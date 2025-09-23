Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
На сессии Генассамблеи ООН внимание привлекла видеозапись, на которой президент Польши Кароль Навроцкий, по мнению депутатов, явно использует стимулятор прямо во время пленарной сессии.
Президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре скандала, передает РИА «Новости». В интернете распространилась видеозапись, на которой Навроцкий, находясь на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, незаметно достает некий предмет из коробочки и кладет его в рот.
Депутат от партии «Гражданская коалиция» Роман Гертых отметил: «Пан Кароль Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию. То, что он употребляет, – это не табак».
Парламентарий от коалиции «Левые» Томаш Треля считает, что подобное поведение Навроцкого полностью скомпрометировало его. Треля добавил, что Навроцкий «закинуть за губу важнее Польши».
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Польши Кшиштоф Навроцкий во время теледебатов с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским положил себе в рот пакетик, который многие приняли за снюс (запрещенное к продаже в Польше и многих других странах ЕС табачное изделие).
Позже Навроцкий заявил, что это были пакетики с никотином, которые он называет жвачкой.