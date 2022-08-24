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24 августа, среда  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
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«Это уже агония». Освобожденные территории восстанавливают мирную жизнь под обстрелами

Перед отступлением из Изюма украинские танки расстреляли и обрушили жилой дом Дмитрий Винник
Изюм, Купянск, Волчанск, Великий Бурлук. Все это – города, освобожденные в Харьковской области Украины российской армией. Как работают там сегодня добровольцы из России, как живут местные жители, восстанавливают разрушенное и что думают об украинских военных – рассказывает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший на месте событий. Подробности...
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Оскорбление подвига освободителей Латвии поручили украинцам

Так сносили памятник Освободителям в Риге REUTERS/Ints Kalnins
«Впервые за всю жизнь подумал, что мне стало страшно жить в Латвии». Такие признания сегодня делают русские жители этой страны по итогам уничтожения памятника Освободителям, снесенного накануне властями с помощью украинских рабочих. А президент Эгил Левитс призвал «изолировать» от общества «нелояльных русскоязычных». Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

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    Оскорбление подвига освободителей Латвии поручили украинцам

    Так сносили памятник Освободителям в Риге
    		   24 августа 2022, 15:00
    Фото: REUTERS/Ints Kalnins
    Текст: Никита Демьянов

    «Впервые за всю жизнь подумал, что мне стало страшно жить в Латвии». Такие признания сегодня делают русские жители этой страны по итогам уничтожения памятника Освободителям, снесенного накануне властями с помощью украинских рабочих. А президент Эгил Левитс призвал «изолировать» от общества «нелояльных русскоязычных».

    Власти Латвии исполнили свое обещание – и снесли мозоливший им глаза в течение многих лет монумент Освободителям, находившийся в парке Победы в рижском районе Задвинье. Протесты русской общины были демонстративно проигнорированы.

    Памятник не пощадили

    Напомним, судьба любимого русскими рижанами памятника решилась 12 мая, когда Сейм Латвии постановил «приостановить» соглашение с Россией, предусматривающее охрану воинских монументов. Напрасно русские оппозиционные политики призывали не трогать памятник Освободителям. В ответ министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс подчеркнул, что с возможными «провокаторами», которые выйдут на защиту памятника, обойдутся очень сурово – потому что, мол, «общая угроза в стране сейчас слишком высока из-за теперешней геополитической ситуации», чтобы можно было позволять какие-то «волнения».

    Глава фракции оппозиционной партии «Согласие» в муниципалитете Риги Константин Чекушин заявил, что политика, проводимая президентом Латвии Эгилом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, главой МИДа Эдгаром Ринкевичем и мэром столицы Мартиньшем Стакисом не заставит его отречься от памяти предков.

    «Я человек 1980 года рождения. Мои родственники воевали в Великой Отечественной. Я был тем ребенком, который ездил убирать братские могилы и который рос с осознанием подвига тех простых людей, поднявшихся когда-то, чтобы защитить мир от коричневой чумы... Я впитал в себя историю через книги, фильмы и еще раз книги, но уже другие – чаще воспоминания реальных участников, которые создавали фрактальное, необычное, очень разное ощущение.

    И это не плоский мир негодяев и героев. Это практически философия о том, что любая война – это грязь, кровь и ужас... Я общался с реальными ветеранами и даже проводил тематические игры "Что? Где? Когда?", посвященные Второй мировой. Для того, чтобы у будущего поколения было бы понимание ценности Мира!» – пишет Чекушин в соцсети.

    Политик подчеркивает, что он в Латвии такой не один. «Нас много. Много тех, кому больно от того, что нас не слышат и даже не хотят попытаться услышать. Много тех, у кого груз на сердце сегодня... Сейчас, разрушая памятник, наше общество просто начинает новую точку отсчета. Политики вероломно взвели пружину. Пружину новых обид и претензий. Я не знаю, как это аукнется в дальнейшем, но я неплохо знаю историю. Такие вещи не проходят бесследно», – считает Константин Чекушин.

    Еще на выходных, 20-21 августа, рижане обратили внимание на то, что к памятнику, который отгорожен полицейскими кордонами, начала прибывать техника. Утром в понедельник, 22 августа, к монументу прибыл экскаватор. Начался демонтаж подземной части мемориала, а затем – снос скульптур и обелиска.

    Представитель полиции Ансис Пумпурс сообщил, что разработан «план обеспечения общественного порядка», к выполнению которого привлечены муниципальная полиция и Служба государственной безопасности (СГБ). Он призвал людей «не находиться без необходимости вблизи объекта». В СГБ же пояснили, что «нельзя исключить провокаций при демонтаже памятника – в том числе попыток прокремлевски настроенных лиц остановить или задержать его снос». «Этот момент настал. Латвия будет очищена от всех видов оккупамятников», – торжествующе написал в соцсети депутат Сейма Янис Иесалниекс, недавно призвавший устроить в стране этническую чистку.

    «Память живет вечно»

    Корреспондент портала Lsm.lv Даниил Смирнов, побывавший на месте событий, выяснил, что рабочих привезли к памятнику на транспорте с литовскими номерами. «Ни руководитель, ни работники не говорят по-латышски. Руководитель работ говорит по-русски с литовским акцентом, все остальные рабочие – с украинским. Несмотря на то, что работы уже начались, представители Рижской думы не называют фирму, которая их проводит», – поведал Смирнов.

    «Мэр Стакис без конкурса и абсолютно непрозрачно передал права на снос монумента Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков литовской компании, которая наняла для самой черной работы украинцев. Уникальная ситуация. Особенно если учесть, что без какого-либо конкурса неизвестно кто заработает от двух до трех миллионов евро. Эти цифры вполне официальные», – отметил в своем Telegram-канале журналист Алексей Стефанов.

    Вечером 22 августа у памятника стали собираться люди. Многие бурно выражали обуревавшие их эмоции – за что их начали задерживать. Всего задержанию подверглись семеро человек: пятерым вменили нарушение требований «Закона о собраниях, шествиях и пикетировании» (в том числе «неповиновение законным требованиям полиции»), а двоим – несанкционированную съемку с дронов. Среди задержанных оказался активист партии «Русский союз Латвии» Сергей Муливанов, державший в руках плакат с напоминанием о международном суде в Нюрнберге.

    Пришла и группа латышской молодежи с плакатом «Чемодан, вокзал, Россия». Этот плакат, однако, полицейские не признали «нарушающим общественный порядок».

    Некоторые из русских рижан начали выкладывать в парке напротив монумента Освободителям звезды из свечей. «Участие в этом приняло около 30 человек. Правда, первая попытка получилась не очень удачной – прибежали полицейские и потребовали все убрать. На каком основании? Вопрос поставил стражей порядка в тупик. Ушли за подмогой. Новые полицейские стали говорить, что это мусор. Нет еще единых методичек, путаются и теряются. Завтра, 23 августа, акция повторится. Есть уже и название: "Память живет вечно"», – сообщил Алексей Стефанов.

    Действительно, на следующий день все продолжилось. «В 21.00 выстраиваем живую цепь – и становимся плечом к плечу со свечами и цветами по периметру парка Победы вдоль ограждения, установленного преступным решением властей. Споем вместе легендарную песню "Темная ночь"», – сообщили активисты русской общины Латвии. Они призвали выйти «всех, кому дорога память».  

    «Нелояльных» – «изолировать»!

    Также во вторник вечером в районе памятника продолжали находиться значительные силы сотрудников полиции. Они предупредили людей о том, что любые сборы в этом месте запрещены. Полиция целенаправленно отталкивала собравшихся от памятника, некоторых задержали.

    В настоящее время в интернете появилась видеозапись сноса памятника. По состоянию на девять часов утра среды строители повалили статую женщины («Родина-Мать»), являвшуюся центральным элементом мемориала, сообщает агентство LETA. Работы по сносу этой статуи начались еще вчера. Но когда были снесены статуи трех воинов («Солдаты Победы»), окружавшие женщину, «Родина-Мать» вечером во вторник все еще оставалась на своем месте. Утром работы возобновились, основание статуи было разрушено, а сама она была поднята на промышленных домкратах. Не снесенной пока осталась только 79-метровая колонна, увенчанная золотыми пятиконечными звездами.

    Вечером 23 августа у памятника были задержаны 14 человек. Задержанные были доставлены в отделение полиции, возбуждено 14 административных дел. «На сегодняшний день зафиксированы целенаправленные случаи и ситуации, когда лица провоцируют или преднамеренно вступают в локальные конфликты, в основе которых лежат национальные настроения и эмоции», – говорится в сообщении полиции. Силовики в очередной раз призывают людей не приходить, не собираться на территории парка Победы, а также не заниматься «провокациями». Силы полиции находятся в настоящее время «в состоянии повышенной готовности».

    А затем президент Латвии Эгил Левитс произнес речь, в которой упомянул о том, что в местном обществе появилась «нелояльная государству русскоязычная часть». И теперь, по мнению президента, «наша задача – разобраться с ней и изолировать ее от остального общества».

    Левитс, по сути, повторил свою мысль, впервые высказанную им два месяца назад. Комментируя чаяния «национальных патриотов», призывающих к массовой депортации «нелояльных», Левитс с сожалением отметил, что у Латвии, как члена ЕС, отсутствует юридический механизм, позволяющий выслать тех «неблагонадежных», у которых есть латвийское гражданство. «Если у жителя есть гражданство и он выступает против латвийского государства, в этом случае нужно возбуждать уголовное дело. У нас есть такая возможность, ее предусматривает уголовный закон. Это и есть проверка на лояльность. Человека не высылают, он попадает в тюрьму», –пояснил он.

    Все происходящее ввергает русских латвийцев в состояние сильного стресса. «Впервые за всю жизнь подумал, что мне стало страшно жить в Латвии. Страна стремительно стала другой. Раньше, когда я читал про какую-нибудь Северную Корею, я думал, хорошо у нас. Ты можешь сказать все, что думаешь, у нас нет цензуры, и я могу говорить и писать все, что считаю правильным... Теперь я с ужасом смотрю, как людей слепят стробоскопами, заставляют убрать цветы и свечи, называя это мусором... Как людей десятками ведут в автозак...

    Знаете, это ведь уже не про Памятник... Это про отношение власти к тем, кто посмел. Теперь нам нельзя «сметь».

    Кулаки сжимаются в бессильной злости, когда осознаешь, что ты, здоровый мужик, не можешь сделать ничего. Тебе даже не с кем поговорить. Тебя никто не собирается слушать и слышать. Диалог невозможен. Ты не существуешь для правящих и не существуешь для как бы «своих политиков». Они точно так же «не замечают» твоих вопросов. И если первые из презрения, то вторые из страха...

    Мне страшно за друзей и близких, за родных, за себя... Потому что я не знаю, кто вечером не вернется из парка Победы или кому сломают дверь дома и увезут. Маски сняты, ненависть больше не скрывается. Налет демократии и цивилизованности оказался слишком тонким. Все это похоже на сказку про параллельные миры... Но увы. Это наша реальность сегодня. Берегите себя», – пишет латвийский блогер Алексей Гуленко.


     
     
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