Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.8 комментариев
Каллас назвала абсурдными требования России по Украине
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала абсурдными требования России об уступках для завершения конфликта на Украине, подчеркнув, что Москва должна первой сделать шаг к миру.
«Российские требования максимальны и действительно абсурдны», – заявила Каллас перед встречей министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. По ее словам, Россия использует привычную тактику, выдвигая завышенные требования, а затем добавляя новые, чтобы после отказа от них первоначальные условия казались разумными, пишет Politico.
В отличие от требований Москвы, европейские лидеры и главы МИД настаивают на прекращении огня как первом шаге к переговорам. Кроме того, министр обороны Финляндии назвал возмутительными предположения о выходе страны из НАТО.
Каллас также напомнила, что у Евросоюза есть рычаги влияния на переговорах. В частности, она упомянула о санкциях и более чем 211,8 млрд долларов замороженных российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.
Сама Каллас не вошла в переговорную группу Евросоюза по Украине. Отвечая на вопрос о роли, которую она могла бы сыграть, Каллас подчеркнула, что Европейская служба внешних связей может оказать поддержку переговорщикам. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис выразил уверенность, что верховный представитель идеально подходит для участия в команде.
По словам высокопоставленных чиновников Евросоюза, ожидается, что следующий раунд переговоров по Украине состоится после встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Швеция тем временем выразила сомнения в успехе переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Россией и США по Украине. В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров назвал тупиковыми планы Евросоюза по урегулированию конфликта без учета интересов Москвы. В пятницу руководство Евросоюза объяснило отказ Каллас в праве вести переговоры с Россией.