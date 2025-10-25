Депутат Рады Камельчук: ТЦК скрывает 99% избиений мобилизованных на Украине

Tекст: Антон Антонов

Глава комитета Верховной рады по информационной политике Никита Потураев заявлял, что большая часть появляющихся в сети видео о жесткой мобилизации на Украине якобы фальшивы и не отражают реальное положение дел.

В свою очередь, Камельчук подчеркнул, что телефоны у призывников изымаются, а камеры, которыми ТЦК должны фиксировать задержания, отключаются или зачищаются от компрометирующих материалов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«99% случаев – вы о них никогда не узнаете», – заявил Камельчук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники территориального центра комплектования напали на ветерана ВСУ в Черкасской области Украины. Мужчина с инвалидностью третьей группы пострадал при попытке предотвратить насильственную мобилизацию своего брата в поселке Стеблев в Черкасской области. Пожилая жительница украинского села Бабчинцы умерла в больнице после избиения сотрудниками территориального центра комплектования, которые обвиняли ее в поддержке уклонистов.