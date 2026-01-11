Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.30 комментариев
Telegraph: ЕС готовит санкции против США на случай конфликта из-за Гренландии
Евросоюз рассматривает введение санкций против американских корпораций на случай, если разногласия с США вокруг Гренландии не удастся урегулировать, пишет Telegraph.
По данным Telegraph, Евросоюз в рамках планируемых ограничений может ввести меры против крупнейших технологических компаний США, таких как Meta*, Google, Microsoft и X (ранее Twitter, заблокирована в России), а также распространить действия санкций на банки и финансовые организации из Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».
«Евросоюз составляет планы санкций против американских компаний на случай, если Трамп откажется от предложения о развертывании сил НАТО», – говорится в материале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что власти Британии обсуждают с другими европейскими странами создание миссии НАТО в Гренландии, чтобы предотвратить возможное присоединение острова к США.
