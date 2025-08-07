Tекст: Денис Тельманов

Министерство обороны Украины внедряет новые правила для прозрачности работы сотрудников территориальных центров комплектования, передает ТАСС.

С 1 сентября для всех работников ТЦК и СП введено обязательное ношение нагрудных мини-камер для видеофиксации во время любых проверок документов и вручения повесток. Нарушение этих правил повлечет дисциплинарную ответственность.

В сообщении министерства отмечается, что эта мера обеспечит прозрачность и законность действий сотрудников ТЦК, а также защитит права обеих сторон.

По данным министерства, сейчас сотрудники ТЦК обеспечены средствами фиксации примерно на 85%, продолжается закупка дополнительного оборудования.

Ранее внефракционный депутат Артем Дмитрук в связи с насильственной мобилизацией на Украине называл работу ТЦК «террором и унижением». Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова отмечала необходимость убрать сотрудников ТЦК с улиц страны, поскольку они не способны контролировать себя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по территориальному центру комплектования в Дружковке после передачи координат местными жителями через мессенджер.

Призывник в городе Черкассы во время военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения. Граждане подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей создали группы для сопротивления территориальным центрам комплектования.