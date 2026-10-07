Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
По итогам рейда в Челябинской области решили выдворить почти 100 мигрантов
МВД: В ходе операции «Нелегал» в Челябинской области выявили более 700 нарушений
За шесть дней проведения операции «Нелегал» в Челябинской области правоохранительные органы выявили свыше 700 правонарушений и приняли решение выдворить 96 иностранных граждан, сообщило региональное ГУ МВД.
Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии пресекли правонарушения в миграционной сфере в рамках операции «Нелегал», сообщает ГУ МВД по Челябинской области в «Максе».
В ходе проверки стражи порядка выявили 11 административных правонарушений. Среди них оказались нарушения правил пребывания на территории России, незаконная трудовая деятельность и уклонение от медицинского освидетельствования. В отношении трех иностранцев приняты решения о принудительном выдворении из страны. Доставленных проверили по оперативным базам с использованием биометрических терминалов.
Всего за шесть дней операции «Нелегал» в Челябинской области задокументировано 41 преступление и более 700 административных правонарушений, возбуждено 33 уголовных дела. Полицейские приняли 96 решений о выдворении мигрантов, а 79 иностранцам закрыли въезд в Россию. Также были задержаны два гражданина ближнего зарубежья, находившихся в розыске.
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