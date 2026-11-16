«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
За ночь над Россией уничтожили 1336 дронов ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1336 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Дроны нейтрализовали над 15 регионами России, в том числе над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Московского региона, указало ведомство в Max.
Кроме того, аппараты были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 47 дронов в ходе массированной атаки на столицу.
В воскресенье Минобороны России сообщило об уничтожении 1065 украинских беспилотников.
На прошлой неделе Министерство обороны сообщило об уничтожении 155 украинских беспилотников за ночь.