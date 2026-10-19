В Прибалтике готовятся выбирать между теплом, едой и лекарствами

Tекст: Станислав Лещенко

Приближение зимы в который раз вгоняет население стран Прибалтики в стресс: люди готовятся получать астрономические коммунальные счета. По опыту прошлых зим жители прекрасно понимают, как тяжело им придется в ближайшие месяцы.

«Начинающийся отопительный сезон заставляет людей заранее думать об экономии. Главная проблема – самый затратный месяц зимы, которым чаще всего становится январь. Если одновременно выпадают счет за отопление, счет за электричество, зимняя одежда, расходы на здоровье, ремонт машины и, возможно, изменение платежа по кредиту, то бюджет может затрещать по швам», – отмечает руководитель розничного банкинга латвийского банка Citadele в странах Прибалтики Эдвард Ребане. Он настоятельно рекомендует иметь к началу отопительного сезона финансовую подушку безопасности – в размере как минимум нескольких крупных счетов за коммунальные услуги.

Банк опубликовал результаты проведенного по его заказу опроса. Жителей Прибалтики опросили на предмет того, насколько легко им будет оплачивать отопление в предстоящие месяцы. Оказалось, что без труда оплатят счета за отопление 26% опрошенных в Эстонии, в Латвии – 28%, в Литве – 35%. Иначе говоря, большинству, то есть всем остальным, чтобы сидеть зимой в тепле, придется на чем-нибудь экономить.

Результаты вполне предсказуемые. По сентябрьским данным Государственного департамента статистики Эстонии, за год услуги ЖКХ, связанные с жильем, выросли на 7,4%. Электричество за этот год подорожало на 6,1%, газ – на 44,5%, древесное топливо – на 10,6%. Помимо расходов на отопление, на бюджет многих семей влияют платежи по жилищному кредиту и лизингу.

При этом Рауль Котов, член правления эстонской компании Elenger Grupp, занимающейся продажей энергии, предупреждает, что зимой счета за газовое отопление могут вырасти на 50–60%. В качестве основной причины он называет ситуацию вокруг Ормузского пролива и конкуренцию Эстонии за поставки газа с другими странами. Многое зависит от того, какой окажется сама зима – суровой или мягкой.

К слову, сейчас Эстония получает газ в основном с Инчукалнского газохранилища в соседней Латвии, а оно наполнено лишь на 50%. Экономист эстонского филиала банка Swedbank Лийс Эльмик подтверждает: согласно прогнозам банка, цена газа в ближайшие месяцы продолжит расти. Сейчас в ЕС уповают на то, что США и Израиль все же договорятся с Ираном и поставки через Ормузский пролив нормализуются. Однако на цену сейчас влияют и другие факторы: уровень запасов голубого топлива в странах ЕС, погода, спрос на сжиженный природный газ в Азии и объемы добычи в других странах.

Похожие нервные ожидания воцарились и в Латвии. Неслучайно

одно из латвийских СМИ вынесло в заголовок своей публикации убийственную цитату одного из респондентов: «Сначала счета, потом едим!». Эта фраза – реальное отражение того, как многие семьи планируют свой бюджет на предстоящую зиму.

«Очень серьезную» нагрузку на семейный бюджет в зимние месяцы прогнозируют 27% опрошенных латвийцев – год назад таких было 23%. Чаще всего ради отопления люди готовы отказаться от развлечений, культурных мероприятий и других необязательных расходов. По словам главного экономиста банка Citadele Карлиса Пургайлиса, особенно тревожно то, что некоторым домохозяйствам приходится задумываться об экономии не только на развлечениях, но и на повседневных нуждах, базовых потребностях, вплоть до потребности в еде.

В наихудшей ситуации окажутся владельцы просторного жилья. По оценке латвийского Министерства климата и энергетики, для квартиры площадью 35 кв. м расходы могут увеличиться примерно на 2–10 евро в месяц. Владельцам частного дома площадью 100 кв. м следует ориентироваться на прибавку около 20–40 евро в месяц в зависимости от используемого вида отопления.

Многим было бы попросту не выжить в таких условиях, если бы не муниципальные пособия на отопление, полагающиеся малоимущим.

По прогнозам, среднемесячное число получателей увеличится на 2232 человека – до 37 610. Средний размер пособия на человека может вырасти с 149,19 до 174,11 евро в месяц (около 16 тыс. рублей). Для покрытия части дополнительных расходов самоуправлениям предусмотрена государственная целевая дотация.

В Риге сейчас тариф на тепло составляет 80,96 евро за МВт·ч, но с декабря он подскочит на 20–30%. По данным городского предприятия теплосетей, по сравнению с ценами, заложенными в действующий тариф, природный газ на рынке подорожал аж на 142%, а биотопливо – на 43%. Правда, газ компания успела закупить дешевле, чем предлагает нынешний рынок: в среднем по 46 евро за МВт·ч, причем запасено уже 73% необходимого на сезон объема. Но это не мешает тепловикам ссылаться на дороговизну газа как на основной фактор.

Электричество тоже отнюдь не демонстрирует движения вниз: по данным латвийских статистиков, в августе оно стоило на 3,2% дороже, чем год назад.

В последние годы в Латвии резко вырос спрос на пеллеты (топливные гранулы). Из-за этого крупные производители пеллет временно даже прекратили прием новых заказов – хотя общая производственная мощность латвийских предприятий составляет около 1,8 млн тонн пеллет в год. Проблема, по словам представителя отрасли Дидзиса Палея, заключается не в нехватке сырья или производственных возможностей, а в том, что многие покупатели одновременно пытаются приобрести запас сразу на весь отопительный сезон.

«Даже если бы общая мощность достигала двух миллионов тонн, предприятия физически не смогли бы за один месяц произвести объем, необходимый на целый год», – пояснил он. Главное беспокойство покупателей сейчас связано с необходимостью ждать своей очереди на получение заказа. Сложившейся ситуацией пользуются перекупщики: они активно пытаются приобрести продукцию у заводов напрямую, чтобы затем перепродать ее на фоне царящего ажиотажа по более высокой цене. Покупателей призывают не закупать чрезмерные запасы и не провоцировать тем самым дальнейший рост цен.

Похожая картина и в Литве. В этой стране Госсовет по регулированию энергетики (VERT) прогнозирует, что в предстоящем отопительном сезоне тепло будет стоить примерно на 13–25% дороже, чем в прошлом.

По словам члена VERT Мариуса Тапараускаса, многое зависит от качества жилья. «Владельцы новых, хороших домов даже в прошлый отопительный сезон, когда январь и февраль были рекордно холодными, в среднем за весь отопительный сезон платили около 60–80 евро, если говорить о стандартной квартире в 60 кв. метров», – объясняет Тапараускас.

«Когда переходим ко второму классу – домам старой застройки, но отремонтированным, их счета колебались около 150 евро. Ну а счета домов худшей категории могли достигать и 200 евро.

И в этой картине важно понимать, что наиболее социально уязвимые жители, для которых оплатить счета – самый большой финансовый вызов, живут как раз в третьей категории, и рост цен сильнее всего влияет именно на них», – говорит представитель VERT.

Казалось бы, вывод понятен: надо провести реновацию домов, чтобы они лучше сохраняли тепло. Но в том-то и дело, что многие жители домов в Литве отказываются скидываться на реновацию, чтобы сэкономить деньги на отопление в зимние месяцы. Получается замкнутый круг, который чиновники хотят преодолеть с помощью так называемых малых реноваций – согласие на них получить легче. «Малая реновация может проводиться, когда жители не соглашаются на весь крупный проект, но соглашаются на обновление главного теплового пункта; это дает немалую долю эффективности, но не охватывает весь объект», – объясняет министр экономики Лукас Савицкас.

По словам политолога Максима Ревы, для Прибалтики энергетическая бедность стала системной проблемой.

«Для значительной части жителей Прибалтики отопление перестало быть доступным благом и превратилось в статью расходов, угрожающую базовому потреблению.

Ситуация усугубляется тем, что экономия все чаще затрагивает не развлечения, а еду и лекарства, что свидетельствует об исчерпании финансовой подушки у домохозяйств, – говорит Рева газете ВЗГЛЯД. – Наиболее страдают представители уязвимых групп – пожилые люди, обитатели ветхого жилья и бедных регионов вроде Латгалии. Муниципальные бюджеты испытывают растущее давление: рост числа получателей пособий на отопление и увеличение их размера требуют дополнительных государственных дотаций. На таком фоне похвальба местных властей о том, что они-де достигли «энергетической независимости от Москвы», звучит чистым издевательством».

Как говорит эксперт, эта «независимость» была достигнута ценой массового обнищания, усиления регионального неравенства и социальной напряженности. «Эти последствия носят долгосрочный характер, поскольку связаны не с временными рыночными колебаниями, а с фундаментальным изменением модели энергоснабжения региона», – резюмирует Рева. А значит, в следующем году количество жителей Прибалтики, которые со страхом ожидают счета за отопление, только вырастет.