Испанию настиг «эффект «Орешника»

Tекст: Владимир Добрынин

Однократное воздействие «эффекта «Орешника» на европейцев было ярким, но, пожалуй, недостаточным. Возникшая в Старом Свете нервозность из-за удара по «Южмашу» новейшим оружием возбудила у недругов России вначале страх, затем размышления на тему «а не пора ли остановиться и вернуться к дружбе с русскими».



В этом ряду особняком стоит Испания. Пресса страны с беспокойством взялась за раскручивание темы «а хватит ли у нас бомбоубежищ на всех».

Началось все с публикации в издании «20 minutos» сообщения, что правительство страны «готовит первое специальное руководство по борьбе с военными рисками». Правда, конкретные шаги и нормы обнародованы не были, поскольку их пока нет. Обещано было, что все рекомендации по самозащите населения увидят свет не ранее чем в декабрьском «Официальном государственном бюллетене» (ежемесячный свод вновь принимаемых правительством законов).

Однако общая обстановка озабоченности безопасностью в Испании усилилась. Издание El Economista даже сумело найти пророчества Нострадамуса, согласно которым, как интерпретируют слова предсказателя авторы редакционной статьи, Третья мировая «начнется с удара по городу, в описании которого узнать можно Мадрид». Чем испанская столица этого заслуживает, не рассказывается, но зато приводятся цитаты: «удары эти повлекут гибель цивилизаций» и «глава Мадрида будет разорван на части».

«20 minutos» в другой своей статье ухватилось за мысль о возможной атаке сокрушительным оружием на Пиренейский полуостров и опубликовали исследование о том, «как Испании может быть причинен наибольший ущерб». По городам пиренейского королевства, считает издание, бить с востока будут не «Орешником». А скорее всего, «Ярсами», способными достигать целей, расположенных на расстоянии 10 тыс. километров от места пуска.

Если такой взорвать на высоте 2,9 тыс. метров над главными испанскими городами, ущерб будет катастрофическим. Испанская пресса с точностью до человека подсчитало, сколько испанцев немедленно погибнет и будет ранено в случае ядерной атаки по Мадриду, Барселоне, Бильбао и Севилье, речь идет о миллионах жертв.

По информации испанской прессы, в стране едва наберется полтора десятка бункеров, ориентированных на защиту от ядерной опасности. Да и те в большинстве своем для простого народа недоступны. В Мадриде есть трехуровневый подземный бункер площадью 7 тыс. кв. метров прямо под дворцом Монклоа (резиденция правительства), на авиабазе Торрехон-де-Ардос – рассчитанное на 600 человек персонала военного объекта сооружение площадью 10 тыс. кв. метров.

«Существует еще несколько убежищ, но построены они были в годы Гражданской войны (1936–1939) и потому вряд ли приспособлены к защите от проникающей радиации»,

– пишут «20 minutos» и убеждают: «Хочешь спастись – строй бункер для себя». Упоминаются компании, которые строят подземные бункеры с бассейнами, боулингом и запасами продовольствия, позволяющими жить там, не поднимаясь наверх, до полутора лет. Руководитель одной из них говорит, что с момента, когда начался вооруженный конфликт между Украиной и Россией, число заказов на строительство подобных убежищ возросло на 70%.

Но это все – стройки, за которые нужно платить шести-семизначными суммами. Понятно, что по карману они нескольким десяткам семей в стране. А что с остальными?

Остальные, вполне возможно, прочитав об этом, могут устроить и митинги в свою защиту, на которых призвать правительство отказаться провоцировать Россию. Пока антивоенная активность в Испании не очень заметна. Вряд ли что-то заставит испанцев серьезно задуматься о безопасности – но не путем наращивания напряженности в Европе, а стремлением к миру и согласию.

Можно дать испанцам подсказку: на территории пиренейского королевства имеются три базы НАТО: Штаб быстрого развертывания Атлантического альянса (Бетера – Валенсия), Центр передового опыта по борьбе с самодельными взрывными устройствами (Ойо-де-Мансанарес – Мадрид) и Центр воздушных операций НАТО (Торрехон де Ардос – Мадрид). К этому следует добавить, что США имеют две военные базы в Испании: авиабазу Морон-де-ла-Фронтера (в Севилье) и военно-морскую базу Рота (Кадис). Собственно, эти военные объекты наверняка и содержатся в полетных заданиях российских ракет, а вовсе не мирные испанские города.

Две последние базы переданы Штатам во время холодной войны. В 1953 году испанское и американское правительства достигли трех соглашений, известных как Мадридские пакты. Они позволяли американской армии формально «пользоваться», а фактически владеть военными базами в Испании в обмен на оказание последней экономической и военной поддержки.

В Пактах также содержался конфиденциальный пункт, который позволял американцам в одностороннем порядке «использовать базы в случае советской агрессии против НАТО». Решение проблемы снятия угрозы прихода ядерной войны в Испанию видится простое: пересмотр Мадридских пактов и выдворение американцев с испанской земли. Покинули же они не так давно Афганистан.

С пиренейской земли им даже бежать не придется, наверняка дадут возможность спокойно погрузить весь свой скарб на самолеты и даже козырнуть у трапа на прощание. Тогда и не надо будет переживать о российских баллистических ракетах и готовности бомбоубежищ.

Кстати, в 1981 году, когда в Испании дебатировался вопрос о вступлении в НАТО, «за», согласно опросу, проведенному ведущей газетой El Pais, высказалось всего 18,1% населения. Позиция «нет НАТО», провозглашаемая в тот момент Испанской социалистической рабочей партией, позволила одержать ей победу на выборах в парламент страны. И не помешала Испании стать 16-м членом Североатлантического альянса 30 декабря 1982 года, а с 1999 года войти в состав военной структуры блока.