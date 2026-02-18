Сийярто назвал вступление Украины в ЕС равнозначным вступлению в конфликт

Tекст: Дарья Григоренко

Министр в интервью телеканалу CNN Turk подчеркнул, что нынешние венгерские власти избегают тратить деньги налогоплательщиков на поддержку Киева, однако в случае смены правительства ситуация может измениться, передает РИА «Новости».

Сийярто отдельно отметил, что Россия не нападала на страны ЕС, а заявления Владимира Зеленского и европейских лидеров о том, что Украина якобы защищает Европу, министр назвал ложью. По его словам, европейским странам защиту обеспечивает НАТО, а Украина воюет только за себя.

Венгрия, по словам Сийярто, с начала конфликта не поставляла Украине оружие и считает, что урегулирование украинского кризиса возможно только путем переговоров. Он добавил, что Будапешт всегда поддерживал открытые каналы связи с Россией.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что парламенту страны предложено рассмотреть резолюцию, отвергающую возможность вступления Украины в ЕС и попытки превращения объединения в военный альянс.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщил, что вопрос о дате возможного вступления Украины в Евросоюз остается без конкретного ответа, несмотря на обсуждения на международных площадках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.