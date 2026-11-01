На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.11 комментариев
Число выдворенных из России иностранцев выросло в 1,5 раза
ФССП: Число выдворенных из России иностранцев выросло в 1,5 раза
За девять месяцев 2026 года количество принудительно выдворенных из России иностранных граждан увеличилось в 1,5 раза, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.
«За девять месяцев 2026 года должностными лицами ФССП России за пределы Российской Федерации выдворено 63,5 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года», – заявил он ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане ФРГ стали лидерами среди европейцев по запросу убежища в России.
МВД сообщало, что в ходе рейда в Москве выявили 950 нарушителей миграционного режима. Полиция Челябинской области решила выдворить 96 мигрантов по итогам регионального этапа операции «Нелегал».