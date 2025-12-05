Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Скандала не получилось. В итоге оппозиция апеллирует рассказами о том, что попугай в квартире по соседству с проспектом Руставели потерял перья после разгона демонстрантов», – с иронией сказал он журналистам в пятницу.

«Следствие установит, кто был вовлечен в деятельность против национальных интересов Грузии. Следствие может и этого попугая обследовать», – отметил глава правительства.

«С попугаем все будет хорошо», – сказал Ираклий Кобахидзе.

В эфире грузинских оппозиционных телеканалов рассказывают о потерявшем перья попугае и о грустившей несколько дней собаке как о фактах применения химического оружия против демонстрантов.

Ранее премьер-министр сообщил, что Грузия обратилась к Британской комиссии по регуляциям, добиваясь ответственности Би-би-си за «серьезную ложь» об использовании против антиправительственных демонстрантов в 2024 году «камита» – боевого отравляющего вещества Первой мировой войны.

СГБ Грузии ведет следствие по двум статья УК – превышение служебных полномочий и помощь иностранным организациям в их вражеской деятельности.

По первой статье наказание – до трех лет, по второй – до 15 лет лишения свободы.