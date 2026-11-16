За ночь над Россией уничтожили 1336 дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дроны нейтрализовали над 15 регионами России, в том числе над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Московского региона, указало ведомство в Max.

Кроме того, аппараты были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 47 дронов в ходе массированной атаки на столицу.

В воскресенье Минобороны России сообщило об уничтожении 1065 украинских беспилотников.

На прошлой неделе Министерство обороны сообщило об уничтожении 155 украинских беспилотников за ночь.