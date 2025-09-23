Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре скандала, передает РИА «Новости». В интернете распространилась видеозапись, на которой Навроцкий, находясь на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, незаметно достает некий предмет из коробочки и кладет его в рот.

Депутат от партии «Гражданская коалиция» Роман Гертых отметил: «Пан Кароль Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию. То, что он употребляет, – это не табак».

Парламентарий от коалиции «Левые» Томаш Треля считает, что подобное поведение Навроцкого полностью скомпрометировало его. Треля добавил, что Навроцкий «закинуть за губу важнее Польши».

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Польши Кшиштоф Навроцкий во время теледебатов с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским положил себе в рот пакетик, который многие приняли за снюс (запрещенное к продаже в Польше и многих других странах ЕС табачное изделие).

Позже Навроцкий заявил, что это были пакетики с никотином, которые он называет жвачкой.