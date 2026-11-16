На Украине набирает обороты дело «Карфаген», в рамках которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) расследуют крышевание мошеннических кол-центров высокопоставленными силовиками и влиятельными политиками. Под подозрением – бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко, который подал в отставку и сбежал в Австрию, где на него по приказу киевской власти готовилось покушение. На новом этапе расследования детективами НАБУ была выявлена причастность генералов Службы безопасности и полиции Украины к мошенническим схемам и наркоторговле.

Аплодисменты украинским антикоррупционерам? Не спешите. Попробуем разобраться не столько в том, что происходит, сколько в том – зачем.

В рамках дела «Карфаген» под подозрением оказался председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Учитывая, насколько прогнил майданный режим и погрязли в различных коррупционных схемах его адепты, это не вызывает удивления. Правда, сам Арахамия утверждает, что его имя «пришивают» к делу с целью вывести из переговорного процесса по мирному урегулированию. И просто так отмахнуться от данной версии нельзя. Упомянутый экс-генпрокурор Кравченко в интервью американскому изданию Washington Examiner подтвердил, что НАБУ и САП хотят сорвать переговоры о мире.

НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не зря называют антикоррупционной ветвью власти (АВВ) потому, что они практически независимы от других правоохранительных органов и даже руководства Украины. Казалось бы – идеальная система, когда на борцов с коррупцией не могут повлиять чиновники и генералы. Но АВВ создали не эльфы из параллельной вселенной, а западные чиновники, политики и общественные функционеры, связанные с глобалистами. В последние годы АВВ находится под двойным управлением.

С одной стороны, на нее влияет «глобалистский обком», так как руководство структур, особенно НАБУ, очень тесно аффилировано с ним. С другой стороны, на нее влияет Белый дом через ФБР. Однако позиции глобалистов всегда были сильней, чем трампистов, в определении действий АВВ. И сейчас, после победы демократов на выборах в Конгресс США, их влияние только усилится. А значит, руководство АВВ будет более старательно проводить политику «обкома».

В биографии Давида Арахамии есть моменты, которые глобалистам не нравятся. Именно он со стороны Украины парафировал Стамбульские соглашения в 2022 году, которые были прекращены Зеленским с подачи экс-премьера Британии Бориса Джонсона, а следовательно, и глобалистского обкома. Арахамия был единственным из украинских топ-чиновников, кто присутствовал на инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Он был одним из немногих иностранных высокопоставленных лиц, которым разрешили войти в ротонду Капитолия после того, как церемонию перенесли внутрь из-за неблагоприятных погодных условий. Следовательно, у него были связи с трампистами еще до прихода Трампа к власти. То есть он не является упоротым сторонником войны до последнего украинца и не принадлежит к числу людей, готовых выполнить любые приказы глобалистов.

После трёхсторонней встречи в Абу-Даби именно Арахамия от лица украинской делегации заявил, что некое решение может быть достигнуто до конца года. На переговорах обсуждались не только вопросы окончания вооружённого конфликта, но и новой архитектуры безопасности в Европе. В своём заявлении относительно новой системы безопасности на континенте ЕС, НАТО и Великобритания придерживаются мнения, что сильное НАТО останется центральным элементом евроатлантической коллективной обороны.

СВО как раз стало следствием отказа Запада обсуждать с Россией вопросы международной безопасности, в частности, роль НАТО. В этом контексте глобалисты по факту выступают за продолжение противостояния России с Украиной. А значит, им нужно убрать из окружения Зеленского политиков, которые могут подталкивать его к поиску компромисса с Россией, чтобы исключить шансы на успех переговоров.

Кроме этого, глобалисты руками грантоедов пытаются продавить на Украине пакет законов Качки-Кос. Суть их состоит в том, что люди на все ключевые должности в правоохранительной системе Украины будут назначаться «международными экспертами». Это поставит СБУ, прокуратуру, полицию на службу глобалистам, а Зеленского по факту лишит основных рычагов власти. Арахамия считается «директором» парламента и препятствует принятию этих законов. Также обвинения в адрес Арахамии – это посыл всему депутатскому корпусу: к ответственности может быть привлечен любой депутат, так как в коррупционных схемах на Украине участвуют все.

Я не хочу обелить Давида Арахамию – он такое же порождение Майдана, как и Зеленский. Вся эта клика должна пристать перед судом и ответить за свои преступления. Но ситуация сейчас такая, что пока у власти Зеленский и Ко, сохраняется небольшой шанс договориться и заключить мир. Если у власти будут ставленники глобалистов, которые подчиняются любому приказу «обкома», этой возможности не будет.

Борьба с коррупцией необходима не только на Украине, но и в любом государстве, однако ее целью должна быть война с преступниками, а не достижение политических целей под антикоррупционной вывеской. «Антикоррупционная ветвь власти», служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь.

Если АВВ будет через преследования политиков проталкивать линию продолжения противостояния Украины с Россией, то Украину уже не понадобится очищать от коррупции – в силу того, что государства не будет. Глобалисты вполне могут принести Украину в жертву ради того, чтобы запугать население Европы грядущей войной с Россией и попытаться удержать власть в государствах ЕС.