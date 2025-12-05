Путин сообщил о помощи России в модернизации армии Индии

Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений

Путин: Я делаю то, чего не имею права не делать

Tекст: Антон Антонов

Путин в интервью телеканалу India Today ответил на вопрос о возможных сожалениях и желании изменить что-то из сделанного в прошлом. «Такой вроде традиционный вопрос на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, – более или менее бессмысленно. Сделано то, что сделано», – сказал глава государства.

Президент отметил, что у него есть собственное «общее правило». «Оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», – ответил Путин. Он уточнил, что это «внутреннее правило» у него сформировалось самостоятельно и является определяющим при принятии решений. «То есть я делаю то, чего я не имею права не делать, – повторил он. – Вот это самое главное».

Ранее глава государства в беседе с индийским журналистами также отметил важность разумного темпа принятия решений. Путин подчеркнул, что принцип «спеши медленно» позволяет избегать грубых ошибок – так он ответил на вопрос о возможности создания валюты БРИКС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в настоящее время задача введения единой валюты в БРИКС не стоит.

Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил его на авиабазе Палам.