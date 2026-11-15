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Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ на Каховку
Мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на базу в Каховке
В Каховке Херсонской области мужчина получил ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на оптовую базу, сообщили в администрации Каховского округа.
Как уточнили в администрации Каховского округа, мирный житель 1974 года рождения ранен при атаке БПЛА ВСУ на оптовую базу в Каховке, пишет ТАСС.
«Пострадавший в результате атаки БПЛА на оптовую базу 1974 г. р. находится в Каховской ЦРБ», – заявили в администрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава округа Павел Филипчук сообщил об уничтожении торговых павильонов на оптовой базе в Каховке в результате ударов украинских беспилотников.
На прошлой неделе исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Оганесов сообщил о ранении мирного жителя при атаке ВСУ на Новую Каховку.
В прошлом месяце уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев сообщил о ранении женщины и ребенка при атаке украинского дрона на гражданскую машину в Новой Каховке.