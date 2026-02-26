  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    17 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    28 комментариев
    26 февраля 2026, 20:28

    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Два беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Отражена атака двух беспилотников, направлявшихся к Москве, передает РИА «Новости». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что оба БПЛА были уничтожены на подлете к городу.

    Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили два беспилотника в районе Москвы.

    26 февраля 2026, 13:05
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночью на четверг в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении в канале Max Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотиками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотников.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 136 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 117 435 беспилотников, 651 ЗРК, 27 890 танков и других бронемашин, 1 674 боевые машины РСЗО, 33 490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 322 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины. Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта. До этого они также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 17:59
    Полиция задержала девять человек после драки в московском ТЦ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники полиции задержали девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» на северо-западе Москвы.

    Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, инцидент произошел в первой половине дня, передает ТАСС. «Прибывшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный орган девять человек. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности», – заявили в ведомстве.

    По данным источника агентства в правоохранительных органах, конфликт вспыхнул между охраной торгового центра и посетителями. Причиной драки стал бытовой конфликт.

    В октябре в жилом комплексе «Прокшино» на территории Коммунарки произошла массовая драка с участием около 20 человек, часть из которых использовали палки и лопаты.

    В январе в Москве произошел конфликт со стрельбой.

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 13:26
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 08:19
    Брань на польском языке выдала наемников ВСУ в Димитрове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Громкая брань на польском языке выдала местоположение польских наемников в многоэтажке Димитрова, рассказали в российских силовых структурах.

    Громкая ссора на польском языке помогла российским военным обнаружить польских наемников, укрывающихся в одном из жилых домов Димитрова, передает ТАСС.

    Как сообщили в силовых структурах, нехарактерная для местных жителей речь и использование брани на польском привлекли внимание бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Комментарии (2)
    26 февраля 2026, 07:05
    «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» наступают вглубь Сумской области, авиация активно работает на участке Хотень-Корчаковка-Храповщина, противник активно сопротивляется в обороне.

    «В Сумской области часть личного состава мобильных огневых групп 1020 зенитно-ракетного артиллерийского полка ВСУ была отправлена на передовые позиции. Примечательно, что это произошло после приезда в расположение полка представителей партии П. Порошенко «Европейская солидарность» и передачи ими партии гуманитарной помощи», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на шести участках, в Краснопольском на одном и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 400 м.

    На Харьковском направлении около Старицы бойцы расширили зону контроля, продвинувшись на двух участках. Близ Графского штурмовики проводили зачистку прилегающего лесного массива. Авиацией поражены скопления живой силы ВСУ.

    «В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и вероятнее всего оказались бы в «котле», – поделились военнослужащие.

    В районе Волчанских Хуторов российские военные заняли пять домовладений, продвинувшись в восточном направлении на 200 м.

    На Хатненском участке фронта экипажи ВКС РФ наносили удары по позициям 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы продвинулись на одном из участков на 200 м по лесополосам.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.


    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 12:39
    Пленный из ВСУ заявил, что украинцы слагают легенды об экипаже танка «Алеша»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные на Украине слагают легенды об экипаже российского танка «Алеша», рассказал участник боя, пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.

    По его словам, на Украине ходят легенды ходят про танкистов «Алеши». «Ваш танк »Алеша« – молодец, красавчик, бесстрашный. Он работал, он делал настоящее дело, он настоящий солдат. Сама работа экипажа была красивая. <...> Это профессионализм», – передает ТАСС слова пленного.

    Михайлов добавил, что в ВСУ отметили не только слаженность экипажа, но и грамотность командования.

    «Выживаемость экипажа любой бронетехники зависит от сплоченности командира, механика, стрелка, наводчика. Когда экипаж работает как один организм человеческий, он бессмертный», – подытожил контрразведчик.

    Ранее ломандир экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков стал сторонником «Единой России».

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 14:57
    Мединский опубликовал фото обмена телами военных

    Мединский показал снимок обмена телами военных России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник президента РФ Владимир Мединский разместил фотографию, на которой зафиксирован процесс передачи тел погибших военных между российской и украинской сторонами.

    Помощник президента России и глава делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с места обмена телами погибших военных.

    На снимке запечатлен момент выгрузки тел людьми в защитной одежде.

    Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне были переданы тела 1 тыс. военных, а Россия получила взамен 35 тел. До этого в конце января российской стороне передали тела 38 бойцов, а украинской – останки 1 тыс. военнослужащих ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в 2025 году Россия передала Украине свыше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ и получила взамен 143 тела российских бойцов.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 18:38
    Путин поручил рассмотреть господдержку фильмов о бойцах СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительству России поручено главой государства рассмотреть меры поддержки киноиндустрии для создания и проката фильмов о бойцах, участвующих в спецоперации на Украине.

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность оказания господдержки созданию и распространению фильмов о бойцах СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам пресс-конференции президента, прошедшей 19 декабря 2025 года.

    В документе говорится: «Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о государственной поддержке производства, проката и показа фильмов, посвященных участникам специальной военной операции». Это первый случай, когда на столь высоком уровне затрагивается тема поддержки кино о СВО.

    Срок, установленный для исполнения поручения, 1 августа 2026 года.

    Ранее Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века и создать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий. Также Путин создал президентскую комиссию по развитию искусственного интеллекта в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов рассказал о планах поставить спектакль о событиях спецоперации на Украине.


    Комментарии (5)
    26 февраля 2026, 15:28
    Москвич убил бывшую девушку и скрылся за границей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве молодой человек убил свою бывшую девушку, после чего скрылся за пределы России, он заочно арестован, сообщили в ГСУ СК РФ по столице.

    Суд в Москве заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве своей бывшей девушки. Она скончалась от множественных колото-резаных ран в больнице, сообщает ГСУ СК России по Москве.

    Трагедия произошла вечером 21 февраля 2026 года: девушку 2004 года рождения нашли в подъезде жилого дома в Ореховом проезде на юге столицы с серьезными травмами. Несмотря на помощь медиков, спасти ее не удалось. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство.

    В ходе следственных мероприятий удалось установить личность предполагаемого убийцы. По данным следствия, это бывший молодой человек погибшей, который сразу после преступления вылетел на территорию иностранного государства.

    Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изучили видеозаписи с камер наблюдения и допросили свидетелей. Обвиняемому заочно предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в жилом доме на улице Совхозной на юго-востоке Москвы был задержан 19-летний молодой человек по подозрению в убийстве бывшей девушки после ссоры.

    Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве водителя такси и участии в перестрелке на Рублевском шоссе. А в конце января в столице заключили под стражу мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве пяти человек с использованием вафельницы почти тридцать лет назад.


    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 01:45
    Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силы продолжают наступление в Харьковской области, установив контроль над частью леса и дорогой на восточном берегу реки Северский Донец, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «На данный момент наши военнослужащие продолжают продвигаться вдоль восточного берега реки Северский Донец. Есть успехи юго-восточнее от Графского: занят ряд участков в лесистой местности, взят под контроль участок дороги», – рассказал он ТАСС.

    Эксперт подчеркнул, что в районе Графского очень сложный рельеф, что сказывается на скорости продвижения российских войск.

    Марочко добавил, что перед российскими силами сейчас стоит задача выйти к Верхней Писаревке, однако основное значение имеет населенный пункт Рубежное на западном берегу реки Северский Донец.

    По его словам, в Рубежном украинские формирования создали укрепленные пункты временной дислокации, расположили склады с боеприпасами и получают пополнение на этом участке фронта. Эксперт отметил, что Рубежное хорошо укреплено.

    Кроме того, российские войска наступают на соседнюю Симиновку.

    «За истекшие сутки в районе населенного пункта Симиновка, который находится юго-восточнее Графского, также есть ряд успехов. Я думаю, что отсюда в ближайшее время стоит ждать положительных заявлений со стороны Министерства обороны Российской Федерации», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 23:08
    Дмитриев прибудет в Женеву на переговоры с США в четверг

    Диписточник сообщил о визите Дмитриева в Женеву на переговоры с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главу РФПИ Кирилла Дмитриева ожидают в Женеве на переговорах с американской стороной, сообщил дипломатический источник.

    «Дмитриев прилетает завтра», – передает РИА «Новости».

    По данным диписточника, переговоры состоятся в четверг. Дмитриев будет встречаться «по своей линии» со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера бизнесменом Джаредом Кушнером.

    При этом переговоры по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Украины отложены до марта, а место их проведения сейчас уточняется.

    Наомним, предыдущий раунд переговоров проходил в Женеве в середине февраля. Владимир Зеленский и Стивен Уиткофф допустили проведение трехсторонней встречи в течение десяти дней.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также назвал самый сложный вопрос в украинском урегулировании. Уиткофф заявил о большом количестве идей на переговорах по Украине.


    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 21:32
    Подросток ранил сверстника из сигнального пистолета в кафе Мытищ

    Подросток случайно ранил ровесника из сигнального пистолета в кафе Мытищ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В кафе в подмосковных Мытищах школьник получил ранение после случайного выстрела из сигнального пистолета, который сделал его сверстник, сообщили в полиции.

    В одном из кафе на Шараповском проезде в подмосковных Мытищах произошёл инцидент с участием двух подростков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. В ведомстве уточнили, что в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений подростку.

    По предварительным данным, компания подростков находилась в кафе, когда во время игры, предположительно с сигнальным пистолетом, один из них случайно выстрелил в сторону друга. В результате пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

    Пострадавшему подростку 15 лет, его срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 января подросток стрелял из пневматики возле ТРК «Академ-Парк» на Гражданском проспекте в Петербурге, в результате чего пострадала 22-летняя девушка.

    Ранее в Краснодаре восьмиклассник произвел случайный выстрел из сигнального пистолета в своей школе, в результате чего его одноклассник был госпитализирован с повреждением лица. А в сентябре в Москве 15-летний подросток во время ссоры выстрелил в голову 17-летнему знакомому, после чего пострадавшего госпитализировали.


    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 04:25
    Стало известно о 600 новых наемников в рядах ВСУ ежемесячно

    ТАСС: Каждый месяц в ряды ВСУ поступают порядка 600 наемников

    Tекст: Катерина Туманова

    По оценкам рекрутингового центра Foreign recruitment centre (FRC), более 10 тыс. иностранцев из 75 стран уже служат в рядах ВСУ, о чем сказано в документации FRC.

    «В настоящее время более 10 000 иностранных добровольцев из 75 стран служат в Сухопутных войсках ВСУ. Ежемесячно около 600 новых добровольцев подписывают контракты и вступают в ряды ВСУ», – приводит данные ТАСС в одной из публикаций FRC.

    Выяснилось также, что наибольший дефицит личного состава наблюдается в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. Вторыми по востребованности оказались 23-я отдельная механизированная бригада, 33-й отдельный штурмовой полк и 13-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины.

    По данным российских силовых структур, обнародованным в сентябре 2025 года, на стороне ВСУ воюет около 20 тыс. иностранных наемников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ДРГ колумбийцев попала в ловушку в Харьковской области. Бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении части. Иностранные наемники предложили силовикам России сдать позиции ВСУ.


    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 03:25
    В МИД России рассказали о регулярном применении ВСУ отравляющих веществ

    Tекст: Катерина Туманова

    Случаи использования украинскими военными отравляющих веществ против армии и мирных жителей фиксируются систематически, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    «Украинские вооруженные формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции, – рассказал дипломат ТАСС.

    Логвинов уточнил, что все эти случаи фиксируются и документируются компетентными органами.

    Он отметил, что Россия регулярно распространяет собранные сведения в Организации по запрещению химического оружия, Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН.

    Российская сторона информирует мировое сообщество о нарушениях Киевом международных обязательств и реальном положении дел в зоне специальной военной операции, добавил дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ применили БПЛА с химзарядами против российских бойцов. Постпред России в ОЗХО сообщил о применении химоружия ВСУ против гражданских. ФСБ обнаружила тайник ВСУ с химоружием под Красноармейском.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 18:54
    Foreign Affairs: Украина проигрывает России и теряет территории

    Foreign Affairs: Украина уступила России по военным, экономическим и людским ресурсам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский журнал Foreign Affairs указал, что Украина проигрывает России в конфликте, поскольку не располагает достаточными ресурсами для достижения своих военных целей и вынуждена искать компромисс.

    Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому Киев должен согласиться на компромиссный мир и территориальные уступки, пишет американский журнал Foreign Affairs. По мнению издания, ситуация на фронте складывается не в пользу Владимира Зеленского, который ставит перед страной недостижимые задачи. «У него нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Украина уступает России по численности армии, экономической мощи и вооружению, несмотря на помощь западных стран. Также подчеркивается, что коррупция подорвала все аспекты военных усилий Украины, включая строительство укреплений.

    Журнал считает, что цели России соответствуют ее возможностям и ситуации на поле боя, тогда как задачи Украины выглядят нереалистичными. Киев, по мнению Foreign Affairs, не располагает временем и инвестициями, чтобы противостоять преимуществам России, и ему, вероятно, придется согласиться на мирное соглашение, предусматривающее сдачу части украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Megaupload Ким Дотком также отметил, что стратегическое преимущество России распространяется не только на Украину, но и на западных союзников Киева, включая ЕС и НАТО.

    Ранее французское издание Le Monde заявило, что Москва обладает решающим преимуществом по массе, огневой мощи и мобилизационному потенциалу. А немецкая Berlin Zeitung признала, что Россия располагает промышленной базой, которую ЕС уже утратил, и это делает европейские державы лишь наблюдателями на мировой арене.


    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 08:59
    Взрывы прогремели в Киеве и других регионах Украины

    Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Полтаве и подконтрольном ВСУ Запорожье

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве, Харькове, подконтрольном ВСУ Запорожье и Полтаве зафиксировали взрывы, при этом в Харьковской и Запорожской областях объявляли воздушную тревогу, сообщили украинские СМИ.

    По данным телеканала «Общественное», сообщения о первых взрывах в Полтаве поступили в 1:41, затем детонации зафиксировали в Харькове в 4:50, в Киеве в 4:54, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье в 4:55 и 08:22, передает РИА «Новости».

    На онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины отмечалось, что в Харьковской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога.

    Ранее мощные взрывы прогремели на левом берегу Киева и в Николаеве.

    Комментарии (0)
    Глава МИД Польши признал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»
    Мединский рассказал о подвиге защитника Курской АЭС и новых воинских мемориалах
    Эксперт: Посла Украины Британия направила следить за событиями в Грузии
    В Луганске дали старт Году Владимира Даля в России
    Москвичи рассказали о принципах формирования бюджета в паре
    Полиция задержала девять человек после драки в московском ТЦ
    «Радио Судного дня» передало два зашифрованных сообщения

