Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ на Каховку

Мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на базу в Каховке

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в администрации Каховского округа, мирный житель 1974 года рождения ранен при атаке БПЛА ВСУ на оптовую базу в Каховке, пишет ТАСС.

«Пострадавший в результате атаки БПЛА на оптовую базу 1974 г. р. находится в Каховской ЦРБ», – заявили в администрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава округа Павел Филипчук сообщил об уничтожении торговых павильонов на оптовой базе в Каховке в результате ударов украинских беспилотников.

На прошлой неделе исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Оганесов сообщил о ранении мирного жителя при атаке ВСУ на Новую Каховку.

В прошлом месяце уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев сообщил о ранении женщины и ребенка при атаке украинского дрона на гражданскую машину в Новой Каховке.