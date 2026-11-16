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    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

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    16 ноября 2026, 08:51 • Новости дня

    За ночь над Россией уничтожили 1336 дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1336 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

    Дроны нейтрализовали над 15 регионами России, в том числе над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Московского региона, указало ведомство в Max.

    Кроме того, аппараты были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 47 дронов в ходе массированной атаки на столицу.

    В воскресенье Минобороны России сообщило об уничтожении 1065 украинских беспилотников.

    На прошлой неделе Министерство обороны сообщило об уничтожении 155 украинских беспилотников за ночь.

    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    15 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

    WSJ: Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах назвал Владимира Зеленского капризным и недостаточно благодарным, сообщили СМИ.

    «В наших личных беседах Зеленский мог быть капризным и упрямым и не таким благодарным, как я ожидал», – написал он. Выдержки из книги Байдена «Обещай мне, Америка», которая появится в продаже 17 ноября, приводит The Wall Street Journal, передает «Российская газета».

    Байден отметил, что актерское прошлое помогло Зеленскому, но в личном общении он производил неоднозначное впечатление. Раздражение вызывали постоянные требования дополнительного оружия и финансирования.

    Кроме того, Байден рассказал, что после победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году он отказался подписать письмо, позволяющее новой администрации начать прямые переговоры с Россией до инаугурации, чтобы не давать карт-бланш на «капитуляцию за счет Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал отставку Зеленского условием для дипломатического урегулирования конфликта.

    В пятницу спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил о существенном прогрессе на трехдневных переговорах с участием российской и украинской делегаций.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 17:56 • Новости дня
    Уровень агрессии в отношении украинцев в Польше достиг рекордных значений

    В Польше количество нападений на украинцев достигло исторического максимума

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2026 году число случаев физической агрессии по отношению к гражданам Украины в Польше достигло небывалого уровня из-за действий правых политических сил, заявила соавтор регулярного доклада об актах нетерпимости «Коричневая книга» Анна Татар.

    В 2026 году в стране было зафиксировано рекордное количество нападений на украинских беженцев, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году мы зафиксировали больше актов физической агрессии по отношению к лицам с Украины, чем когда-либо ранее. Это не случайность – ухудшение польско-украинских настроений является процессом, который длится уже четыре года», – заявила Татар.

    По ее словам, радикальное изменение отношения к гражданам соседней страны напрямую связано с целенаправленными политическими нарративами. Она подчеркнула, что правые политические силы устроили соревнование в том, какая из группировок оказала наименьшую помощь выходцам с Украины.

    Свежее издание «Коричневой книги», подготовленное ассоциацией «Никогда больше», насчитывает 221 страницу и описывает около 450 проявлений нетерпимости. В документе детально задокументированы инциденты на национальной и ксенофобской почве, включая случаи дискриминации, вандализма на кладбищах, агрессии на спортивных стадионах и деятельность ультраправых группировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вандалы в Польше осквернили памятники надписями с героизацией боевиков Украинской повстанческой армии.

    Польские власти резко раскритиковали решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА (признана экстремистской и запрещена в России).

    Летом решение Владимира Зеленского присвоить воинской части имя националистов вызвало резкое недовольство польского руководства.

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    15 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Буйнов попал в базу данных украинской разведки

    Украинская военная разведка внесла певца Буйнова в санкционную базу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главное управление разведки Минобороны Украины внесло народного артиста России, певца Александра Буйнова в базу данных антироссийского портала War&Sanctions.

    Музыкант оказался в черном списке за систематическую поддержку действий России в отношении Украины и политики властей, передает ТАСС.

    Авторы базы данных отмечают, что певец регулярно участвует в массовых мероприятиях в поддержку российских военных. Кроме того, в своих интервью артист неоднократно заявлял о полной поддержке специальной военной операции.

    Всего на портале War&Sanctions с начала 2022 года собрана информация о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах. Украинское ведомство связывает их с российской пропагандой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Главное управление разведки Минобороны Украины внесло в свою базу данных российского режиссера Никиту Михалкова.

    Во вторник антироссийский портал включил в списки народного артиста России Сергея Безрукова.

    В понедельник украинское ведомство внесло в санкционную базу лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева за поддержку спецоперации.

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    15 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    В парламенте Эстонии призвали исключить Россию из переговоров по Украине

    Эстонский депутат Михкельсон призвал не пускать Россию на переговоры по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не должна принимать участия в диалоге по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

    «Переговоры о прекращении войны в Европе необходимы. Но они должны быть такими, чтобы действительно способствовать достижению справедливого и прочного мира. Россия <…> не должна иметь места за столом переговоров», – приводит его слова РИА «Новости».

    Михкельсон отметил, что лидеры США и Европы вместе с Украиной должны определять пути укрепления архитектуры евроатлантической безопасности, основой которой является НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью странами на возможных мирных переговорах с Россией.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условием участия стран ЕС в переговорах их реальную готовность способствовать урегулированию.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией архитектуру безопасности Европы.

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    15 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Захарова иронично ответила Макрону о членстве Украины в НАТО

    Захарова сравнила слова Макрона об Украине в НАТО с «экспертизой» Каллас

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости вступления Украины в НАТО.

    «Думаю, это заявление достойно экспертизы [главы евродипломатии Каи] Каллас», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в необходимости членства Украины в Североатлантическом альянсе для обеспечения европейской безопасности.

    В среду председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус исключил вступление Украины в Европейский союз в ближайшие 10 лет.

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    15 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Макрон признал необходимым вступление Украины в НАТО

    Президент Франции Макрон назвал местом Украины Североатлантический альянс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в необходимости членства Украины в Североатлантическом альянсе для обеспечения европейской безопасности.

    Французский лидер высказался о будущей системе безопасности в Европе и призвал продолжать поддержку Киева, передает «Интерфакс».

    «Я убежден, что Украина и НАТО должны будут играть ключевую роль», – написал Макрон в соцсети X.

    Политик добавил, что место Украины находится внутри альянса. Говоря о возможных контактах европейских стран с Москвой, он назвал их целью разъяснение видения послевоенного периода. Кроме того, глава государства указал на необходимость определить ожидания от США для долгосрочного обеспечения европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения прессы о возможном назначении французского лидера переговорщиком по Украине от Европы.

    В четверг Макрон заявил о готовности стать специальным посланником для переговоров с Россией.

    В среду председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус исключил вступление Украины в Европейский союз в ближайшие десять лет.

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    15 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    МИД: Присутствие Зеленского может испортить саммит G20 в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в США могло бы испортить мероприятие, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Украина, как известно, в «Двадцатку» не входит. Вряд ли ее присутствие на саммите лидеров объединения будет иметь добавленную стоимость. А вот испортить американский праздник, как Зеленский умеет, вполне может», – заявил Бердыев в интервью РИА «Новости».

    В сентябре Зеленский выражал желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в США 14-15 декабря, а в октябре предположил, что такая встреча возможна. В Вашингтоне не исключали приглашения Зеленского, но официальных объявлений пока не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил о начале формирования российской делегации для участия в декабрьском саммите в Майами.

    В субботу он назвал логичной возможную трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности приезда главы киевского режима Владимира Зеленского в Москву для переговоров с Владимиром Путиным при предоставлении гарантий безопасности.

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    15 ноября 2026, 13:18 • Новости дня
    Лавров назвал тупиковыми планы ЕС по Украине без учета интересов России

    Лавров назвал тупиковыми идеи фон дер Ляйен и Каллас по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал как тупиковые заявления руководства Евросоюза о возможности урегулирования украинского конфликта без учета российских интересов.

    Глава российской дипломатии прокомментировал слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя евродипломатии Каи Каллас об условиях завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    «Заявлять, как это делает Урсула фон дер Ляйен, что сначала перемирие и только потом любые разговоры о европейской безопасности, или как Кая Каллас, что мы не поддержим урегулирование, которое будет учитывать интересы России, – это абсолютно тупиковые размышления, и надеюсь, что все это понимают», – подчеркнул министр в интервью для программы «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о тесной связи урегулирования конфликта на Украине с формированием новой архитектуры безопасности на европейском континенте.

    В пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснили причины отстранения руководителя дипслужбы Евросоюза Каи Каллас от представления объединения в возможных переговорах с Москвой.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Каллас непригодной для роли переговорщика от Европы из-за ее глупости.

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    15 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Минск выразил надежду на помощь корней Кушнера в украинском урегулировании

    Минск понадеялся на белорусские корни Кушнера в урегулировании на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белоруссия рассчитывает, что белорусские корни зятя президента США Джареда Кушнера помогут в урегулировании украинского конфликта, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

    «Мы давно знаем, что Кушнер родом из Белоруссии. Может ли это помочь? Тут никаких оценочных моментов быть не может. Но то, что эти люди участвуют в процессе, по крайней мере может надежду нам с вами внушать. Эти люди задействованы настолько активно и настолько глубоко, и мы, конечно, можем только рассчитывать, что наши белорусские корни сработают», – сказала Эйсмонт.

    Ранее в Новогрудском краеведческом музее сообщили, что Кушнер приезжал в Белоруссию в 1989 году вместе с отцом, передает ТАСС. Отмечалось, что дед Кушнера родом из Польши, а бабушка Рая Кушнер в годы войны жила в Белоруссии и попала в Новогрудское гетто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии информации от Вашингтона о результатах переговоров американских спецпосланников с руководством Украины.

    В пятницу Белый дом положительно оценил результаты дипломатических усилий Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине.

    Джаред Кушнер сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров с участием российской и украинской делегаций.

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    16 ноября 2026, 03:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб провели обсуждение возможных форматов участия Европы в мирных переговорах по Украине.

    «Европа будет тесно участвовать в этом процессе в формате E5 + ЕС. В то же время мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

    Она подчеркнула, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную поддержку, одновременно наращивая давление на Россию.

    Глава ЕК выразила благодарность Финляндии за усилия по прекращению конфликта. Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения Евросоюза в преддверии Форума по расширению ЕС, сойдясь во мнении, что «более крупный и сильный Союз создаст более процветающую и независимую Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил об отсутствии контактов Москвы с выбранными в ЕС переговорщиками по урегулированию на Украине.

    Кремль также заявил об отсутствии планов менять состав российской делегации для участия в трехсторонних переговорах. В начале месяца замглавы МИД Александр Грушко объяснил реакцию Евросоюза на телефонный разговор Стубба и премьер-министра Норвегии Стере с президентом России Путиным.

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    15 ноября 2026, 14:00 • Новости дня
    Зеленский сообщил о повреждении энергообъектов в четырех областях Украины

    Зеленский: На Украине повреждены энергообъекты и инфраструктура железной дороги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский заявил о повреждении энергетических объектов в Житомирской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях Украины в результате ночных взрывов.

    Также за ночь получила повреждения инфраструктура железной дороги в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Кроме того, повреждения энергообъектов и железнодорожной инфраструктуры зафиксированы на подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в городе Черноморске Одесской области и в Житомирской области получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры.

    В субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины.

    В пятницу заместитель министра инфраструктуры Украины Руслан Олейник подал в отставку на фоне провала строительства защитных сооружений для энергообъектов в Киевской области.

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    15 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

    В Киеве произошел очередной взрыв во время воздушной тревоги

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские средства массовой информации сообщили о новом взрыве в Киеве на фоне действующей в регионе воздушной тревоги, сообщили СМИ.

    В столице Украины во время воздушной тревоги произошел очередной взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский портал «Новости.LIVE».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и части Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Киеве во второй раз с начала суток объявили воздушную тревогу.

    В украинской столице прогремел первый взрыв.

    В субботу в Вышгороде под Киевом на территории складских помещений начался сильный пожар после серии взрывов.

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    15 ноября 2026, 13:27 • Новости дня
    В Киевской области после взрывов загорелись склады

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Вышгородском районе Киевской области в результате серии взрывов получили повреждения и загорелись складские помещения предприятия, сообщила областная военная администрация.

    В областной военной администрации заявили, что в Вышгородском районе повреждены складские помещения предприятия. Возник пожар, передает ТАСС.

    Представители ведомства добавили, что точные масштабы разрушений на объекте в настоящее время не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Вышгороде под Киевом после серии взрывов произошел сильный пожар на территории складских помещений.

    В начале месяца Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила о возгорании на объекте логистической инфраструктуры в Бучанском районе.

    В прошлом месяце на территории Киевской области потушили пожар в поврежденном производственно-складском строении.

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    15 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    В Одессе загорелся автосалон Mercedes-Benz

    Tекст: Дарья Григоренко

    На фоне действия режима воздушной тревоги в Одесской области произошел мощный взрыв, который привел к масштабному возгоранию в местном автомобильном салоне, сообщили СМИ.

    Масштабное возгорание охватило помещения автомобильного дилерского центра Mercedes-Benz в Одессе на юге Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

    Как отмечают журналисты, причиной крупного пожара в здании послужил сильный взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждении энергетических объектов в Житомирской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях в результате взрывов.

    В субботу в Харьковской и Одесской областях произошла серия взрывов.

    На территории складских помещений под Киевом начался сильный пожар.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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