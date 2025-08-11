Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).10 комментариев
Военкомы до смерти избили пенсионерку в Винницкой области Украины
На Украине сотрудники ТЦК до смерти забили 72-летнюю пенсионерку
Пожилая жительница села Бабчинцы умерла в больнице после избиения сотрудниками территориального центра комплектования, которые обвиняли ее в поддержке уклонистов.
Сотрудники территориального центра комплектования в Винницкой области до смерти избили 72-летнюю женщину, передает ТАСС. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, инцидент произошел после того, как военкомы заподозрили пенсионерку в помощи уклонистам, считая, что она знала место их нахождения и приносила им еду.
Когда сотрудники попытались насильно доставить женщину в военкомат для допроса, она отказалась подчиниться.
«Тогда один из людоловов ударил сопротивляющуюся женщину по голове», – рассказал Азаров. По его словам, женщина, которую звали София Мак, потеряла сознание и была доставлена в больницу, где позже скончалась.
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую власти неоднократно продлевали. Украинские медиа регулярно публикуют кадры силовой мобилизации и конфликтов между гражданами и военкомами, часть которых завершается травмами либо гибелью мирных жителей, включая женщин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волынской области женщина забралась на крышу движущегося микроавтобуса украинского военкомата, чтобы помешать мобилизации мужа.
В Ровенской области группа мужчин освободила депутата Виктора Москвича из автобуса ТЦК, после чего он был госпитализирован с подозрением на инфаркт.
С 1 сентября все работники украинских ТЦК начнут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.