    Немцы хотят альтернативу канцлеру-русофобу
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    В Германии предложили стрелять на поражение при появлении истребителей России
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    Трамп пригрозил «нехорошими вещами» Афганистану из-за базы Баграм
    NYT назвала цель наращивания мощи США в Карибском бассейне
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    25 комментариев
    21 сентября 2025, 12:31 • Новости дня

    В Германии предложили стрелять на поражение при появлении истребителей России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт заявил о необходимости применять крайние меры против российских истребителей, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.

    Заявление депутата приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Политик призвал принимать «крайние меры», если российские военные самолеты появятся над территорией НАТО, передает РИА «Новости».

    Хардт заявил: «Эффект будет иметь только четкий сигнал для России о том, что любое нарушение границ будет встречено военными средствами, вплоть до поражения российских истребителей над территорией НАТО». В своем комментарии депутат подчеркнул, что считает необходимым не ограничиваться дипломатическими предупреждениями, а использовать весь арсенал военных средств для защиты воздушного пространства альянса.

    Напомним, Минобороны России заявило, что самолеты ведомства совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО, сравнив ситуацию с действиями Турции десять лет назад.

    Власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Члены НАТО планируют провести консультации согласно статье четыре после заявления Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства истребителями России.

    20 сентября 2025, 13:59 • Новости дня
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудникам крупных технологических и финансовых компаний, работающим по рабочим визам H-1B, рекомендовали оставаться в США после указа президента Дональда Трампа, который делает возвращение из-за границы сотрудников значительно дороже и в ряде случаев практически невозможным, пишет Business Insider.

    Сотрудники крупнейших технологических и финансовых компаний, находящиеся в США по визам H-1B, получили рекомендации не покидать страну после указа Дональда Трампа, сообщает Business Insider. Согласно новому распоряжению, компании теперь обязаны платить сбор в 100 тыс. долларов за каждую заявку на визу H-1B или ее продление. Указ вступает в силу 21 сентября в 00:01 по восточному времени и фактически не позволяет держателям H-1B возвращаться в США после этого срока без уплаты нового сбора их работодателем.

    Внутреннее распоряжение Amazon, опубликованное вечером в пятницу, гласит: «Если у вас статус H-1B и вы находитесь в США: оставайтесь в стране, даже если у вас запланированы поездки в ближайшем будущем». Кроме того, в рекомендации говорится, что сотрудникам с визами H-1B или H-4, находящимся за пределами США, следует попытаться вернуться в страну до наступления крайнего срока. Тем, кто не успеет вернуться вовремя, советуют не пытаться въехать обратно, пока не поступят новые инструкции.

    По данным федеральных отчетов, в 2024 финансовом году в Amazon работали почти 15 тыс. сотрудников по визе H-1B. Компания не дала комментариев по запросу Business Insider.

    Аналогичные инструкции в срочном порядке были разосланы сотрудникам Microsoft, Meta и JPMorgan Chase. В сообщениях Microsoft сотрудникам в США советуют «оставаться на месте в обозримом будущем», а тем, кто находится за границей, «сделать все возможное, чтобы вернуться до истечения срока». В письме отмечается: «Мы понимаем, что это может нарушить ваши планы, но главное – остаться в США, чтобы избежать отказа во въезде».

    В компании Microsoft подчеркнули, что новая мера вызывает у сотрудников тревогу и неопределенность, но попросили «приоритизировать вышеуказанные рекомендации». Microsoft отказалась комментировать ситуацию для Business Insider.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп ввел новые типы американских виз стоимостью один и пять млн долларов.

    Комментарии (8)
    20 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Названа возможная причина обрушения в школе в Москве
    Названа возможная причина обрушения в школе в Москве
    @ Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нарушение технологии проведения строительных работ может быть причиной обрушения в здании реконструируемой школы на востоке Москвы, сообщили в оперативных службах.

    Причиной обрушения здания школы на востоке Москвы может быть нарушение технологии проведения строительных работ, сообщает ТАСС. В оперативных службах пояснили: «В качестве причины ЧП рассматривается нарушение технологии проведения строительных работ. Будут рассмотрены все версии случившегося».

    Прокуратура Москвы подтвердила факт обрушения конструкции при реконструкции нежилого здания школы на улице Знаменской. По информации ведомства, в результате происшествия пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации. Сейчас на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.

    Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, начатой по факту произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из школ Москвы произошло обрушение строительных конструкций, в результате чего погибли люди. Спасатели извлекли из-под завалов тела погибших рабочих.

    Комментарии (15)
    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 14:49 • Новости дня
    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ

    Зеленский объявил о создании штурмовых войск ВСУ

    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ближайшую неделю-десять дней на Украине планируется запуск нового отдельного рода войск – современных штурмовых подразделений с использованием дронов, заявил президент Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании отдельного рода штурмовых войск в составе вооруженных сил страны, передает РИА «Новости». Он пояснил, что принято решение о формировании этих подразделений, и подготовительные мероприятия уже начались. По словам Зеленского, работа новых штурмовых войск стартует примерно через неделю или десять дней. Президент отметил, что современные штурмовые войска будут оснащены дронами и соответствующим техническим обеспечением. Зеленский заявил: «Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и, я думаю, где-то (через) неделю-десять дней все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине не осталось никакой законной власти. Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой.

    Комментарии (9)
    20 сентября 2025, 20:44 • Новости дня
    Мирошник в стихах высмеял призыв Ющенко «идти на Москву»

    Мирошник в стихах высмеял призыв Ющенко идти на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в стихотворной форме прокомментировал призыв экс-президента Украины Виктора Ющенко послать ВСУ «на Москву».

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в стихах ответил на просьбу ТАСС прокомментировать слова бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который предложил ВСУ «идти на Москву».

    Мирошник заявил: «Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву».

    Дипломат подчеркнул, что по пустословию и управляемости извне Ющенко уступает лишь Зеленскому, и предположил, что бывшему главе Украины лучше удается заниматься пчеловодством, чем политикой.

    «Престарелого Ющенко укусили любимые пчелы. В 2004 он киевский престол был не способен взять без третьего тура и манипуляций западников, а сегодня, разглядывая очередной пенек в своем имении под Киевом, готов отправить отступающую армию «на Москву». Засаленная седина Ющенко – не признак мудрости, а многозначительное чавканье – демонстрация заторможенности и скудоумия», – заявил Мирошник.

    Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил о необходимости для Киева идти дальше бывших государственных границ и продвигаться к Москве.

    Комментарии (10)
    20 сентября 2025, 19:55 • Новости дня
    ХАМАС опубликовал снимки 47 заложников, чтобы попрощаться

    Tекст: Вера Басилая

    ХАМАС опубликовал фотографии 47 израильских заложников и призвал проститься с ними на фоне активизации военной операции в Газе.

    Фотографии 47 израильских заложников были опубликованы военным крылом движения ХАМАС, передает РБК. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Бригад аль-Кассама» с подписями на арабском и иврите. В публикации содержался призыв попрощаться с заложниками на фоне начавшейся израильской военной операции в Газе.

    «Из-за непреклонности Нетаньяху и покорности Замира; прощальное фото к начале операции в Газе», – говорится в описании к снимкам.

    На вечер 20 сентября в городах Израиля запланированы массовые митинги, участники которых требуют остановить военные действия для сохранения жизней заложников.

    Ранее ХАМАС пригрозил смертью заложников в ответ на военную операцию Израиля в Газе.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа.

    Комментарии (6)
    20 сентября 2025, 15:55 • Новости дня
    ISU извинился за использование украинской песни в видео с Гуменником
    ISU извинился за использование украинской песни в видео с Гуменником
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Международный союз конькобежцев (ISU) извинился за публикацию ролика с российским фигуристом Петром Гуменником пол украинскую песню.

    Международный союз конькобежцев (ISU) принес извинения за публикацию видео с российским фигуристом Петром Гуменником, в котором была использована песня на украинском языке, передает ТАСС.

    «ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвященном выступлению Петра Гуменника. Публикация была удалена, и мы сожалеем о любых возможных оскорблениях», – сообщили в ISU.

    Ранее ISU опубликовал отрывок короткой программы Гуменника под песней «Плакала» украинской группы , но позже удалил этот ролик. После этого федерация разместила видео проката спортсмена с оригинальным саундтреком из фильма «Парфюмер. История одного убийцы», под который Гуменник действительно выступал на турнире.

    ISU заверил, что пересматривает процедуры публикации контента, чтобы в будущем не допускать подобных ошибок.

    Российский фигурист Петр Гуменник занял первое место в короткой программе квалификационного турнира к Олимпийским играм.

    Международный союз конькобежцев запретил спортсменам на Олимпийском отборе обсуждать фигуристов из России.

    ISU разрешил российским тренерам присутствовать на соревнованиях, связанных с отбором на Олимпиаду.

    Комментарии (4)
    20 сентября 2025, 17:29 • Новости дня
    ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»

    Bloomberg: ЕС хочет ограничить экспорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

    ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», сообщило агентство Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Евросоюз обсуждает возможность введения торговых ограничений на поставки топлива из России в Венгрию и Словакию, передает ТАСС. Сообщается, что эти меры не связаны с подготовкой 19-го пакета антироссийских санкций, который затрагивает российский сжиженный природный газ и танкеры, отнесенные Еврокомиссией к «теневому флоту».

    В отличие от санкций, для введения которых требуется единогласная поддержка всех стран Евросоюза, торговые меры вроде пошлин могут быть приняты большинством государств. Таким образом, Брюссель рассчитывает ограничить поток российских энергоносителей, даже если Будапешт и Братислава выступают против.

    Агентство также отмечает, что ЕС стремится выполнить требование американского президента Дональда Трампа об отказе от российских энергоресурсов, несмотря на разногласия внутри блока. Решение по новым торговым мерам пока не принято, обсуждения продолжаются.

    Ранее Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.

    Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    США не смогут закрыть европейский рынок для российской нефти.

    Комментарии (2)
    20 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы

    Балицкий заявил о риске катастрофы для Европы из-за ударов ВСУ по ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная авария на Запорожской атомной электростанции из-за ударов ВСУ может привести к радиационным последствиям как для региона, так и для всей Европы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил в своем Telegram-канале, что потенциальная катастрофа на Запорожской атомной электростанции из-за постоянных атак Вооруженных сил Украины может затронуть не только Запорожскую область, но и всю Европу.

    «Киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций», – заявил Балицкий.

    По словам Балицкого, Запорожская АЭС продолжает функционировать благодаря защите России и самоотверженности сотрудников станции. Он подчеркнул, что делается все возможное, чтобы сохранить работоспособность объекта и предотвратить угрозу радиационной аварии на фоне продолжающихся атак.

    Губернатор также обратил внимание на недостаточное освещение ситуации в иностранных СМИ, несмотря на недавние визиты журналистов из США, Бразилии, Чехии и Франции на станцию. Он отметил, что их репортажи замалчиваются, а эксперты МАГАТЭ, которых эвакуировали во время последней атаки дронов, ограничиваются только формальными докладами о радиационном фоне.

    Балицкий выразил недовольство отсутствием решительных заявлений и осуждения обстрелов со стороны МАГАТЭ и западных стран. По его мнению, международное агентство и западные СМИ демонстрируют двойные стандарты и игнорируют угрозу безопасности миллионов людей ради политической конъюнктуры.

    Он пообещал, что региональные власти и персонал ЗАЭС продолжат защищать станцию, восстанавливать разрушенное и рассказывать правду о ситуации, чтобы предотвратить опасные игры с ядерной безопасностью.

    Ранее на территории вблизи топливных складов Запорожской АЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела.

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий на прошлой неделе сообщил о сбитом FPV-дроне у территории ЗАЭС.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на опасность обстрелов Запорожской АЭС и подчеркнул ответственность Украины и западных стран за возможные последствия.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2025, 00:28 • Новости дня
    Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
    Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Первый канал

    Tекст: Ирма Каплан

    Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

    «Победил Дык Фук, Вьетнам», – объявил Матвиенко во время подведения итогов.

    По словам члена жюри от России, композитора и продюсера, народного артиста России Игоря Матвиенко, выступление артиста из Вьетнама стало на конкурсе «образцово-показательным».

    «Образцово-показательным номером сегодня был Вьетнам. Я думаю, что в следующий раз, если все номера будут такого уровня, был бы удивительный конкурс. У Вьетнама были и этнические корни, были интересные костюмы. Само выступление современно, драматически интересно. Это прям реально было мощно», – приводит слова Матвиенко ТАСС.

    Матвиенко добавил, что в жюри «Интервидения» было очень сложно оценивать участников.

    «Я много раз сидел в жюри, но здесь сегодня мне было очень сложно. Очень сильные и интересные участники», – признался член жюри от России.

    Артист Дык Фук из Вьетнама набрал по итогам конкурса 422 балла. Киргизия на втором месте с 373 баллами, Катар на третьем – с 369 баллами.

    Напомним, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и Shaman попросил жюри не оценивать его выступление.

    Также стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

    До этого президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение» пожелал конкурсантам успеха и вдохновляющих выступлений. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта.

    Комментарии (3)
    20 сентября 2025, 15:57 • Новости дня
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами

    Зеленский высказал Польше и Румынии идею совместной борьбы с дронами

    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины предложил Польше и Румынии координировать силы ПВО для совместного перехвата дронов, пролетающих вблизи их границ на западе страны.

    Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Польше и Румынии согласованно сбивать беспилотники, угрожающие их воздушному пространству, передает передает РБК.

    По словам Зеленского, ПВО Украины сбивают все, что летит как на украинскую, так и на польскую территорию, и аналогично должна поступать Польша. Президент подчеркнул, что Румыния могла бы действовать по тому же принципу, ограничив операции западными районами, близкими к своим границам. Он уточнил, что на другие страны Киев не рассчитывает.

    На прошлой неделе Варшава и Бухарест сообщили о нарушениях своего воздушного пространства дронами. Польша зафиксировала около 20 беспилотников, которые сочла российскими, в ночь с 9 на 10 сентября. Минобороны России заявило, что удары наносились по западным регионам Украины, а объекты на территории Польши не планировались, использованные дроны не способны пролететь больше 700 км.

    В Румынии 14 сентября был обнаружен дрон у побережья Дуная близ Одесской области Украины, для перехвата которого были подняты два истребителя F-16. Аппарат, однако, изменил курс и вернулся на Украину. Российское посольство в Румынии назвало обвинения надуманными и необоснованными.

    Случаи нарушения воздушных границ привели к объявлению НАТО операции «Восточный часовой» по укреплению обороны. Глава МИД Польши допускал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, однако румынский президент идею не поддержал.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что такие меры могут привести к войне между НАТО и Москвой.

    Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис заявил о необходимости закрытия неба над Украиной, несмотря на риск эскалации конфликта.

    Комментарии (10)
    20 сентября 2025, 20:28 • Новости дня
    Зрители «Интервидения» рассказали, почему этот конкурс лучше «Евровидения»

    Tекст: Вера Басилая

    Зрители «Интервидения» отметили искренность, многонациональность и дружескую атмосферу конкурса.

    Зрители конкурса поделились с газетой ВЗГЛЯД мнением о том, что «Интервидение» важнее политики и объединяет людей разных национальностей.

    По их словам, конкурс ориентирован на музыку и искренность, в отличие от «Евровидения», где, как считают зрители, преобладает коммерция и все выступления на английском языке. «Интервидение будет лучше, потому что в нем участвуют певцы разных национальностей, религий и так далее, и конкурс будет намного интереснее, чем «Евровидение», – поделились мнением гости.

    Некоторые зрители подчеркнули, что для них участие в «Интервидении» важно не только с культурной, но и с личной точки зрения.

    «Это значимое культурное событие, и это очень важно для меня, как для итальянца, находиться здесь и иметь возможность сказать «Россия для меня не враг», – заявил один из гостей из Италии.

    Во время конкурса болельщицы Shaman, участвующего от России, исполнили его песню «Я русский» в Live Арена, надев наряды в цветах российского триколора. передает РИА «Новости».

    Их выступление снимали журналисты из России и Германии. Перед финалом гости из разных стран исполнили песню Татьяны Куртуковой «Матушка», размахивая флагами и поддерживая дружественную атмосферу мероприятия.

    Ранее на красной ковровой дорожке конкурса «Интервидение» прошли участники и гости, а певец Ярослав Дронов (Shaman) появился вместе с участницей от Саудовской Аравии Зейной Имад.

    В Москве в субботу состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025» на площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. В конкурсе примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай.

    Российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступит на «Интервидении» под девятым номером.

    Комментарии (6)
    20 сентября 2025, 16:53 • Новости дня
    Российская фигуристка Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду в Италии
    Российская фигуристка Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду в Италии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Российская фигуристка Аделия Петросян обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.

    Российская фигуристка Аделия Петросян выступит на Олимпийских играх 2026 года в Италии, передает ТАСС.

    На отборочном олимпийском турнире в Пекине Петросян заняла первое место, получив в сумме 209,63 балла. В короткой программе она набрала 68,72 балла, а в произвольной – 140,91 балла. Для прохождения отбора на Олимпиаду спортсменкам было необходимо войти в пятерку лучших.

    Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Международный союз конькобежцев разрешил развернуть баннер в поддержку Аделии Петросян на русском языке. Российские одиночники выступают в нейтральном статусе, а участие российских спортсменов в танцах на льду и парном катании не допускается.

    Российский фигурист Петр Гуменник вышел на первое место по итогам короткой программы в отборочном турнире по фигурному катанию к Олимпиаде.

    Комментарии (14)
    21 сентября 2025, 02:30 • Новости дня
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Победитель «Интервидения» из Вьетнама Дык Фук выиграл денежный приз в размере 30 млн рублей, который намерен потратить не совсем обычным образом.

    «Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», – приводит РИА «Новости» слова победителя, сказанные им в эфире шоу «Пусть говорят» на «Первом канале».

    Дык Фук добавил, что для него было бы большой честью сделать совместный номер с  русскими артистами и доучить русский язык. Кроме того, он мечтает «своими руками» написать песню на русском языке.

    После победы артист признался, что чаще всего слушал песни конкурсантов из России, Белоруссии и Казахстана. Он также отметил, что шокирован победой, к тому же, если бы не отказ Shaman от оценок жюри, победа могла бы от него ускользнуть.

    «Если бы Shaman все-таки продолжил участие и не отказался бы от оценки жюри, то, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу, <…> потому что мне правда очень нравится, как у Shaman поставлен голос, и песня тоже прекрасна», – цитирует Дык Фук ТАСС.

    Напомним, победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, о чем сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и попросил жюри не оценивать его выступление.

    Также стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

    Комментарии (11)
    21 сентября 2025, 01:03 • Новости дня
    Чешский президент Павел призвал «ответить России» и сбивать ее самолеты
    Чешский президент Павел призвал «ответить России» и сбивать ее самолеты
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам президента Чехии Петра Павла, нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО значительно усиливает напряженность в Европе, поэтому ответить надо адекватно, включая возможное сбивание российских самолетов, так как, по его словам, нельзя уступать злу.

    Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО ответить адекватно. «В том числе и военным ответом. Россия очень быстро поймет, что совершила ошибку и перешла границы дозволенного. К сожалению, она балансирует на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно», – приводит портал Novinky заявление Павела в эфире чешского телевидения.

    По его словам, нарушение воздушного пространства, которое якобы допустила Россия, – это повод для активации механизмов защиты

    «...и, следовательно, для сбивания такого самолета. И никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы. Россия будет вести себя так, как мы ей позволим», – сказал Павел.

    Напомним, Минобороны России заявило, что самолеты ведомства совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО, сравнив ситуацию с действиями Турции десять лет назад.

    Власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Члены НАТО планируют провести консультации согласно статье четыре после заявления Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства истребителями России.

    Комментарии (24)
    20 сентября 2025, 17:43 • Новости дня
    Белый дом сообщил о переходе бизнеса TikTok под контроль США
    Белый дом сообщил о переходе бизнеса TikTok под контроль США
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американская сторона будет контролировать шесть из семи мест в новом правлении TikTok в США.

    Американская сторона получит контроль над шестью из семи мест в правлении бизнеса TikTok, действующего в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости». Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News. По ее словам, это позволит приложению продолжить работу в стране.

    Левитт подчеркнула: «Будет семь мест в правлении, которое контролирует приложение в Соединенных Штатах. Шесть из них будут принадлежать американцам».

    Она отметила, что подписание соглашения по TikTok ожидается в ближайшие дни.

    «Мы на 100% уверены, что сделка готова. Ее осталось только подписать», – добавила пресс-секретарь.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал переговоры США и Китая по TikTok. А президент Америки Дональд Трамп сообщил, что группа крупных компаний претендует на покупку TikTok, и власти США скоро раскроют имя победителя.

    Комментарии (9)
    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

