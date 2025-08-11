На Украине сотрудники ТЦК до смерти забили 72-летнюю пенсионерку

Tекст: Денис Тельманов

Сотрудники территориального центра комплектования в Винницкой области до смерти избили 72-летнюю женщину, передает ТАСС. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, инцидент произошел после того, как военкомы заподозрили пенсионерку в помощи уклонистам, считая, что она знала место их нахождения и приносила им еду.

Когда сотрудники попытались насильно доставить женщину в военкомат для допроса, она отказалась подчиниться.

«Тогда один из людоловов ударил сопротивляющуюся женщину по голове», – рассказал Азаров. По его словам, женщина, которую звали София Мак, потеряла сознание и была доставлена в больницу, где позже скончалась.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую власти неоднократно продлевали. Украинские медиа регулярно публикуют кадры силовой мобилизации и конфликтов между гражданами и военкомами, часть которых завершается травмами либо гибелью мирных жителей, включая женщин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волынской области женщина забралась на крышу движущегося микроавтобуса украинского военкомата, чтобы помешать мобилизации мужа.

В Ровенской области группа мужчин освободила депутата Виктора Москвича из автобуса ТЦК, после чего он был госпитализирован с подозрением на инфаркт.

С 1 сентября все работники украинских ТЦК начнут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.