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    23 февраля 2025, 10:15 • В мире

    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики
    @ Jens Buttner/DPA/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупный предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву.

    Эстония, Латвия и Литва отказались от закупок российского электричества задолго до выхода из БРЭЛЛ – еще в 2022-м. Тем не менее, кольцо БРЭЛЛ играло важную роль для поддержания стабильности энергосистемы Прибалтики. В начале февраля все три страны синхронизировались с сетями континентального Евросоюза и устроили по этому поводу пропагандистское шоу.

    Все три президента вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен находились в тот момент в Вильнюсе. «Мы можем объявить ее всем нашим друзьям и всем международным СМИ – мы это сделали. Прощай, Россия! Прощай, Ленин!», – патетически воскликнул президент Литвы Гитанас Науседа (кстати, бывший член КПСС). «Это заняло у нас время, потребовало усилий, но мы справились. И, как мне кажется, мы закрываем одну главу нашей истории и открываем новую», – согласился президент Латвии Эдгар Ринкевич.

    Наиболее же радикально высказался президент Эстонии Алар Карис. «Энергетическая зависимость от России полностью прекратилась. Россия больше никогда не сможет использовать энергетику как оружие против нас», – отрезал он, а потом вошел в раж и призвал Евросоюз ввести полное эмбарго в отношении любой торговли с Россией.

    «А когда Россия это делала?»

    Руководитель литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid Рокас Масюлис подчеркнул, что пути назад нет в любом случае – потому что литовцы почти полностью разобрали все линии электропередач, связывавшие их с Белоруссией. Начался и демонтаж ЛЭП, связывавших Литву с Калининградской областью. При этом он не стал скрывать, что в ближайшие пять лет стране придется вложить 2 млрд евро в строительство новых линий. Сейчас Литву связывает с соседней Польшей только одна линия.

    Среди русских жителей Прибалтики многие отнеслись к натужной радости власть предержащих иронически. «Я сразу заметил перемену. А вы? После перехода с авторитарной частоты на толерантную лампочки в доме стали светиться приятным голубоватым светом. Изображение в телевизоре стало более радужным», – шутят люди в интернете.

    Своей скептицизм высказали и некоторые оппозиционные политики, в том числе принадлежащие к «титульным» народам. «Россия больше никогда не сможет использовать электроэнергию в качестве оружия против нас», – цитирует президента независимый депутат эстонского парламента Варро Вооглайд.

    – Конечно же, возникает вопрос: а когда Россия это делала? Насколько мне известно, никогда».

    «Ситуация сравнима с тем, что женщина, которая выходит замуж за нового мужчину, публично объявляет, что теперь бывший супруг больше никогда не сможет ее бить. Хотя все знают, что бывший муж и так никогда ее не бил», – добавил Вооглайд.

    Еще жестче высказался бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус. «За время нашей независимости, то есть в течение тридцати пяти лет, у нас не было проблем с подключением электросетей к России – к БРЭЛЛ.

    Но правительство Литвы (правительство ПРЕДАТЕЛЕЙ) решило отключиться от российской энергетической сети, и три страны Балтии УЖЕ потратили 1,8 млрд евро на это отключение»,

    – написал он, подчеркнув, что эти 1,8 млрд достали из своего кармана «те, кто пользуется электричеством».

    Солнце против Прибалтики

    Сначала власти уверяли, что выход из БРЭЛЛ на потребительских тарифах никак не скажется. Но счет, как говорится, на табло.

    С момента выхода из энергокольца, связывающего их с Россией и Белоруссией, цены на электроэнергию на оптовом рынке Nord Pool для стран Прибалтики выросли в несколько раз: с 62 до 200 евро за мегаватт, а в отдельные дни цена доходила почти до 270. Это ударило не только по рядовым потребителям, но и по предприятиям.

    В середине вынуждено было приостановить работу эстонское предприятие по производству целлюлозы Estonian Cell – крупнейший в стране потребитель электроэнергии. Его представители жалуются на неподъемные в рамках рентабельности цены.

    Специалисты советуют потребителям отслеживать колебания цен на энергетической бирже Nord Pool, чтобы не пропустить моменты максимального взлета и использовать энергоемкие устройства в другие часы.

    Чиновникам пришлось искать объяснения, почему цены на электричество пошли резко вверх именно после выхода из БРЭЛЛ. По одной из версий, подвели «ветряки» и солнечные электростанции, в которые страны Балтии вложились в рамках курса Брюсселя на «зеленую энергию». Регион способен самостоятельно обеспечить свои потребности только на 70%, остальное приходится докупать.

    «На цены на электричество повлияло то, что ветра на этой неделе в странах Балтии мало. Поскольку температура снизилась на несколько градусов, увеличилось потребление. Также стоимость газа по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 10%», – прокомментировал ситуацию член правления эстонского системного оператора Elering Эркки Сапп.

    «Уникальная ситуация, когда ни ветер, ни солнце не генерируют электроэнергию. Сегодня в Литве абсолютный штиль, и в нашем регионе не светит солнце. Возобновляемая генерация вырабатывает очень мало электроэнергии», – поясняет председатель Национального совета по регулированию энергетики Ренатас Поцюс.

    По его словам, республике не хватает генерирующих мощностей. «Наша специфика такова, что в феврале мы меньше генерируем из возобновляемых источников. Газ дорогой, а из-за холодной погоды потребление электричества увеличивается», – подчеркивает Поцюс.

    Эксперты прогнозируют, что со временем газ станет дешевле, но потребителей прежде всего волнует ближайшее будущее. «В последние дни мы видели скачки за тысячу евро и выше. Это увеличивает расходы на удержание баланса», – жалуется член правления Baltic Energy Partners Марко Алликсон.

    Пришлось высказаться и премьер-министру Литвы Гинтаутасу Палуцкасу. «Эта проблема на самом деле никак не связана с синхронизацией. Мы видим, что похолодало, спрос вырос, а наши межсоединения ограничены, я имею в виду NordBalt (шведско-литовское морское электросоединение – ВЗГЛЯД)… Нам придется запустить собственные газовые электростанции, а это обойдется всем дороже», – сказал он журналистам.

    Председатель правления латвийской энергетической компании AJ Power Робертс Самтиньш, однако, признает, после синхронизации электросетей с Евросоюзом возникли дополнительные расходы, связанные с поддержанием резервных мощностей. В соответствии с утвержденными нормативными актами убытки переложат на конечных потребителей.

    Отчасти вину за подорожание пытаются возложить на Россию.

    В декабре 2024 года был оборван один из двух кабелей Estlink, соединяющих Эстонию с Финляндией. Это до сих пор пытаются представить результатом российской диверсии.

    «В одном только феврале потребители Эстонии заплатят за электроэнергию примерно на 50 млн евро больше из-за поломки Estlink 2. Это влияние будет существенным и в ближайшие месяцы, особенно в марте», – заявил руководитель отдела торговли электроэнергией компании Alexela Кальви Ныу. И призвал надеяться на то, что в марте ветры задуют сильнее, а солнце засияет ярче.

    «С нашей энергетикой беда»

    Финляндия экспортирует электроэнергию по цене 11,3 евро за мегаватт-час, а Эстония импортирует ее по цене 92 евро. То есть, пересекая Финский залив, электричество успевает подорожать в восемь раз. Разница оседает в карманах сетевых операторов Эстонии и Финляндии Elering и Fingrid.

    «Не могу утверждать, чем вызван тот факт, что последнюю неделю тарифы на электроэнергию у нас растут на 20% в день. Возможно, как нас уверяют, это и не связано с выходом из БРЭЛЛ. Однако совершенно очевидно, что с нашей энергетикой беда, и никакая синхронизация с Европой и биржа Nord Pool нас от этого не спасти не могут. Нужно искать решения, и это явно не про то, чтобы застроить все наше побережье ветряными генераторами. Лично я вижу единственный вариант: отменить все пошлины на выбросы СО2, запустить на полную мощность наши сланцевые электростанции и вернуть государственное регулирование тарифов. Сегодня это еще возможно», – призывает депутат парламента Эстонии Александр Чаплыгин.

    Главный редактор портала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич считает, что доля правды в словах властей есть, а прямой связи между выходом из БРЭЛЛ и ростом цен в регионе, напротив, не существует. Другое дело, что, отказавшись три года назад от стабильных поставок из России, Эстония, Латвия и Литва обрекли себя на зависимость от солнца и ветра. Поэтому все три года наблюдаются ценовые скачки. Но может быть еще хуже.

    «Одна-единственная авария на линии, соединяющей Литву с Польшей, и проблемы возникнут у всего региона. Я не понимаю, по какой причине они решили, что это надежнее, чем синхронизация с помощью БРЭЛЛ, когда Прибалтика синхронизировалась с Россией и Белоруссией посредством шести ЛЭП», – подчеркивает специалист.

    Пока действовало кольцо БРЭЛЛ, каждая из пяти его стран-участниц держала наготове на случай аварийных ситуаций по 150 Мвт резервных мощностей. Как следствие, каждая страна могла рассчитывать на оперативную поддержку других участников энергокольца, и подача энергии не прекращалась даже в случае чувствительных ЧП.

    Итоге прибалтам придется всякий раз отдельно договариваться, чтобы их подстраховал кто-то из соседей: финны, шведы или поляки. Какой окажется стоимость данной услуги, никто не знает, ведь европейская энергетика находится в волатильной ситуации, там происходят постоянные ценовые колебания.

    «Понятно, что и у финнов, и у шведов, и у поляков есть свои резервные мощности. Но рассчитывают ли они свои запасы таким образом, чтобы в случае чего оказать поддержку и прибалтам? У меня такой информации нет», – подчеркивает Марцинкевич.

    Теперь Латвия, Литва и Эстония пытаются договориться о создании одной большой общей электростанции для борьбы с энергодефицитом, но это вопрос отдаленной перспективы, а ЧП может случиться в любой момент.

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