и беспилотники, запущенные хуситами в направлении саудовской территории, пишет Reuters.
Отмечается, что три баллистические ракеты летели в сторону Восточного региона Саудовской Аравии, а четыре беспилотника были нацелены на Южный регион.
Управление гражданской обороны королевства выпустило предупреждение о потенциальной угрозе в Восточном регионе и провинции Хардж, однако позже объявило, что опасность миновала.
Саудовская Аравия усилила удары по хуситам после того, как в сентябре группировка захватила стратегически важные районы вдоль побережья Красного моря. Возобновление боевых действий привело к срыву достигнутого в 2022 году при посредничестве ООН перемирия между коалицией и хуситами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник арабская коалиция ликвидировала хранилища баллистических ракет и пусковые установки йеменского движения «Ансар Алла». При этом хуситы заявили об ударах по нефтяным станциям в Саудовской Аравии
Военный представитель движения Яхья Сариа заявил на прошлой неделе об ударе по зданию саудовского Минобороны в Эр-Рияде.