Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.
В Германии предложили стрелять на поражение при появлении истребителей России
Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт заявил о необходимости применять крайние меры против российских истребителей, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.
Заявление депутата приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Политик призвал принимать «крайние меры», если российские военные самолеты появятся над территорией НАТО, передает РИА «Новости».
Хардт заявил: «Эффект будет иметь только четкий сигнал для России о том, что любое нарушение границ будет встречено военными средствами, вплоть до поражения российских истребителей над территорией НАТО». В своем комментарии депутат подчеркнул, что считает необходимым не ограничиваться дипломатическими предупреждениями, а использовать весь арсенал военных средств для защиты воздушного пространства альянса.
Напомним, Минобороны России заявило, что самолеты ведомства совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО, сравнив ситуацию с действиями Турции десять лет назад.
Власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Члены НАТО планируют провести консультации согласно статье четыре после заявления Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства истребителями России.