СМИ: Моди лично встретит Путина в аэропорту Нью-Дели

В Индии сообщили, что Моди лично встретит Путина в аэропорту Нью-Дели

Tекст: Дарья Григоренко

Источник подчеркнул, что подобное происходит нечасто: «Премьер-министр лично встретит президента России Владимира Путина на авиабазе Палам», пишет ТАСС.

По прибытии президента России рассматривается возможность, что оба лидера вместе поедут в одном автомобиле, передает телеканал India Today со ссылкой на источники. На официальном сайте индийского телеканала отмечается, что это пока обсуждается, а окончательное решение будет принято в зависимости от протокола и ситуации, передает РИА «Новости».

Напомним, прибытие президента России Владимира Путина в Индию ожидается в четверг в 16.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в преддверии визита президента РФ Владимира Путина улицы и главный проспект Нью-Дели украсили российскими и индийскими флагами.

Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.