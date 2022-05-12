Снос советского памятника грозит Латвии массовыми беспорядками

«Уничтожить памятник, ставший святыней для русских. Это как объявление войны». Такими словами в Латвии комментируют принятие закона о выходе страны из соглашения с Россией об охране воинских памятников. Это означает фактически приговор монументу Освободителям, находящемуся в рижском парке Победы – и, возможно, очень опасные последствия для самой Латвии.

Монумент Освободителям в Риге все эти годы находился под охраной российско-латвийского соглашения. Националисты уже много лет предлагали снести этот памятник, крайне раздражавший их тем, что ежегодно у него 9 мая собирались десятки и даже сотни тысяч празднующих рижан.

Договоры – не помеха

В нынешнем же обострении холодной войны латвийские «нацики» увидели свой шанс. И уже в начале марта было объявлено, что комиссия Сейма Латвии по иностранным делам будет продвигать законопроект, призывающий к приостановке действия ряда положений договоров между Ригой и Москвой.

Как сообщил глава комиссии Рихардс Колс, этот закон устранит препятствия для ликвидации монумента Освободителям. Конкретно Колс предложил приостановить действие статьи 13 межправительственного соглашения о соцзащите российских военных пенсионеров и их семей в Латвии, в одном из пунктов которого Рига в 1994 году обязалась обеспечивать сохранность советских мемориальных сооружений. Политик пообещал, что это устранит правовые барьеры для демонтажа, как выразился Колс, «оккупационного столба» в Риге.

Рихард Колс добавил, что далее может последовать принятие еще одного отдельного закона – о сносе уже других памятников, связанных с советскими воинскими захоронениями. «Подобный закон позволил бы демонтировать такие объекты – даже в том случае, если у местных органов власти, таких как в Резекне или Даугавпилсе, отсутствует политическая воля», – пояснил глава комиссии по иностранным делам.

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Такие предложения возникли на подготовленной почве. Еще в 2019 году идеолог латвийских националистов Эдвин Шноре говорил, что соглашение от 1994 года юридически не препятствует демонтажу памятника. «Шноре интерпретирует документ так, как ему выгодно. На самом деле в статье 13 соглашения указано, что «Латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений». Но кое в чем Шноре, увы, прав. Соглашение не содержит разъяснения – что понимается под «мемориальным сооружением»? Можно трактовать так, что имеются в виду лишь те мемориальные сооружения, которые установлены на кладбищах, в местах захоронений: надгробные памятники и так далее», – отмечал три года назад рижский публицист и правозащитник Владимир Линдерман.

Он напоминает, что в 2007 году был заключен еще один договор – «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о статусе латвийских захоронений на территории РФ и российских захоронений на территории ЛР». Публицист подчеркивает, что под «мемориальными сооружениями» в нем подразумеваются именно те, что устанавливают в местах захоронений. Между тем, как неустанно подчеркивают противники монумента в Риге, никаких воинских захоронений вблизи него нет – стало быть, он под действие соглашения не подпадает.

Символ элементарного самоуважения

В течение последних недель за снос монумента высказались первые лица латвийского государства, включая президента Эгила Левитса, премьер-министра Кришьяниса Кариньша и спикера Сейма Инары Мурниеце. В частности, президент Левитс заявил, что этот памятник – «свидетельство оккупации и страданий латышского народа».

Но тут следует отметить, что снос памятника поддерживают далеко не все латыши. Так, профессор Латвийской академии искусств, искусствовед Ояр Спаритис объявил, что решил выйти из состава Совета по охране памятников при самоуправлении Риги, поддержавшего демонтаж монумента. По словам Спаритиса, за последнее время политические решения часто принимаются без учета мнения и опыта архитекторов, скульпторов и искусствоведов, или даже грубо навязываются. «И неизбежно возникают ошибки и недоразумения, когда популистские решения выдаются за мнение специалистов. В такой ситуации я не вижу возможности продолжать работу в департаменте памятников Рижской думы, потому что она непродуктивна или вульгарно политизирована», – подчеркнул искусствовед.

Еще более поразительный факт – националистическое издание Latvijas Avize («Латвийская газета») провело на своем сайте опрос, результаты которого ошеломили саму редакцию. На вопрос о том, что делать с памятником советским воинам, освобождавшим Ригу от нацистов, лишь 16% проголосовали за демонтаж. Мнение 79% – «ничего не делать». В пять раз больше!

«Думаю, все объясняется просто. Одно дело – в общем хоре осудить Россию, прокукарекать что-то осуждающее. И совсем другое – уничтожить памятник, ставший святыней для русских. Это страшно. Это как объявление войны. Страшно и верхам, и низам. Но первые уверены, что в случае чего они улизнут от возмездия, а вторые совсем в этом не уверены. Зачем попусту дразнить медведя, думают они. Стоит памятник, ну и пускай себе стоит. Лишь бы не было войны», – отмечал по этому поводу Линдерман.

В связи с переводом плана власти по сносу памятника Освободителям Риги на стадию практической реализации Линдерман предложил русским рижанам максимально ясно высказать свою позицию в День Победы. «Уже не обсуждается вопрос: сносить или нет? Обсуждается – когда сносить и как оформить снос юридически. Что мы можем этому противопоставить? Первое и ближайшее – явиться 9 мая к памятнику в максимальном количестве. С цветами, само собой. И не расходиться слишком поспешно, а погулять, пообщаться. Мероприятия запрещены, но никто не может запретить человеку прийти к памятнику в частном порядке. Цинично устроив возле памятника украинскую выставку, власти сами дали людям формальную отмазку. Что делаем? Выставку смотрим, а вы что подумали? Чем больше людей 9 мая придет к мемориалу, тем меньше шансов, что правительство решится на авантюру со сносом», – пояснил Линдерман.

И рижане действительно показали свою позицию, массово принеся к памятнику цветы 9 мая. Когда по приказу властей эти цветы были с помощью трактора вышвырнуты в мусор, люди вновь 10 мая принесли к памятнику цветы – в еще большем количестве, чем днем раньше.

Однако вечером 10 мая полиция оттеснила рижан от монумента и выставила у него ограждение. В связи с этим политолог Данута Дембовская, отнюдь не симпатизирующая, кстати, России, отметила, что мэр Риги Мартиньш Стакис, раздавив принесенные горожанами цветы трактором, по сути, растоптал будущее страны.

«Вчерашние события отчетливо показали: памятник превращается в символ сохранения элементарного самоуважения к себе русскоязычных жителей. И отнюдь не только тех, кто является поклонником путинского режима. То, что между поддержкой политики Кремля и желанием русскоязычных сохранить самоуважение (что эмоционально невозможно, невыносимо, если ты отрекся от своих бабушек и дедушек) ставится знак равенства – это самая большая ошибка политического истеблишмента Латвии, которая может стоить слишком дорого всему обществу. Мы никогда с начала 90-х не были так близки к горячей фазе межэтнического конфликта. Я с ужасом понимаю, что политическое решение о сносе памятника принято. Пусть не кровью поклялись, но публично, еще до 9 мая, заявили о том, что «Карфаген должен быть разрушен» три первых лица государства: председатель Сейма, президент, премьер-министр», – пишет Дембовская в соцсетях.

И хочется, и колется

Далее события развивались в калейдоскопическом темпе. 11 мая было объявлено, что четверых человек привлекут к ответственности «за организацию несанкционированного скопления людей у памятника в парке Победы» – среди них оказались бывшие депутаты Рижской думы от партии «Согласие» Алексей Росликов и Вадим Баранник, а также представители «Русского союза Латвии». В ответ две этих политических силы решили провести 13 мая, в пятницу, в 15.00 совместный протестный митинг. Однако столичное самоуправление отказалось согласовать это мероприятие.

Тем временем мэр Риги Мартиньш Стакис обвинил тех, кто возлагал цветы у монумента Освободителям 9 и 10 мая, «в неуважении к тем, кто отдает свои жизни за нас в Украине». А праворадикальная партия «Национальный блок» потребовала от премьер-министра Кришьяниса Кариньша отправить в отставку главу МВД Марию Голубеву – обвиняя ее в том, что та допустила массовое возложение цветов к памятнику.

В тот же день 11 мая комиссия Сейма Латвии по иностранным делам направила на рассмотрение в парламент поправки к закону «О договорах между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, подписанных в Москве 30 апреля 1994 года». Они предусматривают приостановку действия соглашения о защите мемориальных сооружений в Латвии – до момента «прекращения нарушения Россией международного права в отношении Украины, включая вывод ее войск с территории Украины, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в соответствии с международным правом и выплату возмещения Украине за совершенные нарушения международного права». Утром 12 мая парламент в срочном порядке утвердил этот законопроект.

Что дальше? Русские активисты призвали готовиться к защите монумента. «Мы не будем молчать! Если надо, встанем живым щитом на защиту памятника!» – пишет член партии «Русский союз Латвии» Татьяна Андриец.

Вопрос сейчас стоит в том, когда именно власти решатся на активные действия. Некоторые эксперты, ориентируясь на то, что латвийские министры обороны и иностранных дел Артис Пабрикс и Эдгар Ринкевич (а это люди, чаще всего в правительстве контактирующие с партнерами по ЕС и НАТО) высказались по ситуации с памятником довольно уклончиво, сделали вывод, что отмашки от «старшего брата» пока не получено. «Операция "Трактор" не была согласована с американским посольством. Отмашки провоцировать на беспорядки русскоязычное население в граничащей с Россией стране НАТО дано не было. Русский бунт в Латвии в планы США и Великобритании сейчас не входит; он стал бы для них неожиданностью, с которой непонятно что делать», – предполагает политолог Александр Носович.

А Дембовская обращает внимание на слова мэра Стакиса о том, что памятник, скорее всего, не удастся снести до октябрьских выборов в Сейм. Политолог предрекает, что после решения Сейма о выходе из соглашений с Россией само постановление о сносе передадут в Рижскую думу.

О том, что судьба монумента до конца не решена, косвенно свидетельствуют слова начальника полиции Латвии Армандса Рукса, объявившего, что отстранит от работы сотрудников, допустивших массовое возложение цветов к монументу. Рукс сообщил в телеэфире: «Даже если памятник не снесут, пусть забудут, в следующем году не будет никакого возложения цветов. Это опасный объект для общественной безопасности, туда никто подходить не будет больше. Там будет полиция стоять вокруг, даже если его не снесут. На том объекте, около памятника, у подножия, на той площади никакого возложения цветов не будет». Рукс добавил, что памятник будет огражден до 31 августа.

Судя по всему, власти предержащие все еще колеблются. Соблазн снести ненавистный монумент очень велик. Но и страх перед взрывом межэтнического конфликта тоже до конца еще не выветрился.