Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов

Tекст: Евгений Поздняков

22 сентября Cовбез ООН соберется на внеочередное заседание по вопросу якобы нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями. Напомним, в пятницу эстонский премьер Кристен Михал заявил о якобы «вторжении» трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, самолеты пробыли на территории республики 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах РФ.

Между тем, Минобороны России сообщило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств». Истребители двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами.

Несмотря на это, европейские страны продолжили двигаться по пути эскалации. Так, президент Чехии Петр Павел призвал НАТО «адекватно» ответить на угрозу со стороны России. По его словам, нарушение воздушного пространства – это повод для активации механизмов защиты, и «для сбивания таких самолетов» в дальнейшем.

Схожего мнения придерживается и Юрген Хардт, спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Бундестага ФРГ. В частности, она подчеркнула, что для ответа Москве необходимо использовать «весь военный потенциал альянса».

В связи с произошедшим глава минобороны Литвы Довиле Шакалене вспомнила «турецкий пример» десятилетней давности, вероятно, имея в виду удар по бомбардировщику Су-24 в 2015 году. Тем не менее, руководитель военного ведомства явно забыла, что за данный инцидент президент Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения российскому руководству, а виновные в этом были наказаны.

Таким образом неконструктивной стороной в сложившейся ситуации выглядит именно Европа. Еще во время «пролета российских БПЛА» над Польшей, в котором также обвинили Москву, Минобороны предлагало Варшаве провести совместные консультации. Однако какой-либо положительной реакции со стороны республики не последовало.

Между тем, именно ЕС эскалирует положение дел в Балтийском море. Еще в мае Эстония попыталась задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона. Схожие инциденты проходили не только по вине Таллина. Так, еще в конце декабря прошлого года Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2.

«Минобороны РФ уже достаточно подробно разъяснили обстоятельства пролета истребителей вблизи Эстонии. Движение самолетов происходило в соответствии с нормами международного права. Кроме того, в зоне предполагаемого нарушения крайне узок коридор для возможного движения – всего лишь три км», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Соответственно, можно предположить, что Таллин попросту получил неверные сведения со своих радаров.

Сбои в подобных технологиях нередки. Важно понимать, что и исчисление самой территориальной линии государств зачастую – вопрос крайне сложный. В нем могут иметься серьезные разночтения у разных стран», – пояснил он.

Действительно, движение в воздушном пространстве – и его отслеживание – физически отличается от движений по земле или морю. Зачастую по техническим и навигационным причинам невозможно с идеальной точностью установить точку, где в конкретный момент времени пребывает летательный аппарат.

Стоит напомнить, что в гражданской авиации установленный коридор движения воздушного судна составляет 10 км. Нейтральные воды (и воздушное пространство) над Балтийским морем на данном отрезке составляют промежуток всего лишь в 3 км. Даже если допустить, что российские истребители действительно зашли в воздушное пространство Эстонии – это в любом случае выглядит как случайность, связанная, например, с наличием сильного ветра. Даже на опубликованной эстонскими властями «карте нарушения» видно, что самолеты заходят в пределы эстонской границы по касательной и летят в Калининград, а вовсе не вглубь территории Эстонии.

Таким образом, в любом случае невозможно говорить о «вторжении», а в крайнем случае – о навигационной ошибке. Причем с эстонской стороны, потому что радары тоже не могут с точностью до метра установить местонахождение самолетов в воздухе.

«Поэтому при возникновении спорных или конфликтных ситуаций необходимо в спокойной обстановке созывать двусторонний комитет по расследованию произошедшего. Сейчас же Эстония заняла совершенно неконструктивную позицию. Республика бросается голословными обвинениями – даже показания радаров никто не предоставил», – акцентирует Анпилогов.

Стоит напомнить, что подобные обвинения в адрес российских самолетов (как и в том, что они «летают без транспондеров») прибалтийские страны выдвигают уже много лет - например, такое происходило шесть лет назад. Эксперты тогда подчеркивали, что именно эстонская сторона саботирует любые возможные договоренности и контакты с Россией по данному поводу. А в 2018 году Эстония предъявляла аналогичные претензии даже в адрес самолета, на котором перемещается высшее российское руководство. Более того, еще в 2016 году Россия ставила перед НАТО вопрос о включении транспондеров при полетах военных самолетов над Балтикой, но альянс отклонил эту идею.

«Важно понимать, что бремя доказательства своей точки зрения в целом лежит на плечах стороны обвинения. Судя по всему, к конструктивному обсуждению проблемы Европа не готова. Отсюда и вытекают заявления о якобы готовности сбивать российские самолеты. Тем не менее, на открытое противостояние с Россией ЕС явно не решится», – уточняет Анпилогов.

«Скорее всего, Евросоюз пытается создать почву для наращивания блокады Калининградской области, а также для ужесточения мер борьбы с кораблями под флагами третьих стран, перевозящих наши энергоресурсы. Брюссель любит «покалывать» Москву, но для полноценного конфликта у него не хватает храбрости», – считает Анпилогов.

Резкая эскалация диалога с Россией по столь надуманному поводу помогает государствам Старого света купировать внутренние проблемы,

рассуждает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «В той же Германии больше половины страны не поддерживает текущую политику Берлина в отношении Украины», – говорит он.

«Недоверие к власти растет не только в ФРГ. Поэтому лидеры Европы и используют любую возможность обострения диалога с Москвой в качестве повода для «смелых и решительных действий». Угрозой со стороны России объясняют снижение социальных выплат и перераспределение средств на военные нужды», – рассуждает собеседник.

«Эту же тему используют для обоснования размещения американских ракет на территории Германии. А переустройство гражданских логистических линий в угоду нужд обороны и вовсе стало нормой. Тренд на милитаризацию Европы зародился еще в 2022 году. С тех пор он продолжает свое развитие», – добавляет эксперт.

«Конечно, конструктивного диалога в подобных условиях выстроить не получится. В перспективе ЕС может и инициировать агрессию в нашу сторону. Ведь государства, приверженные дипломатии, не станут заявлять о необходимости сбивать чужие самолеты. Налицо чрезмерная и неуместная враждебность», – заключил Козюлин.