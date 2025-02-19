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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как работают фейки «от противного»

    Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

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    19 февраля 2025, 12:04 • В мире

    Прибалтика захлебывается плачем обездоленных «грантоедов»

    Прибалтика захлебывается плачем обездоленных «грантоедов»
    @ Wosunan Photostory/Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    Приостановка деятельности одиозного агентства USAID, осуществленная новой администрацией США, больно ударила по прибалтийским русофобам. Точнее, по тем из них, кто говорил и писал на русском языке, но при этом ненавидел Россию и соотечественников как минимум за деньги.

    Сразу несколько крупных русскоязычных СМИ, осевших в Прибалтике, испускают теперь вопли о помощи. В частности, в бедственном положении оказалась «Новая газета – Балтия» – один из «отростков» российской «НГ». Филиал в Прибалтике она запустила в 2015 году, выбрав для этого Эстонию, а в 2022-м, когда российский суд по иску Роскомнадзора отобрал лицензию у «флагманского» издания, его журналисты стали перебираться в эстонскую «спасательную шлюпку».  

    Работа издания осуществлялась по трем основным направлениям: поливать грязью Россию, восхвалять киевский режим и оправдывать русофобскую политику прибалтийских этнократий. После заморозки деятельности USAID выяснилось, что «независимое» издание плотно сидит на американской «прикормке».

     «Наше финансирование в основном зависело от грантов, связанных с программами USAID, и внезапное прекращение этой поддержки поставило под угрозу продолжение нашей работы. В результате наша деятельность сократилась до 50%, и без альтернативного финансирования мы опасаемся, что нам придется прекратить свою работу после десяти лет служения обществу», – написала главный редактор издания Яна Лешкович в министерство культуры Эстонии.

    Однако эстонский Минкульт ее «культурно послал», сославшись на сокращение бюджета и посоветовав обратиться за другим грантом.

    Это можно расценить как своего рода предательство, учитывая, сколь усердно это издание помогало «закатывать в асфальт» русскоязычную общину. Например, критиковало эстонских русских за то, что они не согласны с запретом русскоязычных школ. По мнению издания, ценность обучения на родном языке – это «кремлевские нарративы».

    Получило отповедь и «глубокое укоренение российской пропаганды, наследующей советским клише». Так «Новая газета – Балтия» оценивает то, что люди несут свечи, цветы и георгиевские ленточки к местам демонтированных памятников советским воинам.

    Более чем Таллин, у российских журналистов либерального профиля популярна Рига – многие из них осели там еще до начала СВО. Например, издание «Медуза*», признанное Минюстом РФ сперва иностранным агентом, а потом и нежелательной организацией. Уже в 2022 году туда же перебазировался телеканал «Дождь» – тоже иностранный агент и нежелательная организация.

    «Когда спускаюсь в магазин за молоком и хлебом, то обычно прохожу мимо здания, на котором красуется вывеска редакции «Медуза». Я туда не захожу, поскольку знаю, что хотя там и работают люди с русскими фамилиями, они проводят линию на возбуждение антироссийских настроений, а потому считаю их русофобами. О судьбе русских за рубежом коллектив редакции не тревожится», – писал в 2019 году известный деятель русской общины Латвии, экономист и историк Александр Гапоненко.

    Действительно, редакцию «Медузы» латвийские власти выдрессировали довольно быстро, начав с придирок по поводу знания сотрудниками латышского языка. Разоблачая «кремлевский режим»,

    там старательно обходили вниманием все репрессии, которые в Латвии обрушились на местных русскоязычных журналистов, политиков и правозащитников: они, мол, «агенты Кремля», их не жалко.

    Например, процитированного выше Гапоненко арестовали в середине февраля, вменив в вину дистанционное участие в конференции «Этноцид российских соотечественников в странах Балтии», организованной Институтом стран СНГ.  

    «Дождь», в отличие от «Медузы», не сразу разобрался, куда попал, поэтому успел проработать в Латвии всего полгода. Судьба канала была решена летом 2022 года, когда они сделали недостаточно почтительное интервью с тогдашним мэром Риги Мартиньшем Стакисом. В частности, в ходе той беседы прозвучал вопрос, возмутивший латышских националистов: действительно ли надо сносить памятник советским освободителям Латвии? После этого была развязана кампания по шельмованию телеканала, а вскоре его лишили лицензии.

    Более аккуратная «Медуза» благополучно досидела в Риге до февраля 2025 года. Все эти годы она позиционировала себя как «независимое» издание, существующее за счет пожертвований «людей по всему миру». Однако смерть USAID в прежнем виде показала, что это не так: 10 февраля издание Financial Times сообщило, что издание на грани банкротства и созывает экстренное совещание для обсуждения будущего.

    «Представители администрации Трампа прямо заявили, что поддержка российских антивоенных проектов будет сокращаться. Других источников финансирования у этих проектов нет: в самой России это невозможно, а частный бизнес за рубежом очень мало подключается к их поддержке», – пожаловался в эфире «Латвийского радио – 4» Иван Тютрин** (признан Минюстом РФ иностранным агентом и включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Под удар попало и базирующееся в Даугавпилсе издание Chayka. От вышеперечисленных оно отличается тем, что в нем работают не эмигранты из России, а местные русскоязычные журналисты, сообразившие, как сесть на американский бюджет с помощью русофобского контента.

    Задача «Чайке» поставлена более узкая, чем вышеупомянутым СМИ – дерусификация Латгалии, самого восточного региона Латвии, где многие симпатизируют России. Соответственно, «Чайка» клевала русскую историческую память, зато всячески пропагандировала «европейские ценности». Например, радовалась сносу памятников советским солдатам и ругала тех, кто отмечает День Победы.

    За это «Чайку» в Даугавпилсе многие не любят.

    «Нормальные горожане не доверяют и не читают. Основная аудитория «Чайки» находится где угодно, но только не в Даугавпилсе. Причем это было понятно с самого начала, как только они открылись – настолько ангажированного и проплаченного СМИ здесь не было никогда», – отмечает депутат даугавпилсского горсобрания Михаил Лавренов.

    При этом «Чайка» утверждала, что «придерживается принципов независимой журналистики и объективного освещения событий» и «стала первым по-настоящему независимым русскоязычным медиа в регионе». Цену этой «независимости» узнали традиционным теперь путем закрытия USAID.

    «Это, конечно, удар, потому что заключены договоры, наняты сотрудники, у редакции есть планы, и то, что работа этого проекта должна быть прекращена вот так, просто за одни сутки...» – с горечью высказалась главный редактор «Чайки» Инна Плавока в эфире «Латвийского радио – 4».

    Впрочем, резко погрустневшим грантоедам еще есть, на что надеяться и за кого болеть. 15 февраля окружной суд Вашингтона обязал администрацию президента США Дональда Трампа отменить 90-дневную заморозку программ иностранной помощи и возобновить финансирование USAID. Так что жизнь «детей капитана Гранта» теперь критично зависит от исхода юридического противостояния в США.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    ** Признан(а) в РФ иностранным агентом

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    Прибалтика захлебывается плачем обездоленных «грантоедов»

    Приостановка деятельности одиозного агентства USAID, осуществленная новой администрацией США, больно ударила по прибалтийским русофобам. Точнее, по тем из них, кто говорил и писал на русском языке, но при этом ненавидел Россию и соотечественников как минимум за деньги. Подробности

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