По итогам рейда в Челябинской области решили выдворить почти 100 мигрантов

МВД: В ходе операции «Нелегал» в Челябинской области выявили более 700 нарушений

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии пресекли правонарушения в миграционной сфере в рамках операции «Нелегал», сообщает ГУ МВД по Челябинской области в «Максе».

В ходе проверки стражи порядка выявили 11 административных правонарушений. Среди них оказались нарушения правил пребывания на территории России, незаконная трудовая деятельность и уклонение от медицинского освидетельствования. В отношении трех иностранцев приняты решения о принудительном выдворении из страны. Доставленных проверили по оперативным базам с использованием биометрических терминалов.

Всего за шесть дней операции «Нелегал» в Челябинской области задокументировано 41 преступление и более 700 административных правонарушений, возбуждено 33 уголовных дела. Полицейские приняли 96 решений о выдворении мигрантов, а 79 иностранцам закрыли въезд в Россию. Также были задержаны два гражданина ближнего зарубежья, находившихся в розыске.

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