«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
Россиянка погибла под колесами автомобиля в Паттайе
В Таиланде автомобиль насмерть сбил переходившую дорогу россиянку
В таиландском курортном городе Паттайя автомобиль насмерть сбил 39-летнюю гражданку России, которая переходила проезжую часть вместе с мужем и дочерью.
Трагедия произошла поздно вечером накануне. Женщину сбил автомобиль Toyota Camry, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Shot.
«Женщина получила серьезные травмы, до приезда медиков ее пытались реанимировать очевидцы. Позже россиянку увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.
Впоследствии пострадавшая скончалась от полученных ранений.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии. Отмечается, что 43-летний виновник ДТП возвращался домой и не заметил пешехода на дороге из-за недостаточного уличного освещения.
Ранее сообщалось, что эта россиянка попала в больницу с тяжелыми травмами после наезда автомобиля в Паттайе.
В прошлом месяце 37-летний гражданин России погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с мотоциклом.
Летом 39-летняя жительница Братска скончалась после тяжелой черепно-мозговой травмы в аварии на мотоцикле в Паттайе.