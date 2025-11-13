Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной
Россия в 2025 году передала Украине свыше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ, получив взамен 143 тела российских бойцов, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать.
«О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше 9 тыс. тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов. Выводы делайте сами», – цитирует Лаврова ТАСС.
Напомним, Россия и Украина по результатам двух раундов переговоров в Стамбуле договорились об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу». Также была достигнута договоренность о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату «всех на всех» – с каждой стороны не менее 1 тыс. человек.
В развитие стамбульских договоренностей Москва в июне передала Киеву 6060 тел погибших украинских военнослужащих, получив 78 тел погибших бойцов ВС РФ. Затем 17 июля российская сторона передала еще 1 тыс. тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.
По итогам третьего раунда, который прошел 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе российская сторона осуществила передачу Украине 1000 тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины. В октябре Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских солдат, а Украина передала России 31 тело российских военнослужащих.