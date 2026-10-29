Биржевые цены на газ в Европе снизились до 1137 долларов

Цены на газ в Европе снизились на 2% до 1137 долларов за тыс. кубометров

Tекст: Мария Иванова

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов снизилась до 1139,8 доллара за тысячу кубометров. К 8:50 мск показатель опустился до 1136,6 доллара, потеряв 2% от расчетной цены предыдущего дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Днем ранее котировки преодолевали отметку в 1150 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 декабря 2022 года. Резкое подорожание энергоносителя в Европе спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке.

В результате средние биржевые цены за март увеличились почти на 60% по сравнению с февралем и превысили 600 долларов. В сентябре они вновь поднимались выше 1000 долларов, а средняя цена по итогам первого осеннего месяца составила 897,1 доллара. Исторический рекорд стоимости газа европейские биржи зафиксировали в начале весны 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спотовая цена природного газа на европейских биржах поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

Ранее биржевые цены на газ превысили 1125 долларов. Е

вропейские страны заполнили подземные хранилища газа лишь на 75,5% к концу октября.