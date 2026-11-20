Российская цивилизация всегда обеспечивала суверенное духовное развитие, сохранение религий, традиций и языков всех этносов в составе государства, сообщается на сайте президента России.

«Она позволяла развиваться и русскому народу, русскому этносу, и создавала условия для развития других народов и других этносов, которые входили в состав Российской империи, в состав семьи Российского государства. Всем давала развиваться, обеспечивала их суверенное духовное развитие, их религию, традиции и языки. И вот это в известной степени уникальность, в этом заключается уникальность российской цивилизации», – сказал президент.

В качестве примера иной исторической судьбы Путин привел Китай, где, по его словам, монгольские завоеватели со временем ассимилировались. Говоря об Индии, он выразил интерес к ее языковому многообразию и рассказал о беседе на эту тему с премьер-министром Нарендрой Моди.

Отвечая на вопрос об особенностях России, глава государства также обратился к мысли Федора Достоевского о способности русского человека взаимодействовать с другими народами и воспринимать другую культуру. «Он сказал, что русский человек легко взаимодействует с другими, живет с другими и вживается в другое. И вообще, у русского человека есть очень сильный инстинкт общечеловечности. Это в том числе и отличает русскую цивилизацию», – отметил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин назвал идеи самым сильным оружием в мире. Президент объяснил притягательность православия сохранением фундаментальных ценностей. Глава государства заявил об отсутствии единого русского государства до принятия христианства.