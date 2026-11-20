И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Путин объяснил Кустурице уникальность российской цивилизации
Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Эмиру Кустурице заявил, что уникальность российской цивилизации заключается в создании условий для суверенного развития всех народов и этносов, входящих в состав государства.
Российская цивилизация всегда обеспечивала суверенное духовное развитие, сохранение религий, традиций и языков всех этносов в составе государства, сообщается на сайте президента России.
«Она позволяла развиваться и русскому народу, русскому этносу, и создавала условия для развития других народов и других этносов, которые входили в состав Российской империи, в состав семьи Российского государства. Всем давала развиваться, обеспечивала их суверенное духовное развитие, их религию, традиции и языки. И вот это в известной степени уникальность, в этом заключается уникальность российской цивилизации», – сказал президент.
В качестве примера иной исторической судьбы Путин привел Китай, где, по его словам, монгольские завоеватели со временем ассимилировались. Говоря об Индии, он выразил интерес к ее языковому многообразию и рассказал о беседе на эту тему с премьер-министром Нарендрой Моди.
Отвечая на вопрос об особенностях России, глава государства также обратился к мысли Федора Достоевского о способности русского человека взаимодействовать с другими народами и воспринимать другую культуру. «Он сказал, что русский человек легко взаимодействует с другими, живет с другими и вживается в другое. И вообще, у русского человека есть очень сильный инстинкт общечеловечности. Это в том числе и отличает русскую цивилизацию», – отметил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин назвал идеи самым сильным оружием в мире. Президент объяснил притягательность православия сохранением фундаментальных ценностей. Глава государства заявил об отсутствии единого русского государства до принятия христианства.