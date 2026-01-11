Telegraph: ЕС готовит санкции против США на случай конфликта из-за Гренландии

Tекст: Антон Антонов

По данным Telegraph, Евросоюз в рамках планируемых ограничений может ввести меры против крупнейших технологических компаний США, таких как Meta*, Google, Microsoft и X (ранее Twitter, заблокирована в России), а также распространить действия санкций на банки и финансовые организации из Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

«Евросоюз составляет планы санкций против американских компаний на случай, если Трамп откажется от предложения о развертывании сил НАТО», – говорится в материале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что власти Британии обсуждают с другими европейскими странами создание миссии НАТО в Гренландии, чтобы предотвратить возможное присоединение острова к США.

