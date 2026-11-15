Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Зеленский сообщил о повреждении энергообъектов в четырех областях Украины
Зеленский: На Украине повреждены энергообъекты и инфраструктура железной дороги
Владимир Зеленский заявил о повреждении энергетических объектов в Житомирской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях Украины в результате ночных взрывов.
Также за ночь получила повреждения инфраструктура железной дороги в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Кроме того, повреждения энергообъектов и железнодорожной инфраструктуры зафиксированы на подконтрольной украинским властям части Запорожской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в городе Черноморске Одесской области и в Житомирской области получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры.
В субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины.
В пятницу заместитель министра инфраструктуры Украины Руслан Олейник подал в отставку на фоне провала строительства защитных сооружений для энергообъектов в Киевской области.