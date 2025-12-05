Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
Путин сообщил о помощи России в модернизации армии Индии
Москва тесно сотрудничает с Нью-Дели в сфере обороны, в том числе традиционно помогает в модернизации армии, включая ПВО, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Президент России Владимир Путин заявил по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, что Москва традиционно сотрудничает с Нью-Дели в сфере обороны, включая модернизацию армии, пишет ТАСС.
«Россия и Индия традиционно тесно сотрудничают в военно-технической сфере. Наша страна более полувека помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиацию и флот», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили переговоры и вышли к журналистам.
Нарендра Моди поблагодарил Владимира Путина за визит в Индию на русском языке.
Владимир Путин проинформировал Нарендру Моди о ситуации на Украине.